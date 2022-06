Deputatul de Timiş Daniel Toda anunţă că părăseşte USR şi se alătură REPER

Deputatul de Timiş Daniel Toda a anunţat astăzi că va demisiona din USR şi că se va alătura partidului REPER, creat de Dacian Cioloş. Toda spune că astăzi USR este "departe de a mai reprezenta o mişcare capabilă să implementeze politicile publice pe care le-a scris în programe, power point-uri şi candidaturi". Deputatul este chemat să conducă REPER la nivelul judeţului Timiş, informează News.ro.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Daniel Toda îşi anunţă plecarea din USR.

"Există momente în viaţă când trebuie să luăm decizii pe care, oricât am încerca, nu le mai putem amâna. Am devenit membru al Platformei România 100 încă din momentul lansării sale. Ulterior, m-am înscris în PLUS chiar de la începuturi şi am activat comunităţile din Lugoj, Deta ori Şag; am dezvoltat alături de colegii mei infrastructura IT a partidului şi primele proiecte dedicate tinerilor din Timiş. Atunci mi-am promis să nu devin vreodată un politician autohton clasic, adică unul care trăieşte doar vânzând iluzii, nu ţine seama de cei care l-au votat şi îşi vede strict de interesul său ori de al unui cerc restrâns de colegi care consideră că partidul există doar pentru ei", îşi începe Toda postarea.

Daniel Toda scrie că USR nu mai este un partid capabil să îşi implementeze politicile.

"USR nu este un partid clasic, precum cele care au guvernat România în ultimele trei decenii. Cu toate acestea, USR este astăzi departe de a mai reprezenta o mişcare capabilă să implementeze politicile publice pe care le-a scris în programe, power point-uri şi candidaturi. Mai mult de atât, direcţia partidului este una tot mai divergentă faţă de obiectivele asumate de USR în timpul frământărilor sociale din 2017-2018 sau imediat după vârful atins în 2019. Astfel că în ultima perioadă am simţit tot mai mult că îmi încalc promisiunea făcută atât mie, cât şi celor care m-au ales. Poate sunt un visător, însă cred că un lider trebuie să îşi asculte echipa. Cu atât mai mult, un lider politic trebuie să îi asculte nu doar pe membrii partidului care îi sunt alături, dar şi pe cetăţenii care i-au acordat încrederea prin vot. Acesta este crezul meu şi mă regăsesc numai alături de oamenii care îl împărtăşesc. L-am găsit în PLUS şi l-am pierdut în USR.

Părăsesc USR cu greu: în ciuda tuturor celor scrise mai sus, am întâlnit aici oameni dedicaţi, serioşi, altruişti, care încearcă cu toată puterea să schimbe mentalităţi şi, încet, să schimbe România (...)", scrie Toda.

Deputatul de Timiş anunţă că este chemat acum să construiască filiala REPER Timiş.

" (...) Ştiu că nu e uşor: sunt chemat să construiesc filiala Timiş a partidului REPER împreună cu alţi colegi noi şi vechi, toţi oameni de bună credinţă. Sunt convins că vom construi împreună REPERE de profesionalism, REPERE de integritate, REPERE de valori şi principii ordonate după ierarhii universale, REPERE de bun-simţ. Aceste REPERE vor constitui matca ideologică a noului partid, astfel încât să nu se îndepărteze niciodată de valorile sale, de promisiunile făcute, de oameni. Structurile pe care urmează să le construim împreună trebuie să transceadă persoanele care le formează şi să lucreze în interesul cetăţenilor cărora ne adresăm şi pe care ne propunem să îi reprezentăm. În spiritul celor exprimate mai sus, primele propuneri pe care le voi introduce pentru statutul REPER vor fi legate de separaţia puterilor în partid, independenţa comisiilor de Integritate şi Arbitraj (naţionale sau judeţene) şi eliminarea portiţelor din regulamentul electoral intern care permit existenţa autobuzelor şi a votului pe liste sau candidaturile în echipă completă. Rămân acelaşi Daniel Toda, deputatul de Timiş, membru al unei echipe din care am făcut parte acum câţiva ani şi în mijlocul căreia mă regăsesc iarăşi. Si vă astept pe cât mai mulţi să vă alăturaţi acestui proiect de modernizare europeană a României", mai scre Toda.