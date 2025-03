Kelemen Hunor: Crin Antonescu preşedinte este singura variantă pentru ca guvernul actual să continue

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, la Cluj, că singura variantă ca actualul guvern să continue e ca alegerile prezidenţiale să fie câştigate de Crin Antonescu.

''Garanţia că această majoritate va guverna şi că va pune ţara în ordine şi că va corecta greşelile coaliţiei guvernamentale din 2024 este să fie un preşedinte care are în spate majoritatea parlamentară. Orice altă variantă înseamnă că această coaliţie guvernamentală nu se va putea menţine pe picioare, pentru că preşedintele român nu are competenţe cum are, de exemplu, preşedintele Franţei sau preşedintele SUA. (...) Dacă nu Crin Antonescu va câştiga alegerile, atunci perioada de viaţă a acestei coaliţii va fi foarte scurtă. Rămâne guvernul sau, după prezidenţiale, acest guvern pleacă. Aceasta este miza pentru noi la aceste prezidenţiale'', a declarat Kelemen Hunor în faţa membrilor CRU.

El a adăugat că partidele coaliţiei guvernamentale au putut să cadă de acord cu Crin Antonescu.

''De ce Crin Antonescu?! Pentru că cu Crin Antonescu am putut să cădem de acord. Aceste este singurul răspuns pe care putem să-l spunem, pentru că cele trei partide de coaliţie, plus minorităţile naţionale, a trebuit să cadă de acord cu cineva. Este un om cu experienţă, îl cunoaştem de ani de zile, am fost la guvernare împreună, în coaliţie şi am fost şi oponenţi politici'', a mai spus preşedintele UDMR.

Vineri, la Cluj-Napoca are loc Consiliul Reprezentanţilor Uniunii (CRU) al UDMR, unde preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor, a prezentat un raport politic.