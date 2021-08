FLORIN CÎŢU, LA PREDAREA MINISTERULUI DE FINANŢE:"Îi transmit domnului Vîlceanu că nu avem voie să depăşim deficitul bugetar asumat"

România nu are voie să depăşească deficitul bugetar asumat prin buget, a afirmat, ieri, premierul Florin Cîţu, la predarea mandatului de ministru de Finanţe. Dan Vîlceanu, noul ministru, nu a făcut iniţial niciun fel de declaraţii, în ciuda faptului că a stat în dreapta premierului la conferinţa de presă. Ulterior, Vîlceanu a arătat că nu ştie nici măcar cât a fost rata anuală a inflaţiei în luna iulie şi a încercat să clarifice suspiciunile care planează asupra sa.

Cîţu a mai declarat că în scurtul său mandat au fost deblocate mai multe proiecte care băteau pasul pe loc sub ministrul Alexandru Nazare.

Cîţu a spus: "Am îndeplinit procedura de predare-primire a ministerului, după 45 de zile de interimat, aşa cum am spus din momentul în care am preluat (ministerul). Am rămas aici aproape 45 de zile. Câteva dintre lucrurile care au fost blocate în prima parte a anului au fost deblocate: e-facturarea începe la 1 septembrie, Banca Naţională de Dezvoltare este în avizare, un proiect care a fost întârziat mult prea mult şi de care avem foarte mare nevoie. Am rămas cu o restanţă pe care va trebui să o preia domnul ministru Dan Vîlceanu, acel grup de lucru care se va ocupa de soluţia pentru companiile financiare de stat, ce vom face cu aceste companii de stat în perioada următoare pentru că Banca Naţională de Dezvoltare va prelua foarte multe dintre atributele acestor instituţii. Lucrurile vor merge în perioada următoare mai bine.

În acelaşi timp, am discutat despre consolidarea fiscală, un lucru la care ţin foarte mult: să nu depăşim deficitul bugetar şi să ne menţinem strategia fiscal-bugetară aprobată la începutul anului cu un deficit bugetar care să ajungă sub 3% (din PIB) în 2024. Sunt lucruri pe care le-am transmis domnului ministru şi la care ţin foarte mult. (...) Prima sarcină (a ministrului Vîlceanu) este aceea de a menţine deficitul sub 7,16%, la finalul anului, şi de a rămâne în parametrii strategiei fiscal-bugetare. Este cel mai important lucru".

Premierul a mai spus că Vîlceanu trebuie să ştie foarte clar că nu va accepta "creşteri de taxe în acest mandat".

Vîlceanu, un apropiat al premierului Cîţu, a fost confirmat miercuri în şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, acesta depunând jurământul de învestire la Cotroceni în aceeaşi zi.

• Vîlceanu, gafă de proporţii încă din prima zi de ministru

Ulterior, în cadrul unei declaraţii pentru reporteri, noul ministru de Finanţe a negat realitatea inflaţiei din România. Acesta a sugerat ori că datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) sunt false, ori a gafat arătând că nu ştie cât a fost rata anuală a inflaţiei în luna iulie. Totodată, acesta a părut să dea vina pe BNR pentru inflaţia ridicată, în ciuda faptului că premierul României Florin Cîţu cerea BNR să reducă dobânzile mai mult anul trecut, când era ministru de finanţe.

Vîlceanu a spus: "Nu, inflaţia nu este la un nivel record şi nici nu e 5%. 5% e o estimare a Băncii Naţionale (...) Din punctul meu de vedere, lucrul acesta trebuie discutat în primul rând cu titularul problemei care este Banca Naţională. Pe de altă parte, Guvernul României nu a mai luat măsuri care să genereze inflaţie anul acesta şi aici daţi-mi voie să vă aduc aminte faptul că nu am majorat venituri ale angajaţilor şi toate măsurile luate au fost în direcţia reducerii inflaţiei şi nicidecum a creşterii, dar să ştiţi că nu există creştere economică, în lume nu s-a inventat, fără să aibă şi un puseu inflaţionist".

Potrivit datelor publicate luna aceasta de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a urcat la 5% în luna iulie 2021, de la 3,9% în iunie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,64%, serviciile cu 2,74%, iar mărfurile alimentare cu 2,33%.

BNR a anunţat, recent, că a majorat la 5,6% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi la 3,4% pentru sfârşitul anului viitor.

• Vîlceanu a încercat să clarifice şi suspiciunile care planează asupra trecutului său

Totodată, Vîlceanu a încercat ieri să clarifice şi suspiciunile care planează asupra trecutului său. Amintim că firma familiei lui Dan Vîlceanu, Trefo, este abonată la contracte cu Complexul Energetic Oltenia (CEO), dar şi cu alte firme precum CET Govora, Compania Locală de Termoficare Colterm, Complexul Energetic Hunedoara. Tatăl lui Vîlceanu a fost subprefect de Gorj în timpul guvernării Năstase, acesta fiind membru PSD.

De altfel, Dan Vîlceanu şi-a început cariera politică alături de social-democraţi, conducând filiala din Gorj a Tineretului Social-Democrat, în perioada 2006-2009. Ulterior, el a devenit secretar executiv al PDL Gorj, între 2011 şi 2012 şi apoi prim-vicepreşedinte PDL Gorj între 2012 şi 2013, asta în condiţiile schimbării de putere şi a faptului că firma era abonată la contracte cu statul.

"În primul rând, declar toate aceste aspecte", a declarat ieri Vîlceanu, adăugând: "Este foarte important ca lumea să ştie adevărul. Ce este ştire falsă şi ce este adevărat. Da, există o companie la care faceţi referire, care este o companie a părinţilor mei. A fost înfiinţată în 1997, când aveam 18 ani. Deci această chestiune că aş folosi părinţii paravan pentru afaceri nu se justifică. La 18 ani trebuie să fii cel puţin precoce sau mai mult decât precoce ca să-ţi foloseşti părinţii paravan pentru afaceri, dar în politică acuzaţiile se fac şi fără fundament. Asta e. Cât priveşte contractele, toate, dar absolut toate, nu au fost câştigate decât prin licitaţie publică".

Conform presei gorjene, societatea Trefo ce aparţine Elisabetei Vîlceanu, mama noului ministru de Finanţe, a derulat, în perioada 2007-2015, 54 de contracte în valoare totală de 5,5 milioane de euro. 42 dintre acestea, în valoare de peste 2,3 milioane euro, au fost încheiate cu unităţi din cadrul Complexului Energetic Oltenia, de la înfiinţarea acestuia şi până în prezent.

Ludovic Orban, preşedintele PNL, a votat împotriva lui Vîlceanu la şedinţa BPN de miercuri în care acesta a fost confirmat la nivel intern pentru funcţia de ministru de Finanţe şi şi-a argumentat votul indicând că are rezerve "extrem de serioase" faţă de Vîlceanu.

"Premierul Florin Cîţu a spus că susţine competenţa, integritatea. Din punctul meu de vedere, există riscuri cu privire la această desemnare, de aceea am votat împotrivă. Răspunderea integrală pentru această desemnare îi aparţine premierului Florin Cîţu", a spus Orban miercuri.