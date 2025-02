Ilie Bolojan: "Cheltuielile mari de funcţionare îţi omoară investiţiile"

Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a explicat că, în calitate de primar la Oradea, apoi de preşedinte al CJ Bihor, a făcut restructurări de personal, întrucât cheltuielile mari de funcţionare "omoară investiţiile", informează news.ro.

El a afirmat că 90 la sută dintre procesele cu angajaţii daţi afară din aceste instituţii, în urma restructurărilor, au fost câştigate de Primărie, respectiv CJ şi că aceste instituţii funcţionează acum foarte bine cu personalul angajat corect.

"Eu atunci când am ajuns pe o funcţie publică, indiferent că a fost la Primăria Oradea sau la Consiliul Judeţean, venind din sectorul privat, am înţeles că cheltuielile mari de funcţionare îţi omoară investiţiile şi dacă vrem să le arătăm oamenilor că, într-adevăr, noi suntem în serviciu lor, atunci este foarte important ca cea mai mare parte a impozitelor pe care ei ne-o plătesc nouă, administraţiei, să nu o consumăm pentru funcţionare, ci să întoarcem o cotă cât mai mare către ei. Şi făcând un calcul de încărcare de personal, atât la Primăria Oradea, cât şi la Consiliul Judeţean, am făcut reorganizări, în principal reduceri, pentru că tendinţa, şi eu cred că asta s-a menţinut în toţi aceşti ani, în administraţie, a fost de a angaja în general şi administraţia a devenit un fel de, cum să vă spun eu, de zonă, să spunem, de deplasare de forţă de muncă", a declarat Bolojan, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Bolojan a menţionat că 90 la sută dintre procesele cu foştii angajaţi le-a câştigat.

"Au fost reduceri de personal, au fost procese, dar 90% din aceste procese le-am câştigat. E adevărat, am mai pierdut şi la Primărie unul, două procese şi la Consiliul Judeţean, dar chiar dacă le-am pierdut, şi oamenii respectivi au primit banii pentru perioada respectivă, gândiţi-vă că dacă i-am fi lăsat acolo şi ar fi luat banii degeaba, că tot nu făceau nimic, dovedindu-se după câţiva ani de zile, că atât Primăria Oradea şi Consiliul Judeţean funcţionează bine-mersi cu personalul calculat în mod corect, ba dimpotrivă, sumele economisite, dacă an de an sunt duse în investiţii, au însemnat o schimbare mai rapidă a lucrurilor în oraş (...) Nu ştiu, un milion de euro, două milioane de euro, cinci milioane de euro. Dar vă daţi seama că în zece ani, cinci milioane de euro înseamnă 50 de milioane de euro. Şi poţi schimba, poţi să faci, nu ştiu, cinci pasaje supraterane, ca să dau un exemplu, sau nu ştiu câţi kilometri, sau poţi să faci o şcoală, poţi să construieşti un spital", a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan a adăugat că Sorin Grindeanu a avut informaţii greşite când a afirmat că a pierdut procese cu foştii angajaţi.

Bolojan a precizat că a redus aparatul bugetar cu 30-40 la sută.

"Aparatul bugetar la Primăria Oradea a fost redus cu aproximativ 30%. Cred că din aproximativ 1.000 de oameni în primărie au rămas vreo 700, cumulat cu toate structurile adiacente, iar la Consiliul Judeţean, strict la Consiliu, cred că s-a redus cu aproximativ 40%", a precizat Bolojan.

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că probabil că Ilie Bolojan ştie exact câte persoane trebuie disponibilizate la Senat, având în vedere că această instituţie a fost condusă în ultimii 10 ani de liberali. "I-o fi spus domnul Ciucă înainte", a afirmat Grindeanu. Social-democratul a adăugat că aceste reduceri de personal ar putea să se întoarcă împotriva lui Bolojan, deoarece cei disponibilizaţi îşi vor putea recâştiga posturile în instanţă, aşa cum s-a întâmplat la Consiliul Judeţean Bihor.

"Ştiţi, eu m-am întrebat ce s-a întâmplat în urmă cu 4 ani cu o reducere la Consilul Judeţean Bihor. S-a făcut o reducere tot de vreo 200 de posturi. Ştiţi că 195 au câştigat procesul? Trei au renunţat, sau 5 au renunţat la proces şi ceilalţi 195 l-au câştigat. Ca să faci reduceri de acest tip, să nu fiu înţeles că nu susţin această acţiune, doar că dacă o faci pentru presă, ai reversul peste câteva luni, la fel cum a fost la CJ Bihor. Ei vor acţiona în judecată şi vor câştiga. Dacă nu le faci aşezat şi foarte bine şi bazat pe lege şi le faci la grămadă, să dai bine la presă, ţi se întorc în cap peste câteva luni", a declarat Grindeanu.