Holde Agri Invest raportează o producţie în creştere cu 31% şi venituri de 76,6 milioane de lei

Holde Agri Invest SA, unul dintre cei mai mari operatori de terenuri agricole din România, raportează o producţie de aproximativ 56.000 de tone în primele nouă luni din 2023, în creştere cu 31% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut pe o suprafaţă totală operată de 13.725 de hectare, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, la nivel de rezultate financiare, în primele nouă luni ale anului, compania a înregistrat venituri totale de 76,6 milioane de lei, în scădere cu 11% comparativ cu primele nouă luni din 2022 şi o pierdere netă de 22,9 milioane de lei, pe fondul unui an agricol în care, deşi costurile de înfiinţare a culturilor au fost foarte mari, chiar şi de cinci ori mai mari decât în mod istoric, preţurile de valorificare a recoltei la cotele pieţei au fost mult mai mici, chiar şi la jumătate din media preţurilor din 2022.

"În 2023 continuăm pentru al cincilea an la rând ritmul de creştere la nivelul recoltei anuale. Randamentele mai mari reprezintă în cea mai mare parte rezultatul perfecţionării tehnicilor agricole în cadrul fiecărei ferme, consolidării suprafeţelor lucrate, precum şi al investiţiilor în utilaje, tehnică agricolă şi sisteme de management performante. Este incontestabil meritul echipei operaţionale a Holde, care s-a maturizat şi rodat în îndeplinirea lucrărilor agricole în fiecare an, la timp şi la cele mai înalte standarde de calitate. Însă, 2023 este primul an de cand activăm în care vom raporta pierdere contabilă. Este un an pe care l-am anticipat dificil, dar fără să putem absorbi magnitudinea reală a impactului negativ. În ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră, chiar şi în contextul producţiei bune, acest an va rămâne probabil cel mai puţin profitabil an pe care l-am traversat", a declarat Liviu Zăgan, Director General Holde Agri Invest.

În primele nouă luni ale anului, cheltuielile indirecte ale grupului Holde, precum cele aferente cu sediul central, reparaţiile utilajelor agricole, reparaţiile flotei de autoturisme şi camioane, transportul recoltei şi alte cheltuieli administrative, au scăzut cu 26%, în condiţiile în care suprafaţa lucrată de companie a crescut cu 14%. Reducerea acestor costuri raportată la un hectar lucrat este şi mai mare, ajungând până la 60%. Conducerea Holde consideră că aceste reduceri de costuri indirecte vor continua odată cu creşterea suprafeţei şi astfel va reconfirma randamentele sporite pe care le aduce agricultura modernă pe suprafeţe mari, contribuind la rentabilizarea suplimentară a modelului operaţional al Holde.

În primele nouă luni din 2023, Holde a continuat extinderea suprafeţelor lucrate. În această perioadă a fost finalizată achiziţionarea unei noi ferme care a fost adăugată la nucleul Conţeşti, în suprafaţă de 980 de hectare. În prezent, Holde se află în curs de a forma cel de-al cincilea nucleu, care va fi situat într-o zonă nouă şi va ajuta compania să reducă şi mai mult riscul datorat fenomenelor meteorologice. În plus, aceasta va fi o fermă în care vor putea fi irigate până la aproximativ 2.500 de hectare. În acest moment, nucleul nou va fi preluat cu o suprafaţă irigată de aproximativ 700 de hectare, astfel încât suprafaţa totală irigată la nivel de grup va ajunge la aproximativ 1.000 de hectare.

În 2024, conducerea Holde vizează ca în cadrul noii ferme să cultive atât porumb în regim irigat, cât şi cartofi pentru chips, o cultură care a înregistrat o performanţă foarte bună în 2023, şi pentru care compania primeşte din ce în ce mai multe solicitări.

"În ciuda rezultatului din acest an, avem convingerea că agricultura poate să producă profit pe termen mediu şi lung. Reiterăm premisele pe care credem că trebuie să le avem în vedere când investim în agricultură. Holde este în al cincilea an din cei zece calibraţi în viziunea pentru care ne-am pregătit când am început proiectul în 2018. Rezultatele bune se construiesc în timp. Suntem convinşi că anul 2023 va rămâne incidental, în circumstanţele de piaţă imposibil de prevăzut şi de neutralizat în totalitate. Credem că în calitate de investitori trebuie să ne mobilizăm şi să susţinem compania să îşi continue drumul şi să revină la premisele de profitabilitate gândite iniţial şi pe care le-a dovedit între anii 2020-2022. O afacere agricolă este pretabilă pentru scalare, am dovedit că există economii de scală şi credem că anii mai grei pot fi depăşiţi mai uşor cu o suprafaţă de scară mare, precum şi cu investiţii - o suprafaţă care să producă suficient pentru a compensa perioadele mai dificile, precum anul 2023", a adăugat Liviu Zăgan.

În vederea continuării dezvoltării Holde şi transformarea companie într-unul dintre cei mai mari fermieri din România, Holde derulează în această perioadă o majorare de capital social până la 40 de milioane de lei. Prin această majorare, Holde urmăreşte continuarea extinderii suprafeţelor exploatate prin intermediul achiziţionării unor noi ferme şi implementarea planului curent de investiţii, dar şi asigurarea capitalului de lucru necesar suplimentar pentru stocarea producţiei pe termen lung.