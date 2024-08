EBITDA si Profitul Net Purcari cresc cu 38% si 44% in T2 2024

Purcari Wineries PCL ("Grupul", "Compania"), unul dintre principalii producatori de vin din Europa Centrala si de Est, a anuntat astazi rezultatele financiare pentru primul semestru al anului 2024. Veniturile Grupului au crescut cu 3%, ajungand la RON 165,9 milioane, sustinute de o crestere de 12% a segmentul principal de vinuri pentru S1 fata de anul precedent, in timp ce segmentul de reciclare a deseurilor a fost discontinuat, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, cresterea vanzarilor si structura imbunatatita a costurilor pentru componentele de ambalare si vinul vrac au dus la atingerea unor valori de EBITDA si Profit Net de RON 55,3 milioane, respectiv RON 29,3 milioane. Rentabilitatea relativa s-a imbunatatit semnificativ, cu o marja EBITDA de 33% si o marja de Profit Net de 18% in primele sase luni. EBITDA si Profitul Net au crescut cu un ritm accelerat, cu 38% si, respectiv, 44% in T2 2024. Pentru S1 2024, EBITDA si Profitul Net au crescut cu 24% si, respectiv, 15%. Normalizate pentru discontinuarea Ecosmart, prin excluderea din raportare a profiturilor aferente, EBITDA a crescut cu 20% si Venitul Net cu 8% in S1 2024."

"Am livrat un trimestru robust, segmentul nostru principal de vinuri realizand o crestere de 12% a vanzarilor. Suntem incantati sa raportam o profitabilitate imbunatatita, marja noastra de profit brut ajungand la 51% in al doilea trimestru. In ciuda mediului provocator pentru industria vinului, ramanem increzatori in rezilienta modelului nostru de afaceri si ne angajam sa oferim valoare si crestere continua partenerilor nostri", a declarat Victor Bostan, Director Executiv al Purcari Wineries.

Aspecte comerciale-cheie pentru primul semestru 2024:

· Romania: +16% crestere de la an la an in T2 2024, accelerata de performanta puternica a brandurilor Purcari si Bardar. Crama Ceptura si-a mentinut impulsul robust cu o crestere medie de doua cifre. Domeniile Cuza si-a dublat vanzarile, desi de la o baza mai mica.

· Moldova: Crestere de doua cifre in IKA, determinata de performanta brandului Purcari. Cresterile mari de pret in canalul Duty-free, cauzate de noul model de impozitare, au determinat o scadere puternica a vanzarilor pe acest canal. Cresterea profitabila a brandului Bardar este sub presiune, in contextul unui calendar promotional foarte agresiv din partea principalilor sai concurenti.

· Polonia: presiune continua pe segmentul de baza al pietei de vinuri. Bostavan a inregistrat o crestere solida de +6% in trimestrul doi, compensand un inceput de an mai modest. Prioritizarea marjei fata de volum, in contextul unei sensibilitati sporite la pret.

· Republica Ceha si Slovacia: performanta solida intr-un mediu de pret competitiv, sustinuta de brandul principal Bostavan. Un al doilea trimestru puternic pentru Purcari ca parte a strategiei de premiumizare.

· Bulgaria: +40% in primul semestru al anului 2024, crestere sustinuta de dezvoltarea continua a pietei, extinderea echipei comerciale si noi parteneriate cu jucatori locali. Accent pe produse si canale cu marja ridicata. Listarea accelerata a brandului Purcari in HoReCa, cu Purcari reprezentand acum 10% din vanzarile Angel's Estate.

· Asia: crestere de 1,6 ori fata de anul trecut in primul semestru al 2024. Tendinta de crestere continua pentru al treilea trimestru consecutiv, in ciuda mediului macroeconomic dificil, sustinuta de imbunatatirea distributiei si investitiile anterioare in cresterea notorietatii marcii.

Actualizari despre Ecosmart

· Ecosmart Union SA, afacerea de management al reciclarii deseurilor in care Grupul detine o participatie de 65,75%, a reprezentat circa 8% din venituri insa doar 4% din EBITDA si Profitul Net in 2023. La 30 mai 2024, actionarii Ecosmart Union SA au decis sa intrerupa operatiunile companiei, ca urmare a modificarilor legislative legate de implementarea Sistemului de Garantie-Returnare (SGR), modificari care au afectat cererea de reciclare a sticlelor, precum si in urma litigiului cu Administratia Fondului pentru Mediu ("AFM"), conform raportului din 18 aprilie 2024. AFM a initiat procedura de insolventa la Tribunalul Bucuresti. Impactul Ecosmart Union SA asupra contului de profit si pierdere consolidat al Grupului pentru S1 2024 se ridica la 1.705.567 RON. Grupul intentioneaza sa deconsolideze Ecosmart pana la sfarsitul anului, sub rezerva numirii unui nou administrator de catre Tribunalul Bucuresti.

Ghidaj actualizat pentru 2024

Ca urmare a discontinuarii liniei de afaceri Ecosmart incepand cu trimestrul 2 din 2024 si a provocarilor in dinamica pietei pe segmentul vinurilor de masa, Grupul actualizeaza ghidajul anual conform celor prezentate mai jos:

· Cresterea veniturilor: +5-10%

· Cresterea veniturilor din Vin: +15-20%

· Marja EBITDA: 26-28%

· Marja Profitului Net: 14-16%