ALRO S.A. (BVB: ALR, "Compania" sau "ALRO") anunţă astazi rezultatele financiare preliminare consolidate pentru anul 2020. Grupul a înregistrat un profit net de 329 milioane RON, comparativ cu o pierdere neta de 67 milioane RON, în 2019, o cifra de afaceri de 2,5 miliarde RON, în scădere cu 9% faţă de anul precedent şi un rezultat operaţional (EBIT) de 399 milioane RON, mai mare cu 300 milioane RON comparativ cu anul precedent.

Marian Nastase a declarat: "Mediul de afaceri international s-a confruntat cu o criza fara precedent, fara vizibilitate pe termen scurt sau mediu si cu circumstante schimbatoare de la o zi la alta. In pofida acestui context nefavorabil, Grupul ALRO a reusit sa isi mentina operatiunile functionale, a lucrat impreuna cu partenerii sai de afaceri si a reusit sa mentina vanzarile si productia la niveluri bune", a declarat Marian NASTASE, Presedintele Consiliului de Administratie ALRO. "Desi ne-am limitat investitiile la proiectele esentiale si am implementat un program anti-criza, am continuat sa urmam strategia noastra pe termen lung de a ne concentra pe produse cu valoare adaugata mare si foarte mare, ceea ce ne-a ajutat sa compensam partial scaderea cererii inregistrata in prima parte a anului 2020. Dar cel mai important, am considerat ca prioritatea noastra numarul unu o reprezinta angajatii si, prin urmare, am pus in aplicare masuri eficiente si complexe pentru a atenua efectele COVID-19"

In 2020, pretul mediu al aluminiului la Bursa Metalelor de la Londra (LME) a scazut la 1.704 USD/tona, comparativ cu 2019 cand se afla la 1.791 USD/tona, ca rezultat direct al pandemiei COVID-19 care a lovit intreaga economie pana in aprilie - mai 2020. Incepand cu luna iunie 2020, piata aluminiului si-a revenit treptat, preturile LME ALI crescand si depasind 2.000 USD/tona la sfarsitul anului. Semnele de revenire au inceput sa fie vizibile in T4 2020, iar cotatia LME a atins progresiv o medie de 2.018 USD/tona in decembrie 2020. Astfel, valoarea medie a LME s-a apreciat cu 164 USD/tona in T4 2020 (1.916 USD/tona) comparativ cu T4 2019, cand aceasta a fost de 1.752 USD/tona, cu un pret record de 2.052 USD/tona la inceputul lunii decembrie si o medie de 2.018 USD/tona in aceeasi luna si cu stocuri globale de aluminiu mai mici.

In aceste conditii dificile de piata, Grupul ALRO a pus in aplicare un plan axat la nivel operational pe reducerea stocurilor, scaderea preturilor de achizitie in conformitate cu noua realitate si reprogramarea noilor investitii, toate cu scopul de a pastra numerarul in cadrul Companiei, in timp ce, la nivelul fortei de munca, a pus in aplicare, a realizat politici stricte si a implementat masuri destinate asigurarii sanatatii si sigurantei angajatilor si a familiilor acestora.

Productia de aluminiu primar a fost in concordanta cu cea inregistrata in 2019 (o usoara scadere de 3% fata de anul trecut), in timp ce productia de aluminiu procesat a scazut cu 6% comparativ cu aceeasi perioada. In ceea ce priveste vanzarile valorice, produsele din aluminiu primar au inregistrat o scadere de 7%, in timp ce produsele din aluminiu prelucrat au inregistrat o scadere de 8% in 2020, comparativ cu 2019. Ca urmare, in 2020, vanzarile Grupului au scazut cu 9%, la 2.514.716 mii RON. Cu toate acestea, cu un cost al bunurilor vandute care a fost de 2.521.548 mii RON, Grupul a inregistrat o pierdere preliminara bruta de 6.832 mii RON, comparativ cu un profit brut de 227.016 mii RON in 2019. Pierderea bruta a fost limitata de rezultatul programului anti-criza pus in aplicare la nivelul Grupului, asociat cu preturi mai mici ale materiilor prime, cu exceptia pretului energiei electrice, care si-a continuat tendinta ascendenta pe piata locala.

Totusi, Grupul a inregistrat un profit net de 328.979 mii RON, in 2020, comparativ cu o pierdere neta de 67.237 mii RON, in 2019, ca urmare a recunoasterii schemei de compensare EU-ETS pentru 2019 si 2020 si datorita masurilor pe care Grupul le-a pus in aplicare pentru a-si optimiza productia si stocurile.

Cifrele financiare preliminare nu sunt auditate si nu includ rezultatele testului de depreciere a investitiilor in subsidiare. In consecinta, situatiile financiare finale pentru anul 2020 pot fi diferite fata de aceste valori preliminare.