Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a pronunţat ieri în favoarea unei modificări a tratatelor UE, "dacă aceasta va fi necesară" şi la renunţarea la votul în unanimitate a celor 27 de state membre în domenii cheie, conform AFP.

Domnia sa a declarat ieri, într-un discurs susţinut în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, cu ocazia Zilei Europei, unde a avut loc evenimentul de încheiere a Conferinţei privind viitorul Europei: "Am susţinut mereu că votul în unanimitate în anumite domenii cheie pur şi simplu nu mai are sens. Europa ar trebui să joace un rol mai important, de exemplu în domeniul sănătăţii sau al apărării, iar noi trebuie să ameliorăm în permanenţă funcţionarea democraţiei noastre. Voi fi mereu de partea celor care vor să reformeze UE pentru ca uniunea să funcţioneze mai bine".

Conform Agerpres, Parlamentul European a făcut apel săptămâna trecută la declanşarea unei proceduri de schimbare a tratatelor europene - o etapă riscantă, dar necesară pentru anumite propuneri precum, de exemplu, dreptul de inţiativă al Parlamentului sau extinderea competenţelor Bruxelles-ului în materie de apărare sau de sănătate.

Unanimitatea statelor membre, necesară într-un anumit număr de domenii, în special cel financiar, şi sursă frecventă de blocaje, după cum o arată în prezent discuţiile dificile privind un embargo asupra petrolului rusesc, este de asemenea pusă în discuţie.

Ideea unei eventuale schimbări a tratatelor provoacă ostilitate în unele dintre cele 27 de state membre. Treisprezece ţări din UE se opun declanşării unei proceduri pentru schimbarea tratatelor europene, dorită de Parlamentul European, preşedintele francez Emmanuel Macron şi Ursula von der Leyen. "Nu suntem favorabili unor tentative neanalizate şi premature vizând lansarea unei astfel de proceduri", scriu reprezentanţi ai acestor ţări, între care Polonia, România şi Finlanda, potrivit unui text difuzat pe Twitter de Suedia, de asemenea ţară semnatară. Textul a mai fost semnat de Danemarca, Malta, Republica Cehă, Slovenia, Bulgaria, Croaţia şi cele trei ţări baltice - Estonia, Letonia şi Lituania.

Cele 13 state membre susţin că "nu exclud nicio opţiune în acest stadiu", dar vor să studieze mai întâi propunerile de reformă prezentate liderilor UE după dialogul cetăţenesc (în cadrul Conferinţei privind viitorul Europei).

"Avem deja o Europă care funcţionează, după cum au arătat-o pandemia de Covid-19 şi răspunsul la invazia rusă în Ucraina" şi "nu trebuie să ne grăbim pentru a face reforme instituţionale", au avertizat ţările care nu vor modificarea tratatelor.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a susţinut ieri apelurile la convocarea unei convenţii pentru a discuta posibile modificări la tratatele care guvernează Uniunea Europeană. În cadrul unui discurs susţinut în Parlamentul European de la Strasbourg, Macron a spus că este "pentru această reformă instituţională". Oficialul francez a adăugat: "Va trebui să ne reformăm textele, este evident. Una dintre căile acestei reforme este convocarea unei convenţii de revizuire a tratatelor. Este o propunere a Parlamentului European şi eu sunt de acord cu ea".

Discursul lui Macron se pretinde ecoul propunerilor cetăţenilor de reformare a UE care au fost prezentate la sfârşitul lunii aprilie drept rezultat al unui dialog cetăţenesc de un an de zile privind viitorul blocului comunitar.

Preşedintele francez a mai afirmat că vrea să discute despre posibile schimbări la tratatele UE la viitorul summit al liderilor UE.

Preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola: "Europa are o istorie mândră. Am creat piaţa comună, am asigurat extinderea succesivă cu state, am îmbrăţişat votul universal, am eliminat graniţele interne, am creat o monedă comună şi am consacrat drepturile fundamentale în tratatele noastre. Proiectul nostru european a fost o poveste de succes. Poate că nu este perfect, dar reprezentăm un bastion al democraţiei liberale, al libertăţilor personale, al libertăţii de gândire, al siguranţei şi securităţii. Asta inspiră milioane de oameni în Europa şi în întreaga lume".

------------------

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, ieri, o discuţie video cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunţând că a transmis a doua parte a chestionarului pentru obţinerea statutului de ţară candidată la Uniunea Europeană. Liderul de la Kiev a menţionat că aşteaptă concluziile Comisiei Europene, iar Ursula von der Leyen a declarat că "rapiditatea" cu care a pregătit Ucraina răspunsurile la chestionar va încuraja Comisia să lucreze "mai repede" la acest dosar.