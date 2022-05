George Soros prevede sfârşitul civilizaţiei, dacă războiul din Ucraina se va extinde

Este posibil să asistăm la sfârşitul civilizaţiei actuale, dacă războiul declanşat de Rusia în Ucraina ar fi începutul celei de-a treia conflagraţii mondiale, a susţinut miliardarul american şi filantropul George Soros, în cadrul unui eveniment desfăşurat la Davos cu prilejul Forumului Economic Mondial.

"Invazia (n.r. Ucrainei de către Rusia) a fost poate începutul celui de-Al Treilea Război Mondial şi civilizaţia noastră poate să nu-i supravieţuiască. Cel mai bun şi singurul mod de a ne proteja civilizaţia este de a-l învinge pe Putin cât mai repede posibil", a spus George Soros.

Ceea ce spune George Soros reprezintă un semnal de alarmă cu privire la ce se poate întâmpla dacă actualul conflict din Ucraina se prelungeşte şi se transformă în al treilea război mondial. Mai ales prin prisma ameninţărilor pe care principalii politicieni de la Kremlin le-au proferat la adresa Suediei şi Finlandei, ca urmare a solicitării celor două state de a adera la NATO, după decenii în care au preferat să nu facă parte din respectiva alianţă militară.

Afirmaţiile lui Soros nu au iscat nicio reacţie din partea cancelariilor occidentale şi din partea Kremlinului, nici măcar la 24 de ore după declaraţia miliardarului american.

În schimb, specialiştii noştri susţin că este puţin probabilă declanşarea unui conflict la nivel mondial.

Pavel Popescu, preşedintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaţilor, afirmă că actualul conflict din Ucraina nu se va transforma în al treilea război mondial, deputatul Nicu Fălcoi consideră că "probabilitatea unui conflict mondial rămâne scăzută", în timp ce analistul politic Cristian Pîrvulescu susţine că declaraţia lui Soros este un avertisment, nu o predicţie. Călin Rechea, analist economic, afirmă că George Soros a exagerat, deoarece nimeni din capitalele Occidentale nu îşi doreşte să se trezească acasă cu distrugerile provocate de un război mondial.

• PAVEL POPESCU, PREŞEDINTELE COMISIEI DE APĂRARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR: "Nu cred că vom ajunge în situaţia unui al treilea război mondial în urma acestui conflict"

Declaraţia de la Davos a lui George Soros este uşor exagerată, este de părere Pavel Popescu, preşedintele Comisiei de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor. Acesta afirmă: "Nu cred că vom ajunge în situaţia unui al treilea război mondial în urma acestui conflict, care nu cred că se va rezolva pe cale diplomatică, deoarece diplomaţia din Federaţia Rusă a murit demult. Cred într-o soluţie concretă, creativă şi completă, care care va veni în urma unei discuţii între tot ceea ce înseamnă parteneri ai umbrelei NATO sub leadershipul SUA. Cred că această situaţie se va rezolva şi vom ajunge în momentul în care Putin va fi înlăturat de la putere. Dacă vă amintiţi, în urmă cu o lună şi jumătate preşedintele Biden a declarat deschis că Federaţia Rusă trebuie să scape de Putin. În urma declaraţiei sale, Departamentul de Stat a încercat reformularea ei, dar preşedintele Biden a revenit şi a spus că nu va schimba această declaraţie. De aceea, cred că trebuie să luăm în considerare că situaţia din Ucraina poate fi rezolvată doar prin înlăturarea acestui dictator criminal din conducerea Rusiei şi este prioritar ca acest lucru să fie înţeles de cei din proximitatea lui şi care să mai înţeleagă importanţa securităţii locale, globale şi regionale şi faptul că nu pot sacrifica zeci de mii de vieţi omeneşti de dragul unui dictator", ne-a declarat Pavel Popescu.

Referitor la faptul că ameninţările Rusiei la adresa Suediei şi Finlandei - prin prisma situaţiei lor de candidate la aderarea la NATO - ar putea duce la al treilea război mondial, preşedintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaţilor a spus: "Aceste ameninţări nu fac decât să întărească NATO. Eu cred că la summitul de la Madrid, de la finalul lunii iunie, procesul de aderare al Suediei şi Finlandei va fi urgentat şi vom vedea o decizie a alianţei cu privire la ele, inclusiv cu sprijinul Turciei care era uşor sceptică legat de acest lucru".

Pavel Popescu a precizat că ţara noastră susţine aderarea Suediei şi Finlandei la NATO, lucru pe care l-a reiterat şi ambasadorilor celor două state la Bucureşti, la întâlnirea pe care a avut-o cu aceştia în urmă cu câteva zile, întâlnire în care i-a asigurat de sprijinul total, concret pentru primirea celor două ţări în alianţa militară euro-atlantică.

• DEPUTATUL NICU FĂLCOI, MEMBRU AL COMISIEI DE APĂRARE: "Postura defensivă a marilor puteri înlătură premisele unui conflict mondial"

Deputatul Nicu Fălcoi, membru al Comisiei pentru apărare, fost pilot de avion supersonic, arată că războiul din Ucraina repezintă cel mai grav conflict din Europa de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, conflict cu implicaţii globale şi care riscă să afecteze major domenii strategice ale economiei mondiale.

"Ca în orice conflict care implică o putere militară nucleara cu un regim autoritar riscul de extindere nu trebuie ignorat. Probabilitatea unui conflict modial rămâne însă scăzută datorită posturii defensive a celor mai importante puteri", ne-a spus Nicu Fălcoi.

Întrebat de ziarul BURSA dacă un atac, fie chiar nuclear, declanşat de Federaţia Rusă asupra Suediei sau Finlandei - din cauza candidaturii lor la aderarea la NATO - ar putea modifica această postură defensivă a marilor puteri şi s-ar intra astfel în logica celui de-al treilea război mondial, Nicu Fălcoi a precizat: "Tocmai datorită posturii defensive a marilor puteri şi a promisiunii ferme a Marii Britanii de a apăra Suedia şi Finlanda până la acceptarea acestora în NATO, un astfel de atac este extrem de puţin probabil".

• ANLISTUL POLITIC CRISTIAN PÎRVULESCU: "Afirmaţia lui George Soros trebuie înţeleasă ca un avertisment, nu ca o predicţie"

Analistul politic Cristian Pîrvulescu, editorialist la ziarul BURSA, crede că declanşarea celui de-al treilea război mondial care să aducă sfîrşitul civilizaţiei actuale poate avea loc doar în condiţiile în care actualul conflict din Ucraina degenerează.

"Cred că declaraţia lui George Soros trebuie înţeleasă ca un avertisment, nu ca o predicţie. S-ar putea să se ajungă la un conflict general doar dacă războiul degenerează. Altfel, Soros crede că Uniunea Europeană este suficient de bine pregătită să facă faţă situaţiei actuale, şantajului rusesc şi că Vladimir Putin a făcut calcule greşite", ne-a spus Cristian Pîrvulescu.

• ANALISTUL ECONOMIC CĂLIN RECHEA: "Declaraţia lui Soros - o hiperbolă construită pentru realizarea unei mai mari unităţi de acţiune împotriva lui Putin"

Declaraţia lui George Soros din cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos este exagerată., consideră Călin Rechea, analist economic şi colaborator al ziarului BURSA: "Este o hiperbolă construită pentru realizarea unei mai mari unităţi de acţiune împotriva lui Putin. Dacă priviţi la declaraţiile lui Lavrov şi Putin, pe care le-au făcut din momentul introducerii în discuţie a utilizării armelor nucleare, cei doi au spus că vor face totul pentru a nu se ajunge acolo. De aceea, consider că al treilea război mondial, în cazul în care s-ar declanşa, ar fi consecinţa unei neinţelegeri grave între Occident şi Federaţia Rusă. Problema cu al treilea război mondial are alte dimensiuni, deoarece Putin declară că, dacă cineva atacă Rusia, el va da ordin să fie atacate centrele de comandă din Occident. Ce înseamnă practic aceste centre de comandă? Capitalele statelor din vest, care până acum erau departe de acţiune şi care, în cazul unui război al Occidentului cu Federaţia Rusă, vor vedea cum acţiunea vine direct în centrul lor şi vor înregistra distrugerile aferente. Or nimeni din vest nu îşi doreşte aşa ceva. De aceea consider că declaraţia lui George Soros este una exagerată".

Analistul economic ne-a atras atenţia şi cu privire la declaraţia de ieri a doamnei Christine Lagarde, preşedintele Băncii Central Europene, care, în cadrul Forumului de la Davos a afirmat că blocul european ar trebui să îşi flexeze muşchii mai mult decât o face în prezent.

"Suntem în acea situaţie de adversitate şi trebuie să ne flexăm muşchii - avem muşchi colectivi, incredibili. Europa este o forţă incredibilă, dar înscriem împotriva propriei noastre echipe ocazional, încetinind procesul şi analizând interesele naţionale în loc de interesele comune", a spus Christine Lagarde, citată de site-ul bnnbloomberg.ca.

Referitor la această declaraţie, Călin Rechea arată: "Care muşchi? Şi cum să faci acest lucru ignorând interesele naţionale, interesele cetăţenilor din fiecare stat membru, pentru un interes comun care nu a fost definit? Mai mult, Klaus Schwab, fondator şi preşedintele executiv al Forumului Economic Mondial, a declarat că «viitorul este construit de noi». Forumul de la Davos are o istorie de peste 50 de ani (n.red. - prima întânire având loc în ianuarie 1971 sub denumirea European Management Forum; denumirea de World Economic Forum a fost stabilită în anul 1987). Uitaţi-vă ce spune Klaus Schwab privitor la viitorul construit de ei. Oamenii aceştia construiesc viitorul de 50 de ani. Unde am ajuns cu viitorul? Ei au păstorit construirea viitorului, care acum a devenit prezent şi rezultatul este un dezastru. Vorbim despre aceiaşi oameni, despre aceleaşi idei, dar care acum vor să ne convingă că pot face şi altceva".