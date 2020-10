Fostul şef de la Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor, reţinut pentru 24 de ore

Fostul şef al Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Laurenţiu Baranga a fost reţinut, sâmbăta seară, de poliţişti şi procurori, pentru 24 de ore, potrivit unui comunicat al Poliţiei Române. Reţinerea are loc la capătul a aproape 7 ore de audieri, după ce anterior au avut loc percheziţii la domiciliul lui Barangă din Râmnicu Vâlcea. El este acuzat de înşelăciune după ce şi-ar fi falsificat diploma de bacalaureat.

"Persoana în cauză este cercetată pentru inducerea şi menţinerea în eroare a mai multor instituţii publice, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate şi care ulterior au fost desfiinţate de către instanţele judecătoreşti competente." conform poliţiştilor de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, conform g4media.

În baza diplomei de bacalaureat, Barangă a absolvit şi studii superioare, acte care i-au stat la baza dosarului de angajare în cadrul unor instituţii de stat precum Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor şi Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.

Prejudiciul estimat până în prezent de anchetatori este de peste 640.000 de lei, "reprezentând indemnizaţiile brute încasate de la unii angajatori, urmând a fi completat în funcţie de întregul material probator ce se va administra în cauză."

Laurenţiu Baranga şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al Oficiului National de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor încă de joi, 8 octombrie 2020, având informaţii că pe numele său s-a deschis un dosar de înşelăciune, suspectat că şi-a falsificat diploma de bacalaureat. Demisia a fost înaintată la Ministerul Finanţelor Publice, conform unui comunicat al instituţiei.

Baranga a fost numit în funcţie, prin decizia premierul Ludovic Orban, la începutul lunii septembrie. Acesta era director adjunct în cadru ORNISS.

CV public al lui Baranga începe la vârsta de 32 de ani, când a absolvit bacalaureatul la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Bucureşti, însă apoi a acumulat numeroase titluri şi diplome, inclusiv doctor al Universităţii Valahia din Târgovişte şi cursant la Colegiul Naţional de Apărare, ARACIS, Colegiul Naţional de Afaceri Interne.

În ultimii 11 ani, Laurenţiu Baranga a fost director adjunct la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS).

Născut în septembrie 1967, Baranga nu a trecut în CV-ul său niciun loc unde să fi lucrat până în anul 2008, când avea deja 41 de ani, scrie g4media.

De altfel, Laurenţiu Baranga a absolvit bacalaureatul la vârsta de 32 de ani, în anul 1999, la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Bucureşti. Până în acest an, acesta nu a trecut nimic în CV despre activitatea sa profesională. După încă 9 ani, Baranga a absolvit Facultatea de Management la Universitatea Ecologică, iar în anul 2011 obţine titlul de Doctor în management la Universitatea Valahia, unde este, din 2012, conferenţiar universitar la Facultatea de Ştiinţe şi Inginerie din Alexandria.

Începând cu anul 2008, Laurenţiu Baranga a acumulat mai multe titluri şi cursuri postuniversitare, inclusiv la Colegiul Naţional de Apărare, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), Colegiul Naţional de Afaceri Interne. Baranga este şi membru ARACIS, din 2012.

Laurenţiu Baranga a candidat în 2012 din partea Forţei Civice la Senat în Vâlcea.

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor este Unitatea de Informaţii Financiare a României (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider în elaborarea, coordonarea şi implementarea sistemului naţional de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, conform g4media.

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si-a inceput activitatea din anul 1999, functionand ca organ de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Guvernului, care, in conformitate cu prevederile art. 26 alin (2) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata, are ca obiect de activitate "[...] prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, scop in care primeste, analizeaza, prelucreaza informatii si sesizeaza, in conditiile art.8 alin (1), Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", iar in situatia in care se constata existenta unor operatiuni suspecte de finantare a unor acte de terorism sesizeaza de indata si Serviciul Roman de Informatii.