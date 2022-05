Cercul falimentelor din fotbalul autohton se închide după o perioadă de 32 de ani în care s-au făcut toate încercările şi greşelile posibile. Dinamo a retrogradat din prima ligă de fotbal după 74 de ani de existenţă şi se îndreaptă spre purgatoriul diviziilor inferioare. Club finanţat de stat cu un conducător care se comporta ca un patron, acţionari multipli, acţionar unic, investitori din străinătate, insolvenţe, finanţare din partea suporterilor pe model "socios", toate aceste încercări au avut loc la clubul înfiinţat şi care şi-a cunoscut gloria sub umbrela Ministerului de Interne. Situaţia din acesta moment nu reprezintă o surpriză, era uşor de anticipat inclusiv de cei mai optimişti suporteri. Dinamo poate reprezenta un model de studio legat de modul catastrofal în care este administrat un brand sportiv celebru.

Imediat după 1990, clubul a intrat sub influenţa lui Vasile Ianul, conducător care se comporta ca un patron occidental în ceea ce priveşte cheltuielile, neavând însă grija investiţiilor. După o perioadă mai grea, în care dinspre Ministerul de Interne au fost făcute câteva încercări de redresare, clubul a intrat pe mâna unui "sobor" de investitori la începutul acestui mileniu, printre care cei mai vizibili erau Critian Borcea, Gigi Neţoiu, Vasile Turcu, Florian Walter, Nicolae Badea şi speranţele erau la cote foarte înalte. Au urmat arestările din fotbal şi acţionarii s-au retras rând pe rând, iar clubul a intrat în insolvenţă. În 2013 Ionuţ Negoiţă a devenit acţionar majoritar, iar doi ani mai târziu echipa a ieşit din insolvenţă. Nu s-a produs însă niciun miracol sportiv, au apărut suspiciuni legate de ieşirea din insolvenţă, iar în 2020 Negoiţă şi-a vândut acţiunile către Benel Internaţional SA, o companie spaniolă reprezentată de Pablo Cortacero. Acesta a investit o sumă infimă în prima lună de la preluarea acţiunilor, după care a dispărut. A urmat o perioadă agitată, echipa fiind salvată de suporteri, care au plătit cheltuielile prin Programul DDB (Doar Dinamo Bucureşti), dar şi la nivelul fanilor au apărut suspiciunile şi jocurile de interese, iar nivelul contribuţiilor a început să scadă. Sportiv, evoluţia echipei a fost într-o scădere constantă în ultimul deceniu, iar rezultatul final a fost retrogradarea, ceea ce poate duce inclusiv la desfiinţarea echipei. Dinamo doar închide cercul, în ultimii 20 de ani au dispărut şi au luat-o de la capăt numeroase formaţii de tradiţie din ţara noastră (U Craiova, Petrolul, Rapid, FC Argeş, U Cluj, Poli Timişoara, Poli Iaşi, Oţelul Galaţi, FC Braşov, ASA Tîrgu Mureş, UTA...).

Acum dinspre Şoseaua Ştefan cel Mare se aude un adevărat cor al bocitoarelor. Aici nu intră suporterii sinceri în ceea ce priveşte sentimentele, ci e vorba de cei implicaţi direct în administrarea/pregătirea echipei.

Administratorul judiciar al FC Dinamo, Răzvan Zăvăleanu, a declarat că acum situaţia trebuie recalibrată, el subliniind că nu vor mai exista acei bani din drepturile tv: "Mă gândesc în primul rând la suporterii acestei echipe, care au iubit-o şi au fost alături de ea necondiţionat. Totuşi, este important să ne uităm ce se întâmplă de mâine, să ne uităm înainte. Această procedură de insolvenţă are o rezolvare legală atunci când se găseşte finanţare. Dincolo de rezultatul sportiv, Liga 1 sau Liga 2, fără finanţare această echipă nu putea ieşi din insolvenţă. Într-adevăr în acest moment se strâng puţin termenele, nu mai avem banii din drepturile tv, dar rămânem la acelaşi lucru, la căutarea unui finanţator. Sunt şanse (pentru a continua în Liga a 2-a), nu cred că despre asta putem vorbi, că nu ar fi şanse. Sunt oameni în spatele lui Dinamo care încă ajută cu bani, trebuie recalibrată situaţia. De mâine o să vedem ce este de făcut pentru că deşi era o perspectivă liga a doua niciodată nu ne-am gândit totuşi că s-ar putea chiar ajunge în situaţia asta destul de dramatică. În ultima perioadă am avut discuţii cu mai mulţi oameni foarte apropiaţi de Dinamo şi sper ca de săptămâna asta să şi vină cu ceva concret, pentru că este nevoie de bani pentru ieşirea din procedura de insolvenţă". Antrenorul echipei Dinamo, Dusan Uhrin, a declarat că nu ştie ce ar fi putut face mai mult ca să salveze echipa de la retrogradare şi a lăsat să înţeleagă că va părăsi clubul: "Este o situaţie incredibilă şi pentru mine. Sunt atât de trist de ceea ce s-a întâmplat, pentru că am crezut că vom reuşi să trecem de baraj şi vom păstra Dinamo în Liga I. Dar s-a întâmplat... Cred că acum conducerea lui Dinamo trebuie să se gândească ce va fi în viitor. Dacă schimbi într-un an 55 de jucători şi patru antrenori este imposibil să te gândeşti la viitor. Dacă e să vorbesc numai despre aceste două meciuri, am pierdut prima repriză la Cluj şi nu am putut reveni. Este prea puţin să marchezi un gol în două meciuri. Sunt atât de trist încât nu pot analiza mai mult (n.r. - meciurile de baraj). Nu ştiu ce aş fi putut face mai mult. Poate, dacă revăd meciul, aş fi schimbat ceva, dar nu ştiu. Nu sunt mândru de cea ce am realizat, pentru că am retrogradat. Dar aş fi luat aceeaşi decizie (n.r. - de a prelua echipa), pentru că am vrut să ajut Dinamo. Am vrut să ajut, dar nu am reuşit. Nu vreau să vorbesc despre ce am greşit. Este şi vina mea, este adevărat. Atmosfera este urâtă în vestiar, am vorbit cu jucătorii, dar rămâne între noi. Nu este o întrebare pentru mine cea despre viitorul lui Dinamo. Nu vreau să vorbesc despre asta, nu trebuie să vorbesc despre lucrurile interne de la Dinamo, am antrenat 25 de ani şi nu am fost niciodată într-o situaţie atât de rea. Nu am contract pentru sezonul viitor, am vrut să ţin echipa Dinamo în prima ligă, nimeni nu a vorbit cu mine despre aşa ceva, dacă să rămân în cazul în care echipa retrogradează".

Cum stadionul urmează să fie demolat pentru a fi construit unul nou, pentru sezonul viitor Dinamo nu se poate baza pe nimic în acest moment, totul fiind la stadiul de promisiune.