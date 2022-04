Grupul de reciclare GreenGroup îşi mută biroul în clădirea sustenabilă One Tower

Grupul de reciclare GreenGroup, din care fac parte opt companii ce activează pe piaţa reciclării şi managementului deşeurilor în România şi Europa de Est, anunţă relocarea biroului din Bucureşti în clădirea clasă A One Tower, parte a ansamblului multifuncţional One Floreasca City dezvoltat de One United Properties, începând cu luna iulie a acestui an, conform unui comunicat remis redacţiei. Green Group a fost fost asistată de compania de consultanţă imobiliară JLL România în identificarea celui mai potrivit spaţiu pentru această relocare şi pentru negocierea termenilor de închiriere.

Potrivit sursei citate, decizia GreenGroup face parte dintr-o strategie amplă de sustenabilitate ce urmăreşte reducerea amprentei de carbon şi a consumului de resurse naturale la nivel de grup, precum şi managementul eficient al deşeurilor. Mutarea va implica parte din top management-ul GreenGroup, întreaga echipă Green Resources Management, precum şi angajaţi din companiile GreenTech, GreenFiber şi GreenWEEE. Astfel, aceştia vor benefica de spaţii de lucru moderne şi certificate, confortabile şi luminoase, cu sisteme performante de încălzire şi ventilaţie, precum şi vedere spectaculoasă asupra zonei. În plus, conceptul centrat pe comunitate care stă la baza acestei dezvoltări imobiliare oferă acces la restaurante, cafenele şi diverse servicii chiar în incinta ansamblului.

"Misiunea GreenGroup este să valorifice deşeurile ca resurse, prin reciclare şi să contribuie la economia circulară, punând protejarea mediului înconjurător şi bunăstarea angajaţilor în centrul tuturor acţiunilor. Suntem un grup sustenabil prin natura domeniului de activitate, cât şi prin modul în care înţelegem să respectăm principiile dezvoltării durabile în toate deciziile pe care le luăm. Iar această poziţionare ne obligă să privim în cele mai mici detalii aspectele ce ţin de eficientizarea resurselor materiale şi modalităţile de a reduce amprenta de carbon a grupului", a declarat Constantin Damov, Preşedinte GreenGroup.

"Schimbarea biroului din Bucureşti se aliniază cu viziunea GreenGroup de a fi cel mai sustenabil grup de reciclare şi de a contribui în mod semnificativ la implementarea economiei circulare în regiune. Am ales clădirea One Tower pe baza multiplelor acreditări de sustenabilitate, atât în ceea ce priveşte performanţele de mediu, cât şi din perspectiva măsurilor de siguranţă pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în clădire", a declarat Şerban Stoica, Group Strategy & Transformation Director.

"Ca dezvoltator, preocuparea noastră este să oferim spaţii de lucru performante, să prioritizăm eficienţa energetică şi criteriile sanitare, iar certificările LEED Platinum v4 şi WELL Health-Safety confirmă acest fapt. Clădirea de birouri One Tower răspunde cu succes cerinţelor de sustenabilitate pe care o companie precum GreenGroup le are în ADN-ul său. Ne bucurăm că echipa GreenGroup se va alătura acestei comunităţi moderne şi vibrante", adaugă Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

"Ne bucurăm că am putut asista GreenGroup în demersul său de relocare a biroului din Bucureşti şi că am găsit în One United Properties un partener care ne împărtăşeşte angajamentul faţă de sustenabilitate şi dezvoltarea durabilă. Suntem foarte încântaţi că am reuşit să identificăm cea mai bună soluţie pentru GreenGroup, o proprietate care să răspundă nevoilor lor specifice şi complexe şi care să se potrivească strategiei lor de dezvoltare axată pe reducerea amprentei de carbon şi a impactului negativ asupra mediului", a declarat Marius Şcuta, Head of Office Department & Tenant Representation JLL România.

Clădirea One Tower este prima clădire de birouri din România care obţine certificarea LEED v4 Platinum Building Design and Construction, nivelul superior prevăzut de această certificare. Aceasta este completată de certificarea WELL Health-Safety, prin care se confirmă sănătatea şi siguranţa chiriaşilor la locul de muncă. Prin poziţia sa excelentă în cartierul Floreasca, One Tower oferă acces rapid la parcul Floreasca şi la magazinele şi restaurantele din zonă, se mai arată în comunicat.