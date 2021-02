Gral Medical işi măreşte reţeaua de laboratoare şi intră pe piaţa serviciilor medicale din Timişoara

Gral Medical a reuşit să finalizeze procesul de preluare a unui laborator de analize medicale din oraşul Timişoara. Compania a pus în practică strategia naţională de marire a reţelei de centre Gral în oraşe cu o populaţie de peste 200.000 de locuitori, conform unui comunicat remis redacţiei.

Centrul nou achizitionat este un laborator de analize medicale cu traditie ce activeaza pe piata serviciilor medicale din Timis din anul 2004.

"Daca pana acum ne-am axat cu extinderea retelei de centre Gral in centrul si sudul tarii, suntem foarte bucurosi ca am reusit sa intram si pe piata medicala din vestul tarii. Este primul pas dintr-un proiect ambitios de dezvoltare ce a inceput in anii anteriori. Datorita investitiilor efectuate in aparatura de laborator, am reusit sa standardizam procesul medical, iar standardele de calitate sunt identice indiferent de orasul unde se efectueaza. Dorim ca pacientii sa isi efectueze periodic analize de monitorizare la un laborator de incredere, iar medicii curanti sa poata analiza in dinamica evolutia rezultatelor", a declarat Robert Chitan, director de dezvoltare Gral Medical.

Gral Medical continua efortul de extindere pe verticala a serviciilor oferite, astfel ca intr-o perioada cu mari incercari, a finalizat 2 proiecte de investitii de peste 600.000 Euro. Laboratorul de biologie moleculara din Bucuresti s-a modernizat complet, oferind un volum de peste 2000 de teste COVID RT PCR pe zi, iar paleta de servicii de biologie moleculara s-a marit. In aceeasi perioada spitalul OncoFort Craiova s-a relocat intr-un spatiu nou, marind confortul si capacitatea pentru pacientii oncologici din judetul Dolj. In acest moment reteaua de laboratoare sub marca GRAL ajunge la 15 laboratoare ce efectueaza in total un volum de peste 8 milioane de analize anual. Toate laboratoarele sunt acreditate in conformitate cu SR/ISO/CEI 15189, sunt evaluate periodic, participa la controlul extern, efectueaza audit intern interlaboratoare, iar toate serviciile sunt certificate de standardul de calitate ISO 9001.

Grupul GRAL Medical a reusit sa termine anul 2020 cu o cifra de afaceri de 40.4 milioane Euro, cu o crestere de peste 25% fata de perioada similara a anului trecut. Motorul cresterii in 2020 a ramas segmentul serviciilor de spitalizare de zi aflat sub marca spitalelor OncoFort. Pentru 2021 compania si-a propus o tinta de peste 45 milioane de Euro cifra de afaceri in contextul in care s-a luat in calcul, in previziunile bugetare din primul semestru, un volum de peste 10.000 de pacienti testati lunar de covid 19 prin metoda RT PCR. In anul 2021 planul de extindere a serviciilor Gral va continua prin achizitii de centre medicale sau retele de centre medicale.

Gral Medical este una dintre cele mai importante companii de servicii medicale private din Romania, iar in prezent este lider pe segmentul oncologic, al analizelor de laborator din capitala si al cardurilor de sanatate destinate persoanelor fizice. Cele mai importante 2 firme ale grupului Gral Medical sunt: Gral Medical si Medical Center Gral.