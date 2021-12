FLORIN CÎŢU:"E şi varianta în care premierul îşi asumă acest buget"

Liderul PNL Florin Cîţu a afirmat că trebuie respectat programul de guvernare în crearea proiectului de buget pentru anul 2022 şi a adăugat că este important să se ajungă la cifra de 7% din PIB pentru investiţii, deoarece astfel pot fi susţinute creşterile de pensii şi salarii, informează news.ro.

Chestionat dacă va fi aprobat bugetul în Parlament de Crăciun sau într-o altă sesiune extraordinară, după sărbători, Cîţu a explicat că există şi varianta prin care premierul Nicolae Ciucă să îşi asume răspunderea pe proiectul de buget.

"Nu este un moft această cifră de 7%, dar este nevoie de aceste investiţii pentru a susţine creşterile de pensii şi salarii. Am spus că este nevoie de aproximativ 3 miliarde în plus pentru a ajunge la această cifră de 7% din PIB, dar mi s-a spus că bugetul este închis. Aşa cum a fost respectat pachetul social din programul de guvernare, aşa cerem să fie respectat şi pachetul de investiţii. Până la urmă premierul îşi asumă acest buget, să meargă mai departe cu el, să meargă pe varianta asumării răspunderii. Vom lua o decizie în PNL în acest sens, dar eu vă spun că acel 7% a fost negociat cu pachetul social care a fost introdus în buget. Pentru pachetul social s-au găsit bani. E şi varianta în care premierul îşi asumă acest buget şi vom vedea după aceea", a afirmat Florin Cîţu, luni la Parlament.

Acesta a adăugat că PNL a făcut compromisuri în această guvernare, însă unele lucruri sunt doar pe hârtie, cum ar fi creşterea investiţiilor de abia în anul 2023.

"Până la urmă, vă daţi seama că avem nevoie de un buget. Am făcut compromisul de a fi în această guvernare. Vedem cum se poate remedia acest lucru. Pe hârtie poţi să spui multe. Am văzut că investiţiile cresc în 2023. E bizar cum am putut creşte investiţiile an de an şi acum nu mai sunt bani să crească investiţiile. Am spus de la început că nu vreau să intervin pe negocierea între ministere cu premierul. Am vrut doar să fie respectat programul de guvernare. Din păcate, doar partea liberală a fost respectată în proiectul de buget", a completat Cîţu.

El a mai spus că există o discuţie în coaliţie să nu fie depuse amendamente la proiectul de buget.

"Pentru a avea un buget cât mai rapid este bine să nu avem aceste amendamente", a mai explicat liderul PNL.

Întrebat despre faptul că sunt creşteri la sumele alocate serviciilor secrete, Florin Cîţu a replicat: "Bugetul reprezintă o imagine a priorităţilor. Pentru noi am alocat mai multe resurse pentru investiţii, aşa am putut să avem creştere economică în 2020 şi să putem avea bani pentru cei afectaţi de criza sanitară. Sunt sigur că bugetul nu poate fi aprobat fără o şedinţă CSAT. Nu ştiu de o şedinţă a CSAT. În Guvern nu poate să fie aprobat fără avizul CSAT. Trebuie să aibă toate avizele ca să poată fi aprobat".