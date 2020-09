KELEMEN HUNOR:"Putem spune că avem 199 de primari, mai mulţi ca în 