Echipa naţională s-a făcut de râs în mandatul de până acum al lui Edward Iordănescu. Înfrângeri umilitoare, joc fără perspectivă, o combinaţie care a zdruncinat serios încrederea suporterilor în potenţialul acestei formaţii. Meciul de azi, cu Finlanda, reprezintă o bună ocazie pentru a repara parţial onoarea şi poziţia în clasament. Speranţa nu are nevoie de foarte multe argumente, iar suporterului de fotbal îi pot lipsi multe, dar niciodată speranţele într-un viitor mai bun. Fără mari inovaţii la nivelul lotului, un plus îl reprezintă revenirea lui Nicolae Stanciu, echipa are nevoie de o "injecţie" cu ambiţie, pentru că la nivelul valorii lucrurile sunt mai mereu constante şi nu se pot face minuni peste noapte. O victorie în Finlanda poate reprezenta un nou început.

Edward Iordănescu a declarat că echipa naţională de fotbal a României traversează o perioadă mai puţin fericită: "Ne dorim ca echipa să schimbe un pic impresia pe care a lăsat-o după acţiunea de iunie, să ne recâştigăm suporterii şi încrederea lor. Eu am încredere în potenţialul acestui grup, în această generaţie. Cred că este departe de a-şi arăta capacitatea, cred că în iunie a fost un context foarte nefericit, marcat de neşanse şi ghinioane. Sunt sigur că echipa naţională are potenţial de creştere. Este foarte important să producem rezultate să fim eficienţi şi să ne câştigăm încrederea. Traversăm o perioadă deloc fericită, s-au acumulat multe lucruri din trecut, campanii ratate. Este o presiune pe care eu am resimţit-o în interiorul grupului încă din primul meu contact cu băieţii.

Trebuie să punem lucrurile acestea deoparte, să arătăm putere, tărie de caracter şi să schimbăm impresia lăsată în iunie. Eu aştept în continuare răspunsuri clare. Am primit răspunsuri clare şi în iunie, din păcate multe proaste. Acum sper ca proporţia să se schimbe, să găsesc şi lucruri pozitive". Selecţionerul îşi doreşte de la jucătorii convocaţi o mentalitate de învingători: "La această acţiune îmi doresc să consolidăm în primul rând lucrurile bune, pentru că sunt multe lucruri bune. În acelaşi timp, ştiu că echipa are nevoie să înţeleagă reperele pe care noi le dăm şi toate aceste lucruri necesită timp, dar nu îl avem. Îmi doresc să avem continuitate la nivel de selecţie, nu-mi doresc schimbări de la o acţiune la alta, dar trebuie să ne adaptăm. Criteriile de selecţie sunt clare, valoare, formă de moment şi acum, mai mult ca niciodată, mentalitatea. Şi asta înseamnă dorinţa cu care se vine, ardoarea, ambiţia, devotamentul, capacitatea de a oferi totul pentru echipa naţională. Cine nu e dispus să vină pe jos la echipa naţională, atunci când este convocat, mai bine să nu mai vină. Îmi doresc să schimb mentalitatea, îmi doresc o altă energie, îmi doresc ca în viitor să dăm tot ce avem mai bun pe teren şi să nu avem niciun regret. Când ieşim să ştim că am dat totul, iar pentru asta e nevoie şi de sânge proaspăt, de jucători noi care să aducă energie, să aducă lucruri pozitive. Clar, obiectivul este să producem rezultate în această competiţie, dar şi să consolidăm acest nucleu cu care să atacăm preliminariile pentru European. Obiectivul rămâne calificarea la turneul final. Este clar pentru toată lumea, îmi doresc să fie cât mai clar şi pentru băieţi, dar până acolo este un drum foarte greu. Ne-am asumat acest obiectiv, lucrurile nu au funcţionat aşa cum ne-am dorit până acum, dar sunt şi lucruri pe care le-am realizat. Ne dorim rezultate solide în această acţiune, pentru a ne oferi o posibilitate cât mai bună la tragerea la sorţi la acţiunea care urmează şi definitivarea unei nucleu cu care să abordăm preliminariile pentru EURO".

