The e-Learning Company, cel mai important furnizor de conţinut e-learning pentru organizaţiile private din România şi parte a Grupului Bittnet, anunţă o cifră de afaceri de 1,49 milioane de lei în primele şase luni ale anului 2021, cu peste 60% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut şi un profit net de 363 de mii de lei, cu 50% mai mare faţă de semestrul I din 2020, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Compania antreprenorială românească se aşteaptă ca la finalul acestui an să ajungă la o cifră de afaceri de 3 milioane de lei şi un profit net de 1 milion de lei, datorită cererii tot mai ridicate pentru servicii de e-learning pe piaţa locală.

Adrian Călin, Managing Partner The e-Learning Company, a declarat: "Dintre cele trei scenarii pe care le-am avut în vedere, pesimist, realist şi optimist, rezultate de la jumătatea anului s-au situat în zona scenariului optimist. Creşterea cu peste 50% a cifrei de afaceri a fost generată nu doar de pandemie ci şi de faptul că în cadrul catalogului nostru de cursuri, SkillSoft, există mult conţinut în limba română iar cererea pentru un asemenea conţinut este foarte consistentă. Faţă de anul 2019, când existau 230 de module de curs, în iunie 2021 erau disponibile peste 600 de module şi nu ne vom opri aici, avem în vedere ca până la finalul anului să ajungem până la aproximativ 700 de module. În plus, soluţia noastră, iKnowLMS este cea mai utilizată platformă românească din mediul corporate, ajungând la peste 53.000 de utilizatori activi. Aşteptarea noastră este ca în 2022 să avem peste 75.000 de utilizatori activi ai platformei iKnowLMS. Totodată, la începutul lunii iulie 2021 am lansat serviciul Docentix.com, o soluţie B2C care funcţionează pe sistem de abonament şi care cuprinde cursurile Skillsoft pentru end-useri. Prin acest serviciu, vrem să aducem experienţa Netflix şi în zona de învăţare,."

Conform comunicatului, The e-Learning Company furnizează cursuri online în română şi engleză de la SkillSoft, cel mai mare producător de e-learning din lume, prin intermediul platformei proprii iKnowLMS, a platformei Percipio de la Skillsoft, dar şi livrate în format SCORM pe alte platforme de tip Learning Management System (LMS). Cursurile sunt structurate pe mai multe direcţii care acoperă domenii, precum dezvoltare personală şi profesională, comunicare, vânzare şi negociere, marketing, resurse umane, project management, Transformarea Digitală, Microsoft Office, finanţe, limba engleză. Soluţiile furnizate de The e-Learning Company sunt utilizate de companii globale recunoscute şi active în sectoare importante ale economiei, precum energie, servicii bancare, telecomunicaţii sau construcţii.

Potrivit sursei citate, creşterea cifrei de afaceri şi a profitului înregistrată în primele şase luni din 2021 se datorează unor contexte generate de pandemia de COVID-19, dar bazele acestor rezultate au fost create încă din 2019, când compania a decis să investească şi mai mult în conţinut video localizat în limba română de la SkillSoft. În primul semestru din 2021, solicitările de soluţii e-learning au mai fost influenţate şi de înţelegerea faptului că procesul de învăţare poate beneficia de cursuri online care sunt realizate având în centrul atenţiei cursantul. Această schimbare de paradigmă va avea un impact pe termen lung, iar cursurile online vor deveni un instrument omniprezent în procesul de training din companii. În timp, angajaţii vor fi mai eficienţi, mai versatili şi mai pregătiţi pentru schimbările rapide care au loc în ziua de azi.

În 2019 şi 2020, transformarea digitală a fost cel mai solicitat subiect, iar The e-Learning Company a adăugat peste 50 de titluri noi în catalogul de cursuri pentru a acoperi această temă. În 2021, accentul cade din ce în ce mai mult pe teme legate de diversitate şi incluziune. The e-Learning Company estimează că până la finalul trimestrului III va avea incluse în catalog aproximativ 25 de cursuri pe aceste subiecte, obiectivul fiind ca până la sfârşitul anului curent, toate cursurile dezvoltate de Skillsoft pe aceste teme să fie incluse în catalog.

În februarie 2021, Bittnet Group (simbol bursier BNET), integrator local de soluţii IT&C şi servicii de training în domeniul IT, a anunţat intrarea în acţionariatul E-Learning Company prin achiziţionarea unei participaţii de 23%.

"Prin investiţia în The e-Learning Company am urmărit generarea de proiecte noi care să crească sursele de venituri ale Bittnet Group în viitor. Astfel, creşterea pe care The e-Learning Company o înregistrează pentru primul semestru din 2021 nu reprezintă o surpriză. În momentul în care am decis să investim în companie, ne aşteptam că odată cu accelerarea transformării digitale, serviciile de e-learning vor fi din ce în ce mai solicitate. De asemenea, modulele de curs furnizate de The e-Learning Company oferă conţinut de calitate, iar platforma iKnowLMS este uşor de utilizat pentru orice tip de client. În plus, compania deţine şi un avantaj competitiv datorită faptului că are exclusivitate asupra conţinutului SkillSoft în limba română, cel mai mare producător de e-learning din lume," a declarat Cristian Logofătu, membru în Consiliul de Administraţie al The e-Learning Company şi cofondator Bittnet Group.

Pentru trimestrul I din 2022, The e-Learning Company are în plan lansarea graduală către clienţi a unei noi versiuni a platformei iKnowLMS. Schimbările au în vedere adaptarea la noua paradigmă, deoarece fiecare cursant are nevoi particulare, iar datele trebuie să fie uşor de vizualizat şi interpretat pentru departamentele de HR.