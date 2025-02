"Între Donald Trump şi Ursula von der Leyen, pe cine alegem?"

Lansez cu anticipaţie această întrebare dramatică, la care nu este deloc exclus ca, în scurt timp, autorităţile de la Bucureşti să fie silite să răspundă. Preşedintele Statelor Unite reprezintă întruchiparea politicilor republicane de dreapta, politici pragmatice, neezitante şi, deseori, din punct de vedere moral, cinice.

Lansez cu anticipaţie această întrebare dramatică, la care nu este deloc exclus ca, în scurt timp, autorităţile de la Bucureşti să fie silite să răspundă. Preşedintele Statelor Unite reprezintă întruchiparea politicilor republicane de dreapta, politici pragmatice, neezitante şi, deseori, din punct de vedere moral, cinice. În timp ce Ursula von der Leyen este reprezentantul oficial, încă susţinut majoritar, al Uniunii Europene şi este întruchiparea progresismului de tip neomarxist, sub toate formele sale. Nu este deloc exclus ca, într-un timp record, conflictul dintre cele două linii politice de forţă să se amplifice, astfel încât între Statele Unite şi Europa să se declanşeze un Război Rece în toată legea. Iar noi pe cine vom alege? Ce prioritate ne va dicta interesul naţional?

Deşi aflată la butoane, susţinută, cel puţin formal, în Parlamentul European de cele mai puternice partide de pe continent, Ursula von der Leyen, din punct de vedere moral, a încetat de a mai reprezenta o autoritate reală. Sub conducerea ei, Comisia Europeană s-a transformat pur şi simplu într-o cacofonie şi a devenit incapabilă să adopte decizii susţinute cu adevărat de autorităţile statale şi de partidele politice, mai ales în cazul unor ţări care manifestă tendinţa de a redeveni state-naţiune. Sub aspect politic, sub aspect strategic, dar şi sub aspect economic, fără a se transforma într-o ficţiune, Uniunea Europeană a devenit din ce în ce mai ineficientă şi mai irelevantă.

Fără a intra în alte detalii, mă văd totuşi silit să reamintesc faptul că, la origine, actuala Uniune Europeană este un proiect conceput în laboratoarele naziste ale lui Goebbels, Reich-ul lui Adolf Hitler intenţionând să elaboreze un proiect european prin care să stăpânească întregul continent în mod disimulat, fără a lăsa impresia că îl domină. Şi, deloc întâmplător, Germania nazistă a adoptat pentru Europa o monedă, alta decât marca germană, pentru a accentua această dominaţie disimulată. Mai nou, actualul proiect european, dominat tot de reprezentanţii Germaniei, în mod disimulat mult timp prin Angela Merkel şi, mai nou, prin Ursula von der Leyen, a adoptat euro din aceleaşi motive legate de propagandă disimulată.

Extinderea extrem de rapidă a UE a împărţit practic continentul, din punct de vedere politic, în două categorii de state: un nucleu dur, coagulat în jurul Germaniei şi Franţei, în ideea falsă că UE funcţionează cu două motoare economice şi politice, şi un nucleu slab al statelor nou intrate în UE, tratate ca şi când ar fi de mâna a doua şi a căror suveranitate a fost total sau parţial confiscată.

Pentru a închide această paranteză, mai este necesar să spun că, treptat, "cancerul Soros" a luat sub ocupaţie şi, deci, în coordonare, întreaga Uniune Europeană, aducând la putere pretutindeni progresişti de tip neomarxist. Din nou, victime au fost statele active care, de câte ori s-au luat decizii cardinale, au fost ţinute în anticameră şi nu au fost invitate în sufragerie. Iar războiul din Ucraina a funcţionat în toată această afacere ca o hârtie de turnesol.

Statele Unite, aflate şi ele sub dominaţia progresiştilor de tip neomarxist, au colaborat politic în deplină armonie cu Uniunea Europeană, pe măsură ce războiul din Ucraina a devenit unul de uzură extrem de costisitor din toate punctele de vedere.

Răsturnarea politică spectaculoasă din Statele Unite, prin revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump, a dat peste cap întreg raportul de forţă. Unul dintre obiectivele majore ale lui Donald Trump, anunţat cu consecvenţă încă din timpul campaniei sale electorale, a fost ca, prin intervenţia sa directă, acestui război dintre Federaţia Rusă şi Ucraina să i se pună cât se poate de urgent capăt.

Pentru început, tocmai pentru a fi evitate cacofoniile care au avut loc în trecut şi care au precedat acordurile Minsk 1 şi Minsk 2, Administraţia Trump a decis să demareze negocierile de pace doar în urma unor tratative directe cu echipa lui Putin, urmând ca abia ulterior, după conturarea unei soluţii de pace, să-i invite la masa deciziilor şi pe ceilalţi parteneri: Uniunea Europeană şi Ucraina.

Şi tocmai fiindcă nu mai există o asemenea autoritate, nici sub aspect moral, nici sub aspect politic, deşi formal, Ursula von der Leyen continuă să conducă UE, Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, a preluat iniţiativa în absenţa Germaniei, care în acest moment se clatină sub aspect electoral.

Una peste alta, poziţia Uniunii Europene este astăzi oficial reprezentată de un lider progresist care, politic, este pe ducă, în parteneriat cu Kheir Stammer, premierul Marii Britanii, un stat care nu face parte din UE. Franţa şi Marea Britanie, împreună cu Volodimir Zelenski, îşi imaginează că pot ele însele ajunge la o soluţie de pace peste capul Statelor Unite şi Federaţiei Ruse.