Edward Iordănescu spune că nu îşi doreşte să fie părtaş la noi eşecuri ale echipei naţionale în campaniile de calificare la turneele finale: "Ei trebuie să înţeleagă că potenţialul trebuie confirmat pe teren, pentru că altfel rapid se va eticheta şi această generaţie ca una care a ratat calificări şi sunt sigur că ei nu îşi doresc asta. Eu nu vreau să fiu partener într-un nou eşec pentru echipa naţională şi vreau să contribui cât pot de bine la o nouă imagine, la un nou drum şi la succes pentru echipa naţională. Dacă vom elimina greşelile tactice, atunci vom avea o şansă. Ne aşteaptă două meciuri de foc. Cel mai greu şi cel mai important va fi cel din Finlanda, pentru că ne ducem după victorie, nu avem altă şansă decât victoria şi încercăm printr-un rezultat pozitiv să ne recăpătăm încrederea, să recâştigăm publicul şi atunci cu siguranţă că vom avea alte şanse şi la jocul de acasă cu Bosnia. Aşteptaţi-vă din nou la un meci foarte greu în Finlanda, cum de altfel am avut cu ei şi la Bucureşti. De la Liga Naţiunilor aşteptăm două rezultate care să ne ajute în perspectiva tragerii la sorţi, aşteptăm răspunsuri clare de la jucători, unii cu ştate mai vechi, dar şi de la cei noi. Sunt jucători tineri, am scăzut media de vârstă faţă de iunie. Şi nu în ultimul rând să schimbăm imaginea lăsată în iunie".

România va întâlni Finlanda pe 23 septembrie (ora 21:45), pe Stadionul Olimpic din Helsinki, iar meciul cu Bosnia-Herţegovina va avea loc pe 26 septembrie (ora 21:45), pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Bucureşti. Lotul României pentru această dublă este următorul: portari: Ionuţ Radu (Cremonese/Italia, debutant), Horaţiu Moldovan (FC Rapid Bucureşti, debutant), Ştefan Târnovanu (FCSB, debutant); fundaşi: Andrei Raţiu (Huesca/Spania, 8/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 18/2), Vlad Chiricheş (Cremonese/Italia, 75/0), Adrian Rus (Pisa/Italia, 14/0), Ionuţ Nedelcearu (Palermo/Italia, 21/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 12/0), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 26/2), Mario Camora (CFR Cluj, 8/0); mijlocaşi: Deian Sorescu (Rakow Czestochowa/Polonia, 7/0), Dennis Man (Parma/Italia, 14/4), Andrei Cordea (FCSB, 2/0), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba/EAU, 25/3), Daniel Boloca (Frosinone/Italia, debutant), Marius Marin (Pisa/Italia, 6/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, 1/0), Tudor Băluţă (Farul Constanţa, 7/0), Răzvan Marin (Empoli/Italia, 41/2), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns/China, 54/11), Darius Olaru (FCSB, 6/0), Denis Drăguş (Standard Liege/Belgia, 2/0), Florinel Coman (FCSB, 5/0); atacanţi: George Puşcaş (Genoa/Italia, 30/8), Denis Alibec (Farul Constanţa, 25/2), Florin Tănase (Al-Jazira/EAU, 14/1).

Partida cu Finlanda va fi condusă la centru de Carlos del Cerro Grande, un arbitru spaniol de 46 de ani. Acesta va fi ajutat de conaţionalii săi Raúl CabaZero şi Guadalupe Porras, iar cel de-al patrulea oficial este Guillermo Cuadra, tot din Spania. Echipa naţională de fotbal a României ocupă ultima poziţie în Grupa a 3-a din Liga B a Ligii Naţiunilor, cu trei puncte în clasament, fiind devansată de Finlanda, Muntenegru şi Bosnia-Herţegovina.