Sancţiunile economice impuse Rusiei după invadarea Ucrainei, coordonate şi fără precedent, după cum le caracterizează analiştii de la Institute of International Finance (IIF), nu au avut deloc rezultatele dorite.

Acestea nu au condus nici la colapsul economic, care ar fi trebuit să oprească alimentarea maşinii de război, şi nici la amplificarea puternică a tensiunilor sociale.

"Autorităţile din Rusia au contracarat sancţiunile prin măsuri macroeconomice rapide care au prevenit colapsul sectorului financiar şi s-au concentrat asupra reconstruirii lanţurilor de aprovizionare întrerupte de sancţiuni", se subliniază în analiza de la IIF.

Un volum mare de date din surse noi şi "o metodă inovatoare de analiză" a permis economiştilor de la IIF să afirme că efectul sancţiunilor a fost relativ redus în ceea ce priveşte schimburile comerciale ale Rusiei, în condiţiile în care acestea "au fost redirecţionate cu succes prin China şi prin alte ţări" (vezi graficul 1).

Astfel, excedentul de cont curent a atins un nivel record de 227 miliarde de dolari, de aproape două ori mai mare decât recordul precedent, în condiţiile în care exporturile au crescut puternic, atât în volum cât şi în preţuri, iar importurile au scăzut cu 16% faţă de anul precedent.

Pe fondul unei expansiuni semnificative a schimburilor comerciale bilaterale, China a devenit cel mai important partener comercial al Rusiei (vezi graficul 2).

În perioada martie - septembrie 2022, valoarea schimburilor comerciale dintre cele două ţări a crescut cu 27 de miliarde de dolari faţă de perioada similară din 2021, în special pe fondul creşterii exporturilor Rusiei.

Deşi ţările occidentale au impus un control strict asupra exporturilor de tehnologie înaltă, în special semiconductori şi procesoare, Rusia şi-a majorat semnificativ importurile de semiconductori. Valoarea acestora a urcat până la 2,45 miliarde de dolari în perioada ianuarie - septembrie 2022, de la 1,8 miliarde în perioada similară din anul precedent, pe fondul unei creşteri accelerate a importurilor lunare, de la circa 100 de milioane de dolari în prima lună din 2021, până la circa 350 de milioane în septembrie 2022 (vezi graficul 3).

Şi structura furnizorilor a cunoscut o schimbare radicală. Cei mai mari furnizori de procesoare şi semiconductori pentru Rusia sunt acum China şi Hong Kong, care au înlocuit furnizorii din Germania, Olanda şi Coreea de Sud (vezi graficul 4).

Bloomberg a scris zilele trecute că autorităţile de la Washington au cerut Turciei şi Emiratelor Arabe Unite să întrerupă legăturile comerciale cu Rusia.

Aceste cereri vor fi probabil ignorate de autorităţile de la Ankara şi Abu Dhabi, care se orientează tot mai mult către noile alianţe economice din Asia, în care Rusia ocupă un loc important.

Mai mult, Emiratele Arabe Unite îşi consolidează poziţia de centru de tranzacţionare pentru petrolul din Rusia. Reuters scrie că rafinăriile din India au început să plătească în dirhami petrolul rusesc cumpărat în Dubai.

Decizia trecerii de la dolari la dirhami a fost determinată de îngrijorarea traderilor şi a companiilor care deţin rafinăriile din India că nu vor mai putea să deconteze tranzacţiile în dolari, mai ales dacă preţul petrolului din Rusia creşte peste plafonul impus de G7 şi Australia în decembrie 2022.

Reuters mai subliniază că "metodele alternative de plată pot ajuta eforturile Rusiei de a-şi de-dolariza economia ca răspuns la sancţiunile occidentale".

Dincolo de efectul contrar celui aşteptat în cazul Rusiei, care se manifestă prin întărirea adversarului, efectul sancţiunilor, indiferent de "ţintă", pare să fie tot mai slab.

Eficienţa lor ca "armă economică" este pusă sub semnul întrebării chiar în cele mai influente cercuri ale politicii din SUA, după cum o arată şi publicarea articolului "The End of the Age of Sanctions?" în revista Foreign Affairs, editată de Council on Foreign Relations.

Autoarea, Agathe Demarais, care este director de prognoze globale în cadrul Economist Intelligence Unit, a publicat recent cartea "Backfire: How Sanctions Reshape the World Against U.S. Interests", unde abordează pe larg problema eficienţei tot mai scăzute a sancţiunilor economice şi financiare.

În articolul din Foreign Affairs, directorul de la EIU susţine că "epoca de aur a sancţiunilor impuse de SUA poate fi aproape de sfârşit", deoarece "puterea de a impune sancţiuni vine de la supremaţia dolarului şi de la influenţa SUA asupra canalelor financiare globale".

Această supremaţie este subminată de "fragmentarea tot mai mare a peisajului financiar" şi "ameninţă atât diplomaţia SUA cât şi securitatea naţională".

Agathe Demarais mai subliniază că "pe lângă subminarea sancţiunilor, creşterea importanţei canalelor financiare imune la sancţiuni pun Statele Unite în situaţia de a intra într-un unghi mort din punct de vedere al detectării activităţilor globale ilicite".

"Odată cu transformarea Chinei într-o superputere economică, ţările sancţionate au un partener alternativ spre care să se îndrepte", se arată în concluzia cărţii sale, iar "disponibilitatea autorităţilor de la Beijing de a-i ajuta pe ceilalţi a condus la crearea unui cerc vicios care diminuează şi mai mult influenţa Americii şi subminează impactul sancţiunilor".

Diminuarea efectului sancţiunilor reprezintă pierderea unei arme foarte puternice pentru factori decizionali de la Washington, care acum se confruntă cu o "schimbare seismică", după cum mai subliniază Agathe Demarais.

Nici sancţiunile multilaterale, prezentate în cartea "Backfire" drept soluţie pentru înlocuirea sancţiunilor unilaterale tot mai lipsite de eficienţă, nu par să aibă un viitor mai bun.

Unul dintre motivele principale este reprezentat de ceea ce Demarais numeşte "lipsa de interes a autorităţilor de la Washington cu privire la efectele secundare ale politicilor unilaterale, care au dus la unirea atât a prietenilor cât şi a inamicilor împotriva sancţiunilor".

Uniunea Europeană ştie foarte bine ce înseamnă aceste efecte secundare. Recent, preşedintele Ucrainei a declarat că ritmul sancţiunilor a încetinit în Europa, iar Rusia se adaptează tot mai repede noilor restricţii.

"Dacă nu ar fi fost sancţiunile din 2014 şi cele care au venit după ele, am fi murit de mult, sufocaţi de confortul oferit de banii obţinuţi din petrol", a răspuns Maria Zaharova, directorul Departamentului de Presă al Ministerului de Externe al Rusiei, care a mai subliniat pe contul său de Telegram că "elitele care ne-au fost impuse de Vest în anii "90 nu ne-ar fi permis să ne dezvoltăm".

Astfel de declaraţii par să arate că Moscova aşteaptă cu nerăbdare al zecelea pachet de sancţiuni, care va fi prezentat de "autorităţile" de la Bruxelles la împlinirea unui an de la invadarea Ucrainei.