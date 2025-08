Grupul TeraPlast raportează în primul semestru o cifră de afaceri de 552 milioane de lei

Cifra de afaceri a Grupului TeraPlast a crescut cu 29% în primul semestru, faţă de semestrul 1 din anul 2024, de la 428 milioane de lei, la 552 milioane de lei. Grupul TeraPlast trece pe profit înregistrând un rezultat pozitiv de 3,4 milioane de lei, de la pierderi de 6,62 milioane lei în primele şase luni ale anului trecut, se arată într-un comunicat de presă.

„Grupul TeraPlast a încheiat primul semestru al anului 2025 cu rezultate financiare consolidate în creştere solidă, pe fondul evoluţiei favorabile a pieţei, atât din România, cât şi din afara României. Evoluţia principalelor segmente de activitate şi eficienţa operaţională crescută au contribuit la o îmbunătăţire a indicatorilor de profitabilitate, în pofida unui cost de 4,3 milioane de lei pe fondul deprecierii leului. Cifra de afaceri a crescut cu 29% în S1/2025 faţă de S1/2024, de la 428 milioane de lei, la 552 milioane de lei”, anunţă grupul.

În prima jumătate a anului, grupul precizează că a înregistrat un rezultat net pozitiv, de 3,4 milioane de lei, cu toate că deprecierea monedei naţionale a avut un impact de 4,3 milioane de lei asupra costurilor.

EBITDA a crescut cu 74% în prima jumătate a anului faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, de la 26 milioane de lei în prima parte din 2024, la 47 milioane de lei în semestrul 1 anul acesta, cu o marjă EBITDA de 8,5% după primele şase luni ale anului, în creştere cu 2,2 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Segmentul principal al grupului - Instalaţii - a revenit la finele primului semestru din 2025 la o marjă EBITDA de două cifre: 10,6%.

Vânzările în afara României au înregistrat aproape o dublare, de la 100 la 195 de milioane de lei, ajungând la 35% din cifra de afaceri în primele şase luni din acest an, comparativ cu 24% din cifra de afaceri în perioada similară a anului 2024. Cantitativ, volumele produse şi livrate de Grupul TeraPlast au crescut cu 18% în primul semestru din 2025 faţă de aceeaşi perioadă din 2024, de la 54.000 de tone în semestrul 1 din 2024, până la 64.000 de tone în semestrul 1 2025. Această creştere se datorează în special creşterii cantitative a segmentelor Instalaţii şi Ambalaje.

„În primul semestru din 2025 am livrat rezultate în creştere, profitând de condiţiile favorabile din piaţa de infrastructură. Deşi nu am putut elimina integral efectele unor factori externi, precum fluctuaţiile de curs valutar, costurile de finanţare în creştere sau scăderile din piaţa de ambalaje, am continuat să ne consolidăm poziţia regională, cu accent pe profitabilitate. Succesul înregistrat de subsidiarele din afara României ne fac încrezători că internaţionalizarea business-ului TeraPlast este calea corectă şi ne dau curaj să continuăm pe acest drum. Integrarea achiziţiilor începe să genereze beneficii vizibile în cadrul grupului. În acest context, am analizat posibilitatea creşterii estimărilor pentru anul acesta, însă am ales o abordare conservatoare. Incertitudinea din piaţă cu privire la ritmul în care vor continua investiţiile în infrastructură în România ne-au făcut să fim prudenţi, urmând să revenim asupra unei eventuale revizuiri a cifrelor pe acest an după trimestrul al treilea.”, a declarat Bogdan Crăciunaş, director financiar al Grupului TeraPlast.

Grupul TeraPlast este cel mai mare procesator de polimeri din Europa de Sud-Est. Grupul este compus din companiile TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraBio Pack, Palplast Moldova, companiile Grupului Wolfgang Freiler (Austria şi Ungaria), Optiplast Croaţia şi companiile Aquatica Experience Group. Din 2 iulie 2008, TeraPlast SA este listată la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul TRP.