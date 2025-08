Fostele SIF-uri finanţează integral o emisiune de obligaţiuni de 100 milioane euro a PK Development Holding

Fostele SIF-uri au subscris integral emisiunea de obligaţiuni emisă de PK Development Holding în valoare de 100 milioane de euro, conform unui comunicat emis redacţiei.

Este primul proiect de mare anvergură în care toţi cei cinci administratori de fonduri - Lion Capital, Evergent Investments, Transilvania Investments, Longshield Investment Group şi Infinity Capital (direct sau prin subsidiare) - se implică finanţându-l integral, potrivit informării.

PK Development Holding, beneficiar al finanţării, este o persoană juridică română. Emisiunea de obligaţiuni a fost adresată investitorilor profesionali privaţi. Rambursarea obligaţiunilor se va realiza într-o perioadă de cel mult 36 de luni de la data alocării, acestea urmând să fie răscumpărate integral la scadenţa finală, cu posibilitatea rambursării anticipate.

Obligaţiunile sunt garantate cu o ipotecă imobiliară de rangul unu asupra Mall Moldova din Iaşi şi a unor imobile - terenuri şi construcţii adiacente acestuia - aflate în proprietatea Ermes Holding SRL.

Lion Capital a subscris obligaţiuni în valoare 55 milioane euro, Longshield Investments a subscris tituri în valoare de 15 milioane euro, în vreme ce Electromagnetica - societate din portofoliul Infinity Capital - a subscris obligaţiuni în valoare de 17 milioane euro, potrivit raportărilor de până acum de la Bursa de Valori Bucureşti.

”Fondurile obţinute în urma emisiunii de obligaţiuni vor fi utilizate pentru finanţarea activităţilor curente, precum şi pentru susţinerea investiţiilor realizate în cadrul grupului de societăţi din care face parte emitentul”, se arată în informările de la bursă.

Obligaţiunile nu au fost oferite public şi nu se va solicita admiterea lor la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altui loc de tranzacţionare.

Mall Moldova a fost realizat de Prime Kapital Development şi MAS PLC, în urma unei investiţii de 130 milioane de euro, scrie Economedia, care citează Ziarul de Iaşi.

Fondată de foşti membri ai echipei NEPI Rockcastle, Prime Kapital a dezvoltat şi operat în România centre comerciale în Arad (Atrium Mall), Piteşti (Argeş Mall), Zalău (Zalău Value Centre), Roman (Roman Value Centre), Târgovişte (Dâmboviţa Mall), Sfântu Gheorghe (Sepsi Value Centre), Bârlad (Bârlad Value Centre), Ploieşti (Prahova Value Centre), Baloteşti (DN1 Value Centre), Bucureşti (Militari Shopping), ansambluri rezidenţiale în Bucureşti (Avalon Estate, Marmura Residence) şi Ploieşti (Pleiades Residence) şi proiectul mixt Silk District în Iaşi. De asemenea, pregăteşte un proiect pe fosta platformă SANEX din Cluj şi unul pe fosta platformă IMGB din Bucureşti, mai scrie Economedia.