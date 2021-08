FLORIN CÎŢU:''Ministerele care nu au cheltuit banii până acum trebuie să vină cu explicaţii foarte bune''

Premierul Florin Cîţu le-a cerut, astăzi, miniştrilor să prezinte execuţia bugetară şi a subliniat că acolo unde banii nu s-au cheltuit până acum trebuie prezentate explicaţii "foarte bune", deoarece nu se poate ca resurse alocate să fie ţinute "degeaba", informează Agerpres.

"Am văzut discuţii în spaţiul public despre rectificarea bugetară şi aş vrea să fac câteva clarificări. Aşa cum am spus şi cum este în legea bugetului aprobat, la ministerele care nu au execuţie bună pot să fie ajustate sumele iniţiale din buget până la această sumă pe care nu au putut să o cheltuiască. Ieri, am prezentat public că, la acest moment, după şase luni de zile, sunt aproape 20 de miliarde credite bugetare care nu au fost cheltuite, multe dintre ele sunt la investiţii, unele sunt la fonduri europene. De aceea am spus că nu sunt mulţumit de execuţia bugetară şi acest lucru se vede la aproape toate ministerele. În acelaşi timp, nu pot să iau în serios propuneri care vin de la ministere de suplimentare sau de realocare a resurselor suplimentare de 40 de miliarde de lei, când sunt 20 de miliarde de lei necheltuiţi. De aici începem cu rectificarea bugetară, de aici încep discuţiile pe rectificarea bugetară", a explicat Cîţu, la Palatul Victoria, după şedinţa de Guvern.

Acesta a susţinut că sunt tot felul de zvonuri aruncate în spaţiul public, notează sursa citată.

"Trebuie să ţinem cont că deficitul trebuie să rămână la 7,16% din PIB sau mai mic şi prin această rectificare bugetară, pentru că am avut un PIB mai mare, reuşim să creştem suma din deficit să mergem spre 82 de miliarde, dar asta nu înseamnă că putem să mergem mult mai mult. La această rectificare bugetară vor fi alocate resurse spre mai multe ministere şi am văzut că, fără să fiu de acord, au ieşit în spaţiul public aceste informaţii pe care le-am transmis doar preşedinţilor de partid, dar au ieşit câteva dintre ele în spaţiul public. Le voi prezenta şi în spaţiul public în perioada următoare, dar vreau să fie foarte clar - nu ne batem joc de banii românilor. Cine nu a cheltuit banii până acum, trebuie să vină cu explicaţii foarte bune, pentru că nu putem să punem bani, să alocăm resurse în buget şi să le ţinem acolo degeaba. Sunt ministere, şi voi prezenta acest lucru în raportul semestrial, unde avem proiecte cu execuţie zero, la ministere la care, am auzit tot pe surse, miniştrii care spun că au o execuţie foarte bună. Nu poţi să spui că ai execuţie bună când ai bani alocaţi şi ai proiecte cu execuţie zero după şase luni de zile", a susţinut Florin Cîţu.

Potrivit prim-ministrului, la Ministerul Transporturilor se iau bani, nu se dau.