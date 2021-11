ILIE BOLOJAN:"Eu nu am susţinut coaliţia cu PSD, dar nu poţi să pleci, să-ţi dezavuezi partidul "

Liberalul Ilie Bolojan, preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, declară că nu a susţinut decizia partidului de a face coaliţia de guvernare cu PSD şi nici nu a votat-o, dar pe de altă parte spune că nu i-a fost niciodată ruşine că este membru PNL şi nici nu ar pleca din partid, aluzie la demisia lui Ludovic Orban, potrivit Digi24.

Ilie Bolojan nu este de acord nici cu cei care îi cer lui Florin Cîţu demisia din fruntea partidului - cel mai simplu este să ceri demisii şi cel mai greu este să livrezi rezultate, spune fostul edil al Oradei. În acelaşi timp, arată el, "e simplu să faci declaraţii, să postezi pe Facebook, dar atunci când e nevoie de decizii, trebuie să-ţi asumi decizii şi trebuie să livrezi, pentru că altfel, vorbim de lipsa de credibilitate a lumii politice".

Ilie Bolojan crede că o parte din electoratul liberal este dezamăgit de decizia partidului de a face alianţă cu PSD, "pentru că una li s-a spus în campanie, alta s-a făcut la un an de zile după alegeri", dar este de părere că timpul şi rezultatele vor decide justeţea acestei decizii. "În perioada viitoare vom vedea, funcţie de prestaţia guvernului, funcţie de ce vor face miniştrii Cabinetului Ciucă, dacă PNL a luat o decizie bună sau nu", a declarat liderul PNL Bihor ieri, la Digi24.

"Mie nu mi-a fost ruşine niciodată că sunt membru al Partidului Liberal, nici când partidul era pe val, nici când nu era atât de popular. Vă pot spune foarte deschis: eu nu am susţinut coaliţia cu PSD, dar nu totdeauna eşti în majoritatea care ia deciziile într-un partid sau altul. Nu poţi să pleci, să-ţi dezavuezi partidul de fiecare dată când se iau decizii cu care tu nu eşti de acord. În cei aproape 30 de ani de când sunt membru al acestui partid, am văzut tot felul de decizii cu care n-am fost de acord, dar justeţea acestor decizii o validează timpul. În perioada viitoare vom vedea, funcţie de prestaţia guvernului, funcţie de ce vor face miniştrii Cabinetului Ciucă, dacă PNL a luat o decizie bună sau nu. Deciziile bune nu se iau întotdeauna pentru partid, ci e bine să le iei în primul rând pentru ţară, pentru oraşul tău, şi unul din motivele pentru care eu cred că am reuşit să dau nişte rezultate este că întotdeauna ordinea de priorităţi a fost oraşul Oradea sau judeţul Bihor, abia după aceea partea de partid", a spus Ilie Bolojan.

"Era clar că actuala conjunctură a parlamentului impunea guvernarea prin coaliţii, nu se poate face altfel, e cert că o parte din electorii noştri sunt dezamăgiţi şi mai ales cei care au votat anti-PSD, pentru că una li s-a spus în campanie, alta s-a făcut la un an de zile după alegeri, dar validarea acestor decizii o va face timpul", a subliniat fostul edil al Oradei. "Nu am aplaudat aceste decizii şi nu am votat aceste lucruri", a adăugat el.

"E simplu să faci declaraţii, să postezi pe Facebook. Trebuie să şi livrezi"

"Cel mai simplu este să ceri demisii şi cel mai greu e să faci ca lucrurile să se întâmple. Eu fiind întotdeauna un om de execuţie, am preferat - şi cred că este cel mai bine - să faci declaraţii cât mai puţine şi să faci cât mai multe lucruri. E simplu să faci declaraţii, să postezi pe Facebook, dar atunci când e nevoie de decizii trebuie să-ţi asumi decizii şi trebuie să livrezi, pentru că altfel, vorbim de lipsa de credibilitate a lumii politice. Oamenii şi-au pierdut încrederea în noi pentru că pe de o parte, n-am făcut ceea ce am spus şi pe de altă parte, pentru că sigur, prestaţia în guvernare şi realizările pe care le-am avut au lăsat mult de dorit faţă de aşteptările comunităţilor noastre", a explicat liderul liberal.

Întrebat dacă viitorul politic al PNL-ului este compromis pentru că a bătut palma cu PSD, Ilie Bolojan recunoaşte că partidul trece printr-un moment dificil, dar spune că totul depinde de rezultatele guvernului, de prestaţia miniştrilor şi a tuturor celor care sunt în postura de a lua decizii: "Vă daţi seama câte momente grele a avut acest partid, când n-a intrat în Parlament, prin anii 90, când a luat tot felul de decizii, când a susţinut o formulă sau alta. E clar că nu este o situaţie bună în momentul de faţă pentru noi, date fiind toate lucrurile care s-au întâmplat, dar viitorul PNL şi al oricărui alt partid din România va depinde de cei care sunt în decizie, de modul în care îşi vor desfăşura activitatea. Depinde de prestaţia guvernului, de prestaţia miniştrilor noştri, de prestaţia primarilor noştri din ţară, a preşedinţilor de Consilii Judeţene, deci e o sumă de prestaţii, dar eu cred că merită acest partid să aibă un viitor raportat la trecutul lui şi la obligaţiile morale pe care le avem faţă de cei care au făcut lucruri majore pentru ţara noastră, pentru cei care au făcut Marea Unire, pentru cei care au murit în închisori şi pentru cei care lucrează zi de zi şi care şi-au pus obrazul pentru noi în satele şi oraşele din România", a încheiat Ilie Bolojan.