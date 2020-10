Facebook şi Twitter nu au încercat să ascundă doar corupţia lui Joe Biden

Autoproclamaţii campioni ai corectitudini şi ai luptei împotriva ştirilor false, platformele Twitter şi Facebook, au blocat recent diseminarea unui articol din New York Post, cea mai veche publicaţie cu apariţie continuă din SUA, care scotea la iveală aspecte grave referitoare la corupţia candidatului democrat Joe Biden.

Dacă fostul vicepreşedinte ar fi candidat pentru un loc în Senat, aşa cum a declarat recent în cadrul unui miting electoral, poate că dezvăluirea nu ar fi avut niciun ecou.

În cartea "Secret Empires: How the American Political Class Hides Corruption and Enriches Family and Friends" (2019), autorul Peter Schweizer, preşedintele Government Accountability Institute, dedică un întreg capitol acestui subiect, "Bidens in Ukraine".

"Când vicepreşedintele Biden a supervizat politica SUA faţă de Ucraina, fiul său a devenit membru al conducerii uneia dintre cele mai profitabile şi mai corupte companii energetice", îşi începe Schweizer capitolul. Compania este Burisma, iar fiul Hunter Biden, care era responsabil cu transparenţa şi guvernanţa corporatistă, în ciuda faptului că "nu avea experienţă în sistemul juridic din Ucraina sau în orice calitate de consilier juridic".

Mai mult, Joe Biden şi John Kerry, alt nume greu din politica americană, au susţinut puternic acordarea unui credit garantat de guvernul american, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, pentru asigurarea lichidităţii pe piaţa financiară din Ucraina.

"Cea mai mare parte a banilor a fost transferată prin PrivatBank, deţinută tot de proprietarul companiei Burisma, iar mai mult de un miliard de dolari din PrivatBank a dispărut pur şi simplu", mai scrie Peter Schweizer.

Joe Biden mai are "dedicat" un capitol şi în cartea "Profiles in Corruption: Abuse of Power by America's Progressive Elite", scrisă tot de Peter Schweizer şi publicată în ianuarie 2020.

Aici mai sunt "analizaţi" şi alţi pretendenţi democraţi pentru fotoliul din Biroul Oval, printre care se regăsesc Kamala Harris, un "excepţional" exemplu de "realizare" în politică, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar sau Cory Booker.

Facebook a anunţat că limitarea distribuirii articolului din New York Post a fost determinată de "necesitatea verificării acuzaţiilor", în timp ce Twitter a blocat pur şi simplu distribuirea şi a justificat cenzurarea ştirii prin "violarea regulilor privind intimitatea persoanelor", în condiţiile în care în articol au apărut numere de telefon şi adrese de email.

Autorul şi jurnalistul Matt Taibbi, editor al revistei Rolling Stone, scrie că "intervenţia Twitter şi Facebook subliniază un standard dublu deosebit de periculos".

Afirmaţia se referă, evident, la modul în care acuzaţiile lansate la adresa preşedintelui Trump au fost diseminate pe reţele sociale fără astfel de verificări şi fără niciun fel de "îngrijorări" privind violarea vieţii private.

Prima mişcare a fost făcută de Facebook, iar motivaţia poate depăşi simpla "acoperire" a "indiscreţiilor" celui chemat să readucă America pe calea cea bună.

Numele Anna Makanju a apărut într-un articol de pe site-ul AmericanThinker.com, "Does this explain why Facebook suppressed Hunter Biden revelations?", preluat şi de Zerohedge.

Conform descrierii de pe site-ul organizaţiei Atlantic Council, Anna Makanju este asociat extern senior în cadrul Scowcroft Center for Strategy and Security din cadrul organizaţiei. Misiunea centrului este "dezvoltarea strategiilor nepartizane sustenabile pentru abordarea celor mai importante provocări de securitate care stau în faţa Statelor Unite şi lumii".

Deosebit de interesant este ceea ce urmează: doamna Makanju lucrează la Facebook în calitate de expert juridic şi de politici publice şi "conduce eforturile de asigurare a integrităţii alegerilor pe platformă".

Dar asta nu este tot. Înainte de a fi angajată de Facebook, Anna Makanju a fost "consilier special al fostului vicepreşedinte Joe Biden pentru Europa şi Eurasia". Curat integritate!

Andrea Widburg, autoarea articolului de pe site-ul AmericanThinker.com, aminteşte că preşedintele Atlantic Council a devenit, în 2009, consilier al preşedintelui Obama pentru probleme de securitate naţională.

"Susan Rice, Richard Holbrooke, Eric Shinseki, Anne-Marie Slaughter, Chuck Hagel şi Brent Scowcroft au fost afiliaţi organizaţiei Atlantic Council înainte de a face parte din administraţia Obama", mai subliniază Andrea Widburg, care mai prezintă o informaţie deosebit de interesantă: Atlantic Council a primit donaţii de 300 de mii de dolari de la Burisma Holdings între 2016 şi 2019.

Încurcate sunt căile statului paralel!

După publicarea articolului din New York Post, Joe Biden a fost "ajutat" să evite orice întrebări stânjenitoare legate de corupţie sau trafic de influenţă, iar ulterior a anunţat că nu va mai participa la evenimente electorale până la ultima dezbatere cu Donald Trump.

Condiţiile radical diferite ale "duelului" şi faptul că moderatorii de până acum au dat dovadă că nu ştiu semnificaţia termenului "fără părtinire" îl pot "salva" pe Joe Biden.

Important este ca fostul vicepreşedinte să-ţi amintească ce face acolo şi să mai reziste încă două săptămâni până la alegeri.

Va fi suficient?

Analistul american Martin Armstrong a scris recent că "şi în cazul unui "Val Albastru' (n.a. victoria Democraţilor în cursa pentru Casa Albă şi cele două camere ale Congresului), o schimbare majoră a tendinţei va veni în 2022". În opinia sa, "chiar dacă "Valul Albastru' va fura alegerile, nu există nicio şansă să-şi menţină poziţia după 2022".

Armstrong a mai subliniat că "nu se teme de Trump, ci de ceea ce va veni după Trump, fiind posibilă chiar desfiinţarea alegerilor după 2024".

"Relaţia incestuoasă între Democraţi când erau la Casa Albă, Congres, Statul paralel, media şi Big Tech este fără sfârşit", scrie Andrea Widburg în încheierea articolului său, iar "de aceea americanii l-au dorit şi încă îl doresc pe Trump, adevăratul outsider, la conducerea guvernului", pentru că "ştiu că Democraţii au transformat politica din America într-un uriaş grajd al lui Augias, iar Trump este acel Hercule care îl poate curăţa".

În ciuda sondajelor de opinie extrem de favorabile lui Joe Biden, mai există speranţa ca prezenţa masivă la vot (n.a. deja au votat peste 31 de milioane de persoane) să încline balanţa în favoarea lui Donald Trump, iar America să mai primească o şansă.