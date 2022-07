Fondul de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital îşi cere falimentul în SUA

Fondul de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital a depus o cerere de faliment în Statele Unite ale Americii, după ce săptămâna trecută a intrat în stare de neplată a unui împrumut şi apoi în lichidare. Această situaţie evidenţiază amploarea împrumuturilor contractate de proeminenta firmă de investiţii criptografice în întreaga industrie înainte de a se prăbuşi în această săptămână, scrie Financial Times, informează Economedia.

Depunerea cererii de faliment, care s-a făcut ieri seara târziu, a avut loc la doar câteva zile după ce Three Arrows a fost împinsă spre lichidare în Insulele Virgine Britanice, în urma afirmaţiilor că nu a reuşit să plătească 80 de milioane de dolari pe care îi datora bursei de active digitale Deribit.

Cererea de faliment a fost făcută pentru a împuternici avocaţii care au fost desemnaţi să conducă lichidarea Three Arrows în Insulele Virgine Britanice (domiciliul legal al fondului cu sediul în Singapore) să protejeze activele sale din SUA.

Eşecul Three Arrows, care s-a folosit de împrumuturi pentru a-şi amplifica pariul pe criptomonede, este cel mai recent semn al modului în care turbulenţele din acest an de pe pieţele de active digitale i-au înşelat grav pe unii dintre cei mai mari jucători din industrie. De asemenea, evidenţiază modul în care problemele de la o firmă pot ricoşa în întregul sector din cauza legăturilor opace dintre investitori, bursele de criptomonede şi firmele de creditare.

Specialiştii în insolvenţă de la Teneo, firma de consultanţă desemnată în Insulele Virgine Britanice pentru a lichida Three Arrows, au declarat instanţei americane că se aşteaptă ca un "număr semnificativ de creditori" care să formuleze pretenţii împotriva fondului.

Deribit, o platformă de tranzacţionare a criptomonedelor axată pe produse derivate, a demarat săptămâna trecută procedura de lichidare în Insulele Virgine Britanice, iar Three Arrows a acceptat ulterior să se pună la rândul său în lichidare. Cu toate acestea, Three Arrows se află, de asemenea, în arbitraj la New York cu unul dintre cei mai mari creditori ai săi, a declarat Russell Crumpler, unul dintre lichidatorii firmei, într-un document depus la un tribunal din SUA.

"Având în vedere că mulţi creditori încearcă să îşi valorifice drepturile de a colecta obligaţiile restante ale debitorului, a crescut riscul ca debitorul să îşi risipească activele fără a lua în considerare capacitatea fiecărui creditor în parte de a-şi recupera pierderile", a spus Crumpler.

Ca un semn al amplorii împrumuturilor contractate de Three Arrows, creditorul de criptomonede Voyager Digital, listat la Toronto, a declarat la sfârşitul lunii iunie că ar putea pierde peste 650 de milioane de dolari din împrumuturile pe care le-a acordat firmei de investiţii în criptomonede, cofondată de Su Zhu şi Kyle Davies. Voyager a declarat ieri târziu că suspendă retragerile şi tranzacţiile pe platforma sa, în timp ce explorează "alternative strategice". Aceasta a adăugat că "urmăreşte în mod activ toate căile de atac disponibile pentru recuperarea sumelor de la Three Arrows".

BlockFi, un alt mare creditor cripto, a declarat ieri că a suferit pierderi de aproximativ 80 de milioane de dolari din cauza prăbuşirii Three Arrows, chiar şi după ce a renunţat la o parte.

Three Arrows se confruntă, de asemenea, cu un control de reglementare în Singapore. Autoritatea Monetară din Singapore a mustrat grupul în această săptămână pentru că a furnizat informaţii false şi a încălcat un prag al activelor administrate. Autorităţile din oraşul-stat au declarat că au investigat Three Arrows timp de un an. Fondul a fost gestionat iniţial în Singapore înainte de a-şi muta domiciliul în Insulele Virgine Britanice în septembrie.

Three Arrows a devenit proeminent în timpul apogeului pieţei criptomonedelor, în noiembrie 2021.

Three Arrows nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la lichidarea sa. Luna trecută, Cofondatorul Su Zhu a declarat pe Twitter: "Suntem în proces de comunicare cu părţile relevante şi ne angajăm pe deplin să rezolvăm această problemă".