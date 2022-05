One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, raportează venituri consolidate de 348,7 milioane de lei în primele trei luni ale anului 2022, în creştere cu 82% faţă de T1 2021, conform unui comunicat remis redacţiei. Profitul brut a crescut de patru ori în T1 2022 comparativ cu T1 2021, ajungând la 208 milioane de lei, în timp ce profitul net a crescut cu 320%, ajungând la 166,4 milioane de lei. Datorită rezultatelor solide din primul trimestru, poziţia de numerar a crescut cu 11% de la începutul anului, la 566,2 milioane de lei, cu un indicator loan-to-value de 25%.

"Piaţa imobiliară din România a continuat performanţa solidă în 2022 şi observăm o cerere tot mai ridicată pentru dezvoltările noastre. Inflaţia în creştere şi ratele reale negative ale dobânzilor la depozite generează economii în domeniul imobiliar, în ciuda contextului geopolitic actual. Pe această piaţă efervescentă, One United Properties îşi menţine poziţia de lider având în vedere că am încheiat primul trimestru al anului 2022 cu rezultate istorice atât în ceea ce priveşte veniturile, cât şi profitul. Marja netă din vânzările rezidenţiale s-a apreciat cu 17 puncte procentuale faţă de T1 2021 datorită controlului strict al costurilor bazat pe contracte garantate şi pe o politică de cumpărare stabilită la termen, în timp ce veniturile noastre recurente din chirii au crescut de 11 ori în contextul extinderii segmentului de birouri şi retail. Pe măsură ce Bucureştiul continuă să fie un oraş cu un potenţial uriaş de dezvoltare, rămânem concentraţi pe construirea unui pipeline solid pentru viitoarele noastre dezvoltări de reper", a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Potrivit sursei citate, dublarea cifrei de afaceri a fost determinată de o creştere cu 19% a veniturilor din dezvoltarea şi vânzările de proprietăţi rezidenţiale, care au ajuns la 197,2 milioane de lei în T1 2022. Venitul net din vânzări rezidenţiale a fost de 83,8 milioane lei, generând o marjă de 42,5%, o apreciere de 17 puncte procentuale faţă de T1 2021. În primele trei luni din 2022, One United Properties a vândut şi pre-vândut 120 de apartamente cu o suprafaţă totală de 9.811 mp, 129 de locuri de parcare şi 10 spaţii comerciale şi alte unităţi pentru 28,6 milioane de euro.

Veniturile din chirii, care includ veniturile generate de segmentul de birouri, precum şi de diviziile de retail, au înregistrat o creştere semnificativă, de 11 ori, ajungând la 6,6 milioane de lei. Efectul a fost determinat de veniturile provenite de la chiriaşii One Tower, (grad de închiriere de 91% la 31 martie 2022) şi One Cotroceni Park Faza 1 (grad de închiriere de 78% la 31 martie 2022), dar această clădire nu generează încă venituri întregi, deoarece majoritatea chiriaşilor sunt încă în etapa de amenajare. Mai mult, din 2022, rezultatele consolidate One United Properties includ şi performanţa Bucur Obor, un centru comercial emblematic din Bucureşti cu o suprafaţă închiriabilă brută de 26.000 mp, unde Grupul deţine pachetul majoritar de acţiuni. Conducerea estimează că veniturile din chirii vor continua să crească la nivel de trimestru, aducând o pondere mai semnificativă în cifra de afaceri totală pe parcursul anului 2022.

"Anul 2022 înseamnă diversificare pentru One United Properties, pe măsură ce continuăm să extindem segmentul de birouri şi diviziile noastre de retail. Ambele au reuşit să aducă profituri notabile în primele trei luni şi vor continua să crească pe tot parcursul anului. În paralel, continuăm să ne axăm pe extinderea brandului high-end al ONE în dezvoltări la scară mai largă destinate clienţilor cu venituri medii şi medii-mari. Rezultatele susţinute şi excelente ale vânzărilor One Cotroceni Park setează premise bune pentru dezvoltări similare, precum One Lake District şi One High District, unde vom începe construcţia în acest an. Performanţa noastră solidă rezultă direct din modelul nostru de afaceri durabil, bazat pe un produs de calitate superioară şi pentru care nu facem compromisuri în legătură cu ce şi cum dezvoltăm. Întotdeauna ne străduim să livrăm cel mai bun produs de pe piaţă," a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO al One United Properties.

La data de 31 martie 2022, One United Properties deţinea terenuri cu o suprafaţă totală de 173.000 mp pentru viitoare dezvoltări rezidenţiale, aflate în proces de obţinere a autorizaţiei de construcţie şi în fază de planificare, majoritatea având estimată demararea construcţiei în 2022, în Bucureşti şi Constanţa (Mamaia). Grupul estimează construirea a peste 4.200 de apartamente şi spaţii comerciale pe aceste terenuri.

One United Properties se află în prezent în negocieri avansate pentru zece dezvoltări viitoare, precum şi în stadii incipiente de discuţii sau negocieri pentru mai mult de 20 de alte dezvoltări. Cele zece dezvoltări aflate în prezent în negocieri avansate sunt concentrate în primul rând pe proprietăţi rezidenţiale destinate clienţilor cu venituri medii şi medii-mari, segment în care Grupul a înregistrat performanţe excelente în ceea ce priveşte vânzările la One Cotroceni Park. Dacă vor fi semnate, aproximativ 10.000 de apartamente cu peste 1 milion de metri pătraţi suprafaţă construibilă ar urma să fie dezvoltate pe aceste terenuri de către One United Properties în următorii şapte ani. După ce vor fi dezvoltate, acestea ar putea genera o valoare brută de dezvoltare de peste 2.3 miliarde de euro şi un potenţial profit brut pentru One United Properties de 900 de milioane de euro, subliniază sursa citată.

În perioada următoare, One United Properties va derula operaţiunea de majorare a capitalului cu aporturi în numerar, aprobată în Adunarea Generală a Acţionarilor din 26 aprilie 2022. Capitalul atras în cadrul acestei operaţiuni va fi investit cu prioritate în noi dezvoltări, conform planului existent al companiei, în timp ce poziţia actuală de numerar va fi folosită pentru a accelera livrarea dezvoltărilor în curs. Majorarea de capital planificată va fi a cincea pentru companie, care, din iulie 2021, este listată pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti după ce a atras cu succes 52,8 milioane de euro în cadrul unui IPO.

În T1 2022, acţiunile ONE au fost în mod constant printre cele mai tranzacţionate instrumente financiare la Bursa de Valori Bucureşti. Valoarea medie zilnică tranzacţionată pentru acţiunile ONE între 1 ianuarie şi 31 martie 2022 a fost de 1,5 milioane de lei. În T1 2022, o perioadă caracterizată de volatilitate, acţiunile ONE au depăşit indicele de referinţă BET, oferind o apreciere a preţului acţiunilor de +3,86% faţă de o scădere de -2,92% a indicelui BET. Doar 5 companii de tip blue chip, printre care şi ONE, au înregistrat o evoluţie pozitivă în această perioadă, se mai arată în comunicat.