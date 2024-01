Gabriela Firea: "Mă consider candidat la candidatură pentru Primăria Capitalei; sunt deschisă să particip la alegeri preliminare"

Gabriela Firea a declarat, miercuri, că nu s-a autoproclamat candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, aşa cum s-a spus, ci se consideră "candidat la candidatură", potrivit agerpres.

Ea a fost întrebată dacă marţi, la întâlnirea cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, şi-a asumat candidatura pentru Primăria Capitalei, informează sursa citată.

Potrivit sursei menţionate, "Ieri am vorbit în primul rând de europarlamentare şi despre organizarea alegerilor în general, pentru că nu ştim dacă vor fi cumulate sau nu. Ne pregătim pentru ambele variante. În final s-a concluzionat că trebuie să discutăm săptămâna viitoare şi pentru candidaţii la sectoare şi pentru Capitală. Aşadar, sunt deschisă să particip la alegeri preliminare la Bucureşti, ar trebui să primim şi un dateline, timp în care să ne depunem candidaturile, să vedem cine se mai înscrie şi da, răspund de asemenea pozitiv şi discuţiilor din zilele precedente, dacă să se mai contracteze anumite cercetări sociologice cu toate casele de sondare, inclusiv cu cea cu care nu am o relaţie bună, Avangarde. După informaţiile mele, eu ocup acum locul unu în preferinţele bucureştenilor. Ar fi lipsă de respect faţă de cetăţeni să nu încerc măcar să fiu candidat la candidatură. Mă consider candidat la candidatură", a spus Firea la Palatul Parlamentului.

Aceasta a precizat că ar trebui stabiliţi candidaţii la alegerile locale cât mai repede pentru ca cetăţenii care vin la vot să ştie din timp pe cine votează, transmite agerpres: "Să nu uităm faptul că eu nu am fost cea care am venit în faţa dumneavoastră sau a organizaţiei să spun: 'Mă autodeclar candidat din postura mea de preşedinte al Organizaţiei PSD Bucureşti'. Eu am fost anunţată cu certitudine candidat pentru Primăria Capitalei de către domnul preşedinte Marcel Ciolacu anul trecut la Buzău. Pe urmă, repetată declaraţia în alte conferinţe judeţene. Deci domnul preşedinte m-a anunţat candidat, pentru că am văzut aseară, a afirmat cineva că eu m-am autoproclamat".