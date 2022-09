"În pandemie, criza prin care trecea sectorul sanitar s-a accentuat"

Printre altele, domnia sa ne-a transmis, în cadrul unui interviu: "Presiunea dată de evenimentele care au avut loc în ultimii trei ani a scos şi mai mult în evidenţă disfuncţionalităţile unui sistem care are nevoie de o cu totul altă abordare. Cu alte cuvinte, sistemul sanitar românesc trecea deja printr-o criză care, în momentul declanşării pandemiei, a căpătat proporţii şi mai accentuate. Cu o analiză reală şi printr-un dialog onest cu toţi actorii din acest sistem, prin investiţii pe măsură şi cu specialiştii de renume pe care îi are ţara noastră, cred că putem poziţiona România pe harta statelor cu servicii performante în domeniul medical".

Reporter: De când activează Arcadia în sectorul sănătăţii private din România şi cum a început această călătorie?

Dan Fiterman: Călătoria Arcadia este, de departe, cea mai interesantă şi mai provocatoare călătorie în care am pornit alături de familia mea şi, apoi, alături de pacienţii care aleg Reţeaua Medicală Arcadia.

Povestea Arcadia a început în anul 2008, atunci când am înfiinţat primul Centru de Imagistică. Acesta a fost echipat cu aparatură RMN de ultimă generaţie, computer tomograf, dar şi cu tehnologii menite să asigure cele mai precise rezultate pentru pacienţii noştri.

Reacţia pacienţilor a fost un prim semn că trebuie să continuăm ceea ce am început. Astfel, în 2010, am inaugurat şi primul spital care face parte din ceea ce este în ziua de azi Arcadia Spitale şi Centre Medicale.

Călătoria de care vă spuneam chiar la început a continuat, cu provocări inedite şi satisfacţii pe măsură. Pas cu pas, spre împlinirea misiunii pe care ne-am asumat-o chiar de la început. Astfel, în 2021, Reţeaua Medicală Arcadia a primit pacientul cu numărul 1.000.000, iar business-ul a atins şi el cifra de 150 de milioane de euro. Însă, în tot acest timp, misiunea noastră a fost şi a rămas aceea de a avea grijă de oameni, de a crea şi dezvolta comunităţi. Arcadia este un proiect în care investim continuu, dăruim şi construim, mereu în acord cu nevoile de sănătate ale pacienţilor.

Reporter: Ce v-a determinat să demaraţi o afacere în sistemul de sănătate din ţara noastră?

Dan Fiterman: Mereu admir şi apreciez un lucru făcut cu dăruire, cu migală, cu atenţie pentru cele mai mici detalii, cu dedicare şi pasiune. Din păcate, această atenţie pentru detalii şi pentru precizie am simţit că lipseşte din sistemul medical românesc. Am văzut cum lipsa de aparatură medicală performantă şi lipsa unui sistem integrat pentru diagnosticarea şi tratarea afecţiunilor poate conduce la adevărate drame. Am observat nevoile pe care le au pacienţii din zona Moldovei, iar după o serie de experienţe personale, am decis să ne asumam noi acest rol, acela de a oferi ceea ce lipsea din comunitate, respectiv servicii medicale integrate de înaltă calitate, chiar în inima Moldovei.

Reporter: Ce tipuri de servicii oferă Arcadia şi câte clinici/centre medicale/spitale există în reţea?

Dan Fiterman: Când am decis să pornim pe acest drum, am ştiut că trebuie să investim în mod continuu. Până în prezent, am dezvoltat un sistem complex cu peste 40 de specialităţi medicale şi peste 20 de specialităţi chirurgicale oferite de cele şase Centre Medicale, Spitalul Multidisciplinar, Spitalul de Cardiologie Intervenţională, cele trei Centre de Imagistică Medicală şi Maternitatea Arcadia.

Anul acesta lansăm noul Spital de Recuperare Medicală Arcadia, cel mai mare spital de acest tip din Europa de Est. Echipa medicală multidisciplinară şi sistemele robotizate reprezintă o soluţie complexă de recuperare pentru pacienţii cu afecţiuni post traumatice, musculoscheletale, afecţiuni reumatismale inflamatorii, cardiovasculare, respiratorii, afecţiuni neurologice şi neuromotorii. Atmosfera creată în Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia sporeşte confortul şi facilitează recuperarea pacienţilor prin soluţii complementare terapiilor medicale - de la alimentaţia specială la socializarea într-un mediu verde, care permite o recuperare de succes atât fizică, cât şi psihică.

Echipa noastră numără peste 1000 de specialişti, iar satisfacţia şi sănătatea pacienţilor noştri sunt lucrurile care ne motivează să nu ne oprim aici. Tehnologiile avansează, medicina cunoaşte noi forme, iar obiectivul nostru rămâne acela de a fi un standard de calitate pentru toţi pacienţii.

Reporter: Cum apreciaţi competiţia din domeniul dumneavoastră de activitate?

Dan Fiterman: În primul rând, suntem în competiţie cu noi. Competiţia ne menţine în formă şi ne determină să găsim soluţii mult mai rapid, ne antrenează constant spiritul antreprenorial. Toate proiectele de investiţii sunt, până la urmă, un răspuns pe care îl oferim pacienţilor, modul nostru de a rămâne alături de fiecare pacient şi de nevoile lui de sănătate.

Reporter: Ce investiţii aveţi în plan pentru acest an şi ce buget alocaţi în acest sens?

Dan Fiterman: 2022 este un an de dezvoltare. Am investit în prima parte a anului peste 1,2 milioane de euro în dotarea departamentelor de Cardiologie, Oftalmologie, Neurologie, Gastroenterologie, Radiologie intervenţională, Neonatologie, Chirurgie estetică şi Dermatologie. Am continuat planul de investiţii iniţiat încă de acum cinci ani destinat Spitalului de Recuperare Medicală Arcadia. Am ajuns la peste 10 milioane de euro pentru acest proiect frumos în România, o soluţie reală pentru pacienţii care au nevoie de recuperare medicală.

Reporter: Cum caracterizaţi sectorul de sănătate din România?

Dan Fiterman: Sectorul sanitar din România este în continuă dezvoltare şi cu un potenţial de creştere. România are medici extraordinari, însă observăm în continuare nevoia de servicii medicale integrate. Pacienţii au nevoie de servicii medicale de calitate, într-un mediu sigur, în care sănătatea lor să fie pe primul loc. Dincolo de serviciile medicale de care vorbeam, pacienţii au nevoie să se simtă înţeleşi şi respectaţi.

La Arcadia, continuăm să analizăm sistemul de sănătate şi nevoile pacienţilor pentru a dezvolta astfel noile proiecte de investiţii. Am ales să dezvoltăm acest domeniu, este misiunea pe care ne-am asumat-o, iar toate deciziile pe care le adoptăm se îndreaptă către acest lucru.

De la începutul călătoriei noastre, am fost conştienţi că sănătatea pacienţilor noştri poate fi asigurată numai prin investiţii coerente. Credem în multidisciplinaritate şi în necesitatea unui sistem integrat de servicii care porneşte de la prevenţie până la diagnostic, tratament şi recuperare.

Reporter: Cum s-a mobilizat Arcadia în perioada pandemiei şi cum apreciaţi că a făcut acest lucru întreg sistemul de sănătate din România?

Dan Fiterman: Pandemia a luat prin surprindere întreaga planetă. Prin urmare, am considerat că este important să folosim "vocea" pe care o are Arcadia pentru a comunica cu pacienţii şi pentru a le oferi un sprijin real în acele momente pline de necunoscut.

Măsurile pe care le-am adoptat au fost diverse, dar au avut ca punct comun nevoia noastră de a fi aproape de pacienţi: am continuat investiţiile, am extins programul de funcţionare al Centrelor Medicale Arcadia, am lansat serviciul de telemedicină, am comunicat direct cu pacienţii, am gestionat mii de cazuri.

Pandemia a fost un moment care a zguduit întreg sistemul de sănătate din România şi a fost o provocare pentru toţi cei care au fost implicaţi şi au încercat să facă faţă acestei crize. Am comunicat în mod constant cu autorităţile şi cu toţi actorii implicaţi în sistemul de sănătate din România, pentru a ne asigura că venim cu soluţii rapide şi eficiente pentru toţi cei care se bazează pe noi. În continuare, urmărim cu atenţie evoluţia acestui virus şi chiar şi acum, când există la nivel general o anumită stare de "relaxare", noi am ales să menţinem măsurile suplimentare de siguranţă.

Reporter: Unde credeţi că se află sistemul sanitar românesc de stat pe harta europeană?

Dan Fiterman: În filosofia noastră de business, acordăm o importanţă deosebită investiţiilor gândite în mod coerent, iar presiunea dată de evenimentele care au avut loc în ultimii trei ani a scos şi mai mult în evidenţă disfuncţionalităţile unui sistem care are nevoie de o cu totul altă abordare. Cu alte cuvinte, sistemul sanitar românesc trecea deja printr-o criză care, în momentul declanşării pandemiei, a căpătat proporţii şi mai accentuate.

Cu o analiză reală şi printr-un dialog onest cu toţi actorii din acest sistem, prin investiţii pe măsură şi cu specialiştii de renume pe care îi are ţara noastră, cred că putem poziţiona România pe harta statelor cu servicii performante în domeniul medical.

Reporter: Cum estimaţi că va evolua acesta în următorii ani?

Dan Fiterman: Evoluţia depinde de un plan bine pus la punct, urmat de o strategie investiţională atent gândită care să ajute sistemul public de sănătate din România să se îndrepte spre direcţia cea bună. Mai mult decât atât, cadrele medicale din România sunt recunoscute la nivel internaţional pentru profesionalismul lor - vorbim aici de recunoaşteri venite din mai multe ramuri ale medicinei, iar atenţia trebuie să fie pusă pe aceştia, pentru a-i determina să rămână în ţară şi să profeseze pentru pacienţii din România.

Am trecut cu toţii prin multe provocări în ultimii ani, dar am înregistrat şi multe surprize plăcute. Mulţi specialişti s-au întors în ţară pentru că şi-au dorit să profeseze acasă, găsind aceleaşi standarde ca în spitalele din străinătate. S-a înregistrat o creştere a interesului pentru aparatura de ultimă generaţie, fie că vorbim de clinicile private, fie de spitale publice. Cred, însă, că eforturile pentru a dezvolta sistemul medical românesc trebuie mult accelerate. Eu văd un mare potenţial de creştere în acest sector.

Reporter: Mulţumesc!