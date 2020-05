Majoritatea multinaţionalelor îşi reafirmă propriile angajamente "science-based" pentru realizarea unei economii cu emisii zero de carbon şi solicită guvernelor să acţioneze pe măsura ambiţiei lor, în cadrul celui mai mare demers al executivilor de susţinere climatică sprijinit de ONU. Într-un comunicat de presă comun al "Obiective Science Based", "Compactul Global al ONU" şi coaliţiei "We Mean Business", 155 de corporaţii cer liderilor lumii o redresare economică bazată pe zero emisii. Reprezentanţii celor 155 de companii, care au o capitalizare de piaţă cumulată de peste 2.400 de miliarde de dolari şi reprezintă mai mult de 5 milioane de angajaţi, au semnat o declarţie prin care au cerut guvernelor din întreaga lume să alinieze eforturile economice şi de revenire în urma COVID-19 cu cele mai recente studii despre combaterea schimbărilor climatice.

Pe măsură ce dezbaterile cu privire la pachetele de redresare din întreaga lume se vor aduna în următoarele săptămâni, companiile, care fac parte din iniţiativa de Obiective Science Based, solicită politici care să consolideze rezistenţa împotriva şocurilor viitoare, susţinând eforturile de menţinere a creşterii temperaturii globale cu mai puţin de 1,5° C peste nivelurile preindustriale, în conformitate cu atingerea unor emisii zero cu mult înainte de 2050. Semnatarii reprezintă 34 de sectoare de activitate şi au sediul în 33 de ţări.

Declaraţia vine în condiţiile în care guvernele din întreaga lume pregătesc sute de miliarde de dolari în pachete de stimulare pentru a ajuta economiile să se redreseze în urma impactului pandemiei de coronavirus şi în timp ce se pregătesc să prezinte planuri naţionale de combatere a schimbărilor climatice îmbunătăţite în temeiul Acordului de la Paris. În următoarele săptămâni, mai multe economii majore vor lua decizii cheie în eforturile lor de redresare, inclusiv Planul de redresare economică a Uniunii Europene, noi pachete de stimulare din Statele Unite ale Americii şi India şi summit-ul şefilor de stat ai ţărilor din G7 din luna iunie, arată comunicatul citat.

"Salvarea de vieţi şi a mijloacelor de trai şi construirea unui viitor prosper, inclusiv şi durabil, se află în centrul eforturilor noastre de redresare după pandemia de COVID-19", a declarat Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, menţionând: "Putem învinge virusul, putem să abordăm schimbările climatice şi putem crea noi locuri de muncă prin acţiuni care să ne treacă de la economia gri la cea verde. Multe companii ne arată că este posibil şi profitabil să adopte planuri sustenabile, de reducere a emisiilor, chiar şi în perioadele dificile ca aceasta. Salut cu căldură acţiunile ambiţioase, science-based, pe care le vedem din partea unor companii lider care demonstrează către factorii de decizie că creşterea bazată pe o economie verde rămâne cea mai bună strategie de creştere".

Cele 155 de companii au stabilit deja sau s-au angajat să stabilească obiective "science-based" de reducere a emisiilor. Prin semnarea declaraţiei, ele reafirmă că propriile decizii şi acţiuni rămân fundamentate de cercetare, făcând, în acelaşi timp, apel la guverne să "acorde prioritate unei tranziţii mai rapide şi mai echitabile de la o economie gri la o economie verde". Politica şi cheltuielile aferente atingerii obiectivelor climatice vor reduce vulnerabilitatea la viitoarele şocuri şi dezastre, vor crea locuri de muncă, vor reduce emisiile şi vor asigura aer curat, potrivit unui studiu realizat de Oxford University.

Lila Karbassi, Chief of Programmes în cadrul Compactului Global al ONU şi membru al board-ului iniţiativei de Obiective Science Based, a subliniat: "Guvernele joacă un rol esenţial prin alinierea politicilor şi planurilor de redresare cu cele mai recente studii de combatere a schimbărilor climatice, dar nu pot conduce singure o transformare socio-economică sistemică. Pentru a răspunde crizelor conectate între ele cu care ne confruntăm, trebuie să lucrăm împreună ca o comunitate internaţională pentru a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă şi Acordul de la Paris. (...) Ca parte a celui mai mare efort de advocacy susţinut de Naţiunile Unite şi iniţiat de directorii executivi, aceste companii deschid calea în implementarea de acţiuni science-based şi advocacy care să reducă vulnerabilitatea în faţa unor viitoare dezechilibre şi dezastre".

Paul Simpson, CEO al CDP, a declarat: "Epidemia de coronavirus este un memento puternic al fragilităţii sistemului nostru economic actual. De asemenea, ne aminteşte că ştiinţa trebuie să fie ghidul nostru colectiv către o economie mai rezistentă. Stabilirea şi acţionarea în vederea îndeplinirii obiectivelor science-based este cel mai bun mod în care companiile şi guvernele deopotrivă se pot proteja faţă de viitoarele dezechilibre de business şi economice, ca urmare a factorilor climatici.

Maria Mendiluce, CEO al coaliţiei We Mean Business, completează: "Guvernele pot avea siguranţa că businessurile implementează obiective science-based pentru a ne pune pe o traiectorie de 1,5°C. Acestea solicită politici de redresare care să stimuleze economia şi să consolideze rezilienţa. O redresare aliniată cu ţinta de zero emisii va permite companiilor să investească şi să inoveze în ritmul şi la capacitatea necesare pentru a reclădi mai bine, creând locuri de muncă decente, protejând sănătatea, reducând emisiile şi crescând, în viitor, rezilienţa".

La rândul său, dr. Andrew Steer, preşedinte şi CEO al World Resources Institute şi membru al Consiliului SBTi, arată: "Este imperativ nu doar să repornim economia mondială - ci şi să o resetăm. Ar fi o tragedie dacă, după ce am cheltuit 10 până la 20 de trilioane de dolari din banii publici, pur şi simplu am reconstrui aceeaşi economie inegală, vulnerabilă şi cu emisii ridicate de carbon pe care am avut-o înainte. (...) Îi aplaudăm pe liderii acestor 155 de companii, care nu doar că se angajează să-şi reseteze propriile companii, dar cer, de asemenea, ca guvernele lumii să acţioneze în vederea celei mai bune ştiinţe şi a celei mai bune economii, ceea ce arată că politicile inteligente din punct de vedere climatic vor crea mai multe locuri de muncă şi vor stimula o creştere economică rezistentă şi favorabilă incluziunii".