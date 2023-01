FLORIN SPĂTARU:"Vrem să notificăm CE pentru majorarea plafonului la schema de ajutor de stat în industria prelucrătoare"

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, a afirmat, astăzi, la Ploieşti, că se doreşte o majorare a plafonului pentru schema de ajutor de stat pentru industria prelucrătoare, în acest sens urmând să fie făcută o notificare la Comisia Europeană (CE), transmite Agerpres.

"Vrem să avem o discuţie deschisă cu dumneavoastră, pentru că, în primul rând, vrem să promovăm această schemă de ajutor de stat pentru industria prelucrătoare. O parte din dumneavoastră aţi beneficiat sau aţi aplicat pentru ea. (...) Sunt 10 companii din judeţul Prahova care au aplicat, 6 dintre ele au punctaj maxim, dintr-un grup de alte 28 de companii cu punctaj maxim din diverse judeţe şi acolo va trebui să alegem, pentru că bugetul pe care l-am alocat în 2022-2023 este de 300 de milioane de euro - 150 milioane pentru 2022 şi 150 de milioane pentru 2023, dar vrem să facem notificare la Comisie şi să majorăm acest plafon, pentru că această schemă ne dorim să fie una multianuală, până în 2025, şi vom avea 500 milioane de euro sub formă de grant pe schemă de ajutor de stat pentru industria prelucrătoare în fiecare an", a spus ministrul în cadrul unor discuţii cu reprezentanţi ai mediului de afaceri.

În context, Florin Spătaru a arătat că România poate deveni un pol industrial.

"Noi vrem să dăm o nouă direcţie economiei României, pentru că avem credinţa că România poate deveni un pol industrial. Ştiţi că s-a vorbit de foarte mult timp de dezindustrializarea României, că România nu mai are industrie. Uitaţi că, din discuţiile cu asociaţiile şi cu mediul de mediul de afaceri, am constatat faptul că în România încă se investeşte, în România încă avem industrie, am reuşit să repunem pe picioare câteva companii care veneau din trecut, dar mai mult decât atât, avem investiţii noi care sprijină autorităţile locale şi sprijină economia României, dar avem un deficit al balanţei comerciale, este adevărat, şi acest deficit al balanţei comerciale nu poate fi depăşit decât prin susţinerea sectoarelor economice care aduc plus valoare şi aşa am ajuns la o schemă de ajutor de stat pe care noi am iniţiat-o anul trecut pentru industria prelucrătoare. (...) Am constatat că de fapt e un instrument extrem de puternic. (...) Dacă reuşim să facem împreună cu dumneavoastră politicile industriale şi strategiile de dezvoltare aplicate şi să ne ţinem de promisiune, vom reuşi ca România să devină pol de producţie industrială la nivelul Uniunii Europene. Lucrul ăsta trebuie să se întâmple acum, nu mâine nu poimâine şi tocmai de aceea (...) suntem decişi să venim alături de dumneavoastră, să generăm instrumente şi politici şi strategii care să vă ajute pe dumneavoastră, să ne ajute pe noi", a explicat ministrul.

Florin Spătaru a efectuat, astăzi, o vizită de lucru în judeţul Prahova, mergând la Salina Slănic, în zona industrială a oraşului Băicoi, dar şi la Camera de Comerţ şi Industrie, unde are o întâlnire cu reprezentanţi ai mediului de afaceri.