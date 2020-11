EDIŢIE SPECIALĂ DEDICATĂ ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI - ÎNTÂI DECEMBRIE"CEC Bank va fi o bancă digitală, dar şi una umană, în acelaşi timp"

Reporter: Cum a fost afectat sis­temul bancar de criza provocată de pandemia de Covid-19?

Bogdan Neacşu: 2020 a adus multe provocări pentru bănci. CEC Bank are avantajul de a fi plecat de la o bază solidă - rezultate financiare foarte bune în ultimii ani, la care s-a adăugat majorarea de capital de anul trecut. Astfel, în condiţiile crizei COVID-19, pot spune că avem o bază financiară foarte bună şi putem face faţă oricăror provocări. Contextul este în continuare unul incert, impredictibil. Vor exista consecinţe economice ale pandemiei COVID-19, însă impactul şi durata acestora sunt dificil de anticipat. Toate aceste pusee ale pandemiei alimentează sentimentul de incertitudine şi pun dificultăţi pe relansarea economiei, nu doar în România, ci la nivel internaţional. Pandemia a necesitat adoptarea unor măsuri restrictive din considerente de sănătate publică, însă, în acelaşi timp, trebuie limitat impactul asupra economiei. Şi am văzut o serie de măsuri aprobate la nivel naţional şi internaţional care au ca scop tocmai limitarea impactului economic: moratoriile la plata ratelor, IMM Invest, măsurile de răspuns adoptate la nivelul UE. În ciuda contextului nefavorabil, băncile au rămas profitabile până acum, dar asistăm la o scădere a profiturilor, în condiţiile în care dobânzile de pe piaţă sunt la un nivel redus şi băncile îşi majorează provizioanele.

Reporter: Cum aţi apreciat măsura guvernamentală care a prevăzut amânarea ratelor bancare în această perioadă?

Bogdan Neacşu: Este o măsură bună care ar trebui să continue. Ce am observat pe parcursul pandemiei, şi trebuie să recunosc că m-a impresionat, este mobilizarea mediului de afaceri. Şi nu mă refer doar la faptul că au aderat la noile reguli sanitare, ci şi la eforturile pe care le-au făcut pentru a-şi ţine business-urile în viaţă. Sunt sectoare a căror activitate a fost restricţionată prin măsuri administrative de luni bune: restaurantele/terasele. Şi nu am văzut manageri şi antreprenori care să vină şi să ne lase cheile pe masă. Toţi fac eforturi pentru a-şi menţine business-urile în viaţă. Şi de aceea este important ca cei a căror activitate a fost afectată să aibă un minim confort psihic că există soluţii pentru creditele în derulare.

Reporter: Ce strategie a adoptat CEC Bank în această perioadă, atât pentru a-şi susţine clienţii, cât şi pentru a trece mai uşor peste criză?

Bogdan Neacşu: CEC Bank a fost prima instituţie financiară care a anunţat, în mod voluntar, amânarea la plata a ratelor pentru clienţii săi, la începutul pandemiei, încă dinaintea adoptării prin ordonanţă de urgenţă a acestei măsuri. De asemenea, am discutat cu clienţii pentru a identifica cele mai bune soluţii de la caz la caz - inclusiv reeşalonarea sau restructurarea creditelor. Cred că o abordare de tip win-win este cea mai sănătoasă în relaţia cu clienţii.

Reporter: Câţi debitori CEC Bank au beneficiat de Ordonanţa de Guvern şi câţi de strategia băncii pentru a-şi amâna ratele la credite?

Bogdan Neacşu: Până acum, am implementat amânări la plată pentru circa 4% din portofoliu, sub media din sistemul bancar - de circa 10%. Circa 70% dintre acestea au la bază soluţiile proprii ale băncii.

Reporter: Ce măuri aţi luat pentru a putea continua activitatea în condiţii sigure din punct de vedere sanitar?

Bogdan Neacşu: Încă din primele zile ale pandemiei, ne-am concentrat pe măsuri de protecţie, pentru a ne proteja clienţii şi salariaţii: am asigurat aprovizionarea unităţilor cu dezinfectanţi, am dis­tribuit măşti, ochelari de protecţie sau viziere, mănuşi pentru personalul din front-office - ceea ce a fost o adevărată provocare la început, când astfel de produse se gă­seau foarte greu pe piaţă. Birourile şi suprafeţele de contact sunt dezinfectate zilnic. Evident, am luat şi măsuri pentru a evita aglomeraţia în unităţi - şi aş da ca exemplu regulile de distanţare, dar şi încurajarea clienţilor să apeleze la soluţiile digitale. Persoanele în vârstă reprezintă un segment important din portofoliul nostru de clienţi şi sunt consideraţi vulnerabili în faţa virusului. De aceea, în primăvară, am făcut eforturi pentru a asigura plata pensiilor în condiţii de siguranţă. Am stabilit intervale orare în care aceşti clienţi aveau prioritate, am asigurat o disponibilitate ridicată a unităţilor din mediul rural şi am emis în mod gratuit carduri de debit pentru clienţii care îşi ridicau pensiile în numerar de la ghişeele băncii. O altă direcţie importantă este digitalizarea: la începutul pandemiei, am dat posibilitatea clienţilor să folosească gratuit aplicaţia de Mobile Banking, timp de 6 luni şi am lansat fluxul CEC_IN, care permite contractarea serviciilor bancare online 100%, fără deplasări la bancă. De asemenea, avem în derulare un program de modernizare a reţelei de bancomate şi multifuncţionale, iar noile aparate vor permite diversificarea operaţiunilor disponibile, oferind clienţilor posibilitatea să facă operaţiuni precum plata facturilor, plata taxelor şi amenzilor în regim self-service.

Reporter: Rezultatele financiare ale sectorului bancar în prima parte a anului arată profit pe întreg sistemul. Unde se situează CEC Bank cu rezultatele financiare?

Bogdan Neacşu: După primele nouă luni din 2020, am raportat un profit net - potrivit rezultatelor preliminare neauditate - de 274,2 milioane de lei. Evoluţia rezultatelor CEC Bank este încurajatoare, în contextul unui mediu caracterizat de incertitudine şi un nivel redus al dobânzilor. Pe piaţa interbancară, media ratelor dobânzilor a scăzut semnificativ, însă veniturile nete din dobânzi la nivelul CEC Bank au rămas stabile. Creşterea activelor - cu circa 14% de la începutul anului - a contrabalansat scăderea dobânzilor. Portofoliul de credite acordate clientelei, la valoare brută, s-a majorat cu circa 9%, cu ritmuri de creştere aproximativ egale pe segmentele persoane fizice şi companii. Şi depozitele au crescut într-un ritm sus­ţinut. Am reuşit să creştem în toate zonele de activitate şi continuăm să implementăm strategia de modernizare a băncii.

Reporter: Ce estimări aveţi pentru finalul anului în ceea ce priveşte activitatea CEC Bank în particular şi sectorul bancar, în general?

Bogdan Neacşu: Lucrăm în continuare într-un mediu incert şi impredictibil. De aceea ne pregătim pentru mai multe scenarii şi mi se pare normal să iei în calcul şi scenariile cele mai pesimiste. Consecinţele economice vor fi proporţionale cu durata pandemiei şi cu impactul măsurilor restrictive. Noi, ca bancă, monitorizăm şi analizăm în permanenţă, suntem în legătură cu clienţii şi ne uităm la evoluţia creditelor din portofoliu, iar scopul acestei monitorizări este şi să identificăm din timp potenţialele probleme şi să găsim soluţii. Dacă ar fi să mă iau după ce văd în piaţă, după feedback-urile pe care noi le primim de la clienţii cu care lucrăm, cel mai probabil că adevărata faţă a crizei o să o vedem la începutul anului viitor. Băncile, inclusiv CEC Bank, au început deja să constituie provizioane suplimentare şi probabil vor continua să o facă şi în ultima parte a anului. Avantajul este că avem un sistem bancar bine capitalizat şi nu există probleme de lichiditate, deci situaţia este diferită faţă de precedenta criză din 2008-2010.

Reporter: Cum apreciaţi programul IMM Invest şi cum a ajutat acesta la evoluţia segmentului de creditare la CEC Bank în acest an?

Bogdan Neacşu: Programul IMM Invest a avut o contribuţie semnificativă la revenirea creditării în a doua jumătate a acestui an. În portofoliul nostru, creditele acordate IMM-urilor au avut cea mai mare creştere. Avem peste 4.500 de solicitări, din care aproape 1.300 sunt aprobate, iar alte aproape 1.500 în diferite stadii de analiză. Însă, în primul rând, acest program este o gură de aer pentru antreprenori, oferindu-le acces la finanţarea necesară pentru a-şi continua activitatea şi pentru a-şi finanţa proiectele de investiţii. România suferea de un decalaj faţă de celelalte state europene în ceea ce priveşte gradul de bancarizare a IMM-urilor, explicabil în contextul în care majoritatea firmelor sunt tinere, nu au avut timp să se capitalizeze şi, din această cauză, aveau dificultăţi în a prezenta garanţiile necesare pentru finanţare. Faptul că statul vine cu aceste garanţii este foarte important, iar faptul că aces­tor cereri li se aplică filtrele bancare asigură o selecţie proiectelor pe criterii de sustenabilitate şi viabilitate.

Reporter: Cum caracterizaţi programul Noua Casa? Ce buget are banca pentru acesta?

Bogdan Neacşu: CEC Bank este un partener tradiţional al programului Prima Casă, adaptat anul acesta sub numele de "Noua Casă". Anul acesta, programul a suferit modificări, fiind majorate limitele de finanţare pentru locuinţele noi. Oferă în continuare acces la finanţări cu un avans redus din partea clienţilor şi dobânzi reglementate. Adaptarea programului, pentru a încuraja achiziţia de locuinţe noi, a presupus modificări legislative şi, de aceea, acesta a fost relansat abia la începutul lunii septembrie. Am fost printre primele bănci care au reluat finanţările prin acest program. Însă, chiar şi în lipsa programului în primele luni ale anului, cererea de finanţări pentru locuinţe a crescut. La nivelul CEC Bank, avem o creştere de 23% a finanţărilor ipotecare şi imobiliare acordate în primele 9 luni, mult peste media de 9% la nivelul întregului portofoliu de credite. Faptul că ne poziţionăm în topul băncilor cu cele mai atractive oferte de credite pentru locuinţe contribuie la această performanţă.

Reporter: Ce servicii şi produse noi aveţi în plan/derulare?

Bogdan Neacşu: Continuăm strategia de consolidare şi de modernizare a CEC Bank şi ne concentrăm pe digitalizarea produselor şi serviciilor bancare. Anul aces­ta am lansat CEC_IN, un flux care permite contractarea serviciilor bancare de la distanţă - şi suntem printre primele bănci din Româ­nia cu o astfel de soluţie -, am implementat sisteme de plată de pe telefon sau ceas în parteneriat cu nume mari precum Apple şi Google şi am adus multiple îmbunătăţiri serviciului de mobile banking. De asemenea, am demarat un amplu program de investiţii pentru modernizarea bancomatelor. Ne propunem ca, la începutul anului viitor, să avem credite de nevoi personale 100% online. Şi, de asemenea, să începem şi digitalizarea produselor pentru companii. Vom fi o bancă digitală, dar şi o bancă umană în acelaşi timp. Urmărim şi valorificarea la maximum a potenţialului reţelei CEC Bank. Vrem să îmbunătăţim interacţiunea cu clienţii - fie că este vorba de reducerea birocraţiei sau de a ieşi mai mult în piaţă pentru a înţelege nevoile clienţilor.

Reporter: Mulţumesc!