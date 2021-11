GYULA FATÉR, CEO OTP BANK ROMÂNIA:"Ţintim o cotă de piaţă de 5%, în următorii ani"

OTP Bank România ţinteşte o cotă de piaţă de 5% în anii următori, a afirmat, ieri, Gyula Fater, directorul general al instituţiei de credit, în cadrul unei conferinţe de presă. Fater a arătat că OTP are, în prezent, o cotă de piaţă de 4% în totalul de credite, iar investiţiile anuale de 50 de milioane de lei pe care le face banca în zona de digital vor schimba modul în care funcţionează OTP Bank România.

Fater a declarat: "Situaţia pandemică şi acest context social ne-a făcut să fim mai digitali. Grupul nostru este destul de mare în regiune, OTP este prezent în 11 ţări şi are 40.000 de angajaţi şi servim în fiecare zi circa 60 de milioane de consumatori. (...) Prezenţa digitală este un «must» pentru bănci, un principiu, şi comparativ cu restul băncilor pot spune că suntem aproape o companie IT. O dovadă a importanţei acestor dezvoltări pentru OTP este că lucrăm alături de alţi participanţi la cel mai mare şi rapid super-computer din regiunea noastră, Europa Centrală şi de Est, pentru a dezvolta inteligenţa artificială într-un mod mai adânc. Este de asemenea o dovadă că lumea bancară şi cea IT sunt foarte apropiate una de cealaltă şi a faptului că viitorul băncilor depinde foarte mult de cât succes vom avea în era digital. Desigur, nu cred că să fii pur digital este o opţiune pentru bănci. La OTP Bank România avem un program de creştere numit Apollo - acest program ne duce la obiectivul nostru final, să avem o cotă de piaţă de 5% în termeni de credite outstanding (totale - n.r.). Este foarte important pentru noi pentru că noi considerăm că acesta este pragul minim pentru această ţară şi am început de la 2,5% şi acum suntem la 4%, deci progresăm cu adevărat. Încă mai avem 2-3 ani din programul Apollo, deci sunt destul de optimist că ne vom atinge ţinta".

Apollo înseamnă investiţii anuale de circa 50 de milioane de lei în programele IT ale OTP, a arătat directorul general al OTP Bank România.

Fater a mai arătat că instituţia de credit pe care o conduce nu încearcă să forţeze clienţii să adopte serviciile bancare digitale prin închiderea de sucursale.

Potrivit acestuia, OTP Bank a deschis două sucursale noi în 2021: "Digitalul nu poate funcţiona pentru noi fără prezenţa fizică şi comparativ cu ceilalţi actori din piaţă noi nu ne suspendăm serviciile în sucursale, nu închidem sucursalele ci chiar deschidem câteva - anul acesta am deschis două sucursale. Credem că clientul va alege dacă va avea nevoie de prezenţa fizică sau dacă au nevoie de tranzacţiile cu cash din sucursală, nu că banca trebuie să forţeze clienţii să fie mai digitali. (...) În Apollo avem într-o proporţie dominantă iniţiative digitale şi ceea ce am îmbunătăţit în ultimii ani pentru clienţi este faptul că majoritatea acţiunilor sunt livrate pe partea digitală. În acest program avem şase echipe cu 15 iniţiative care ne permit să schimbăm complet experienţa clienţilor. Fără a intra foarte adânc în detalii, ne-am reînoit complet serviciul bancar intern, avem o aplicaţie mult mai prietenoasă cu clienţii intitulată Smartbank, avem servicii precum plata cu mobilul şi opţiunea softPOS, deci orice telefon poate deveni un terminal POS. Toate acestea sunt făcute în cadrul Apollo şi deja avem feedback foarte pozitiv din partea clienţilor".

• Constantin Mareş, responsabil pentru transformarea organizaţională la OTP Bank România, a preluat conducerea noii divizii Digital din cadrul instituţiei de credit

Banca a mai anunţat ieri că Constantin Mareş, responsabilul pentru transformare organizaţională de la OTP Bank România, a fost numit director general adjunct al băncii şi va coordona noua divizie Digital, creată în cadrul strategiei de dezvoltare locală a băncii.

Conform reprezentanţilor OTP, divizia Digital are "responsabilitatea de a aduce mediul digital şi soluţiile de banking ale OTP Bank România mai aproape de client, în funcţie de nevoile sale, prin procese operaţionale rapide şi eficiente, soluţii digitale simple şi sigure şi consultanţă personalizată".

"Crearea Diviziei Digital este o consecinţă naturală a implementării viziunii OTP Bank de a se dezvolta prin digitalizare şi inovaţie. Reprezintă, de asemenea, o recunoaştere a contribuţiei semnificative pe care colegii din aceste echipe o au la transformarea culturală şi digitală a băncii. Plasarea noastră la intersecţia dintre tehnologie şi interacţiunea cu clientul ne dă responsabilitatea de a oferi servicii de cel mai înalt nivel atât pentru clienţi, cât şi pentru colegi. Iar, pe de cealaltă parte, ne onorează şi ne motivează să continuăm, cu multă energie şi entuziasm, progresul în cadrul programului Apollo", a afirmat ieri Constantin Mareş, noul director deneral Adjunct al OTP Bank, care a fost de asemenea numit în boardul băncii.

Mareş a arătat că încă din debutul pandemiei clienţii s-au arătat extrem de deschişi către serviciile bancare online: peste 60% din rescadenţările din perioada de vârf a crizei economice şi sanitare din 2020 au fost făcute prin aplicaţiile online.

Totodată, Constantin Mareş a anunţat că OTP Ungaria a cumpărat o participaţie minoritară la un fintech românesc.

"Băncile sunt expuse unui risc datorită acestor atacuri, între ghilimele, din exterior şi am avut exemple de industrii care au dispărut: Kodak şi industria fotografică de exemplu. Nu vrem ca OTP sau băncile să fie în aceeaşi situaţie şi de aceea, ca strategie la nivelul grupului OTP, dar şi pe România, am spus că Digital este un pilon important de dezvoltare care nu se poate construi fără un factor uman puternic. Înafară de exemplu construcţiei acelui supercomputer aş vrea să anunţ că OTP, prin divizia de investiţii a OTP Ungaria, a achiziţionat un pachet minoritar de acţiuni într-o companie fintech românească, FlowX.AI, şi de asemenea grupul a achiziţionat recent companii de IT tocmai pentru a rămâne relevanţi în domeniul acesta, pentru a înţelege trendurile în evoluţia tehnologiei şi pentru a putea beneficia de aceste parteneriate pe care le facem al nivel strategic", a spus Constantin Mareş.