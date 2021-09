GORGHIU:"Dorim în continuare USR PLUS la guvernare"

Senatorul PNL Alina Gorghiu le-a solicitat, joi, reprezentanţilor USR PLUS să fie responsabili, punctând că dialogul cu PSD şi AUR în vederea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului este "toxic pentru România", conform Agerpres.

"În Biroul Politic Naţional s-a discutat acest subiect al nevoii de stabilitate la guvernare, motiv pentru care apelul premierului transmis colegilor noştri, pe care noi îl vom respecta, este acela să nu existe niciun fel de mesaj contondent la adresa USR PLUS, îi dorim în continuare la guvernare, dorim o guvernare stabilă care să livreze reformele angajate de noi în Parlament prin programul de guvernare. Invitaţia pe care o facem astăzi este ca USR PLUS să înţeleagă că este nevoie de o nouă propunere la Ministerul Justiţiei, o aşteptăm, au o resursă de cadre pe care o cunoaştem în materie de Justiţie, sunt destul de mulţi oameni în USR PLUS competenţi, motiv pentru care, luând exemplul de data trecută, când a fost remaniat un ministru al Sănătăţii şi a venit unul nou tot din partea domniilor lor, iar activitatea guvernamentală la acel minister a fost mult mai bună, cred că şi acum se poate rezolva la fel de simplu această problemă", a spus Gorghiu la Parlament.

Ea a arătat că USR PLUS nu are, în prezent, suficiente semnături pentru a depune o moţiune de cenzură.

"O asociere cu PSD şi AUR, din punctul meu de vedere, ar însemna o trădare a electoratului care a votat USR PLUS. Orice fel de asociere, chiar şi în glumă cu PSD, care este adversarul nostru dintotdeauna, ar însemna un demers, cred eu, care va fi sancţionat dramatic. De asemenea, uitându-ne în istoria recentă, am văzut poziţionarea atât a electoratului, cât şi a colegilor din USR PLUS când PSD şi-a dărâmat propriul guvern. Vă aduc aminte declaraţiile de atunci, toată lumea a sancţionat un demers făcut pe criterii pur politicianiste, nevoia de ostoire a orgoliului domnului Dragnea pentru a-şi pica propriul guvern. Astăzi suntem în aceeaşi situaţie, USR PLUS face parte din coaliţia guvernamentală. În opinia noastră, este exclus ca aceştia să semneze o moţiune a PSD. Cred că este o capcană întinsă de PSD, invitându-i să se asocieze în acest demers pentru că, le spun de acum, textul va fi devastator la adresa miniştrilor USR PLUS. Sunt absolut convinsă că PSD va otrăvi acea moţiune de cenzură diabolizând orice fel de ministru şi cred că nu-i va ocoli pe cei din USR PLUS", a mai spus Alina Gorghiu.

Gorghiu le-a solicitat celor de la USR PLUS să fie responsabili.

"Îi rog să fie responsabili, să înţeleagă că această coaliţie are un mandat până în 2024, (...) ne dorim să fie până în 2028, să vină cu o propunere la justiţie şi să încercăm prin dialog PNL-USR-UDMR să depăşim acest moment, care va fi uitat în câteva zile. Dialogul cu PSD şi cu AUR este toxic pentru România", a arătat senatorul PNL.

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan s-a declarat convins că o moţiune de cenzură nu va fi votată de liberali.

"Nu acceptăm şantajul. PNL a votat în unanimitate în Biroul Permanent Naţional susţinerea lui Florin Cîţu în continuare pentru poziţia de premier. Considerăm că este o ocazie excepţională, pentru că avem un mare finanţist, economist la conducerea Guvernului, un adevărat Mario Draghi pentru această ţară, nu avem niciun motiv ca acesta să facă un pas în lateral. Îl susţinem întru totul şi vom continua guvernarea", a spus Rareş Bogdan.

Liderul grupului USR PLUS din Camera Deputaţilor, Ionuţ Moşteanu, a declarat că reprezentanţii Uniunii au contactat toate partidele politice în vederea susţinerii unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului.

În cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Parlamentului, Moşteanu a arătat că USR PLUS şi AUR ar avea împreună 122 de semnături, dar a subliniat că nu îşi doreşte să se ajungă la depunerea moţiunii de cenzură.