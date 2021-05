IOANA MIHĂILĂ:"Nu vom începe o vânătoare a vinovaţilor"

Ioana Mihăilă a răspuns acuzaţiilor social-democraţilor, în plenul de luni al Camerei Deputaţilor. Ea a explicat că nu a fost tergiversată prezentarea raportului privind decesele de COVID-19, ci a solicitat clarificări, deoarece pentru ea primează exactitatea datelor şi nu rapiditatea lor, informează news.ro.

"Nu vom începe o vânătoare a vinovaţilor, dar avem la dispoziţie informaţiile necesare pentru a lua măsurile care se impun şi avem încă o dată dovada că sistemul are sincope şi că reforma este necesară şi asta vrem să facem - reformă în sistemul de sănătate", a adăugat ministrul Sănătăţii.

"Pentru publicarea datelor nu am tergiversat, ci am solicitat şi primit clarificări, pentru că noi primează exactitatea datelor şi nu rapiditatea lor. În mandatul lui Vlad Voiculescu au fost evidenţiate diferenţe care s-au accentat în acele perioade în care valurile pandemice au fost mai important. Aţi întrebat despre intervenţiile in bazele de date. Acele modificări care au fost realizate după ce colegii mei au asigurat diferenţele urmăreau asigurarea corectitudinii datelor, nu urmăreau îngreunarea. Au fost scoase câmpurile care erau greu de completat. Vom lua toate măsurile pentru cercetarea disciplină a acestora. Aţi întrebat dacă numărul de decese a influenţat măsurile de restricţiei. Măsurile de restricţie au fost luate pe baza incidenţei raportate", a afirmat Ioana Mihăilă, în plenul de luni al Camerei unde a avut loc dezbaterea "Ora Guvernului", la solicitarea PSD.

Ministrul a mai spus că MS nu va începe o vânătoare a vinovaţilor, iar aceste diferenţe în raportarea deceselor arată că sistemul are sincope şi este necesară o reformă în sistemul de sănătate.

"Deja am publicat ordinul care modifică fluxurile din spitalele COVID şi am solicitat spitalelor şi DSP să îşi reducă numărul de paturi COVID şi să reducă numărul de pacienţi COVID, astfel încât astăzi pandemia ne permite să răsuflăm şi să avem grijă de oameni. Nu vom începe o vânătoare a vinovaţilor, dar avem la dispoziţie informaţiile necesare pentru a lua măsurile care se impun şi avem încă o dată dovada că sistemul are sincope şi că reforma este necesară şi asta vrem să facem - reformă în sistemul de sănătate", a completat Mihăilă.

Ea a încheiat prin a le transmite social-democraţilor "se pare că adevărul deranjează", atunci când aceştia au vociferat din bănci şi i-au întrerupt discursul.