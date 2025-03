Inmatriculari de autoturisme noi in Uniunea Europeana - februarie 2025

In luna februarie 2025, Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -3.4% fata de februarie 2024, atingandu-se un nivel de 853.670 unitati ,anunţă ACAROM într-un comunicat transmis redacţiei.

In perioda ianuarie-februarie 2025:

-Au fost inmatriculate un numar de 1.685.640 unitati, in scadere cu -3.0% fata de primele doua luni din 2024. Din total autoturisme inmatriculate in UE, 255.489 unitati au fost full electrice, si 719.006 unitati cu propulsie hibrida.

- au fost inregistrate cresteri ale inmatricularilor de autoturisme noi comparativ cu perioada similara din 2024 in Spania (+8.4%) in timp ce in Franta (-3.3%), Germania (-4.6%) si Italia (-6.0%), au fost inregistrate scaderi ale pietei.

- Romania se situeaza pe pozitia 13 in UE, cu un volum de 23.770 autoturisme noi inmatriculate, inregistrand o scadere de -1.3% comparativ cu perioada ianuarie-februarie 2024.

- In ceea ce priveste constructorii de automobile, cele mai multe autoturisme noi inmatriculate in total Europa sunt reprezentate de grupul VW cu 525.346 unitati, in crestere cu +4.3%, urmate de grupul STELANTIS cu 310.091 unitati, in scadere cu -16.1% si de Grupul Renault cu 205.005 unitati, in crestere cu +8.2% (din care DACIA: 96.532 unitati, in scadere cu -2.0% fata de ian-feb 2024). Autoturismele marca Ford au reprezentat in ian-feb 2025 un numar de 62.461 unitati noi inmatriculate,in scadere cu -9.1% fata de ian-feb 2024.