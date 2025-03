Kelemen Hunor, despre Visa Waiver: În politica de imigraţie din SUA este o schimbare radicală

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, că în Statele Unite ale Americii, în politica de imigraţie, este o schimbare radicală de abordare, care nu vizează doar intrarea ţării noastre în programul Visa Waiver, relatează Agerpres.

"În Statele Unite, aţi văzut, în politica de imigraţie, este o schimbare radicală. Nu ţine de România. Asta înseamnă verificări, înseamnă chestiuni tehnice, vom vedea. Eu sper că, dacă nu reuşim 31 martie, măcar este un termen predictibil pentru noi şi pentru toată lumea, că nu e România doar pe acea listă, deci nu ţine de noi. Noi trebuie să facem ce ţine din noi, să arătăm, să argumentăm, să arătăm cu date statistice că România îndeplineşte toate condiţiile pentru a intra în acest program. Şi acest lucru înseamnă şi o comunicare cu administraţia Statelor Unite, măcar la nivel tehnic, că la nivel politic deocamdată văd că nu prea reuşim", a afirmat Kelemen Hunor, la postul de televiziune Euronews.

Potrivit acestuia, "imediat după alegeri e nevoie de o reluare a relaţiilor", apreciind că "statul român a greşit că nu s-a preocupat să aibă relaţii şi cu republicanii".

"Trebuie să vedem că s-a schimbat foarte mult. Astăzi să aştepţi să intri în discuţie cu administraţia Trump, pe relaţii instituţionale, nu ţine. Sunt 100 de şefi de state şi de guverne care aşteaptă. Relaţiile personale contează şi România aici a greşit. Statul român a greşit, că nu s-a ocupat să aibă relaţii şi cu republicanii. Au pus ai noştri toate cărţile pe un singur cal, dacă pot să mă exprim aşa. Şi asta nu e bine. Asta nu e bine în nicio situaţie. Deci, după 20 noiembrie, trebuiau imediat discuţii cu echipa lui Trump, din partea lui Iohannis, din partea celor de la Externe şi aşa mai departe. Nu prea am văzut eu astfel de discuţii sau au fost ţinute în secret, aşa de tare încât nimeni nu ştie de ele. Deci este inacceptabil să nu ai discuţii cu echipa care câştigă alegerile, să nu cauţi până în 20 ianuarie, că totuşi era o perioadă de două luni de zile, când puteai să stabileşti aceste relaţii dacă doreai. Deci am impresia că noi am rămas ca şi căprioara când vine în faruri - blocaţi în mijlocul drumului", a afirmat liderul UDMR, citat de agenţia de presă.

Potrivit sursei menţionate, al a atras atenţia că trebuie "să definim priorităţile şi interesele noastre şi atunci lucrurile vor merge destul de uşor, fiindcă atunci ştii ce vrei să discuţi":

"Până când noi nu am stabilit această prioritate şi aceste interese prioritizate, nici nu avem relaţii personale în zona aceea - vorbesc de statul român. (...) Ar fi o greşeală să aruncăm o singură ancoră. România trebuie să aibă ancore exact acolo unde avem interese şi unde există interese", a mai punctat preşedintele UDMR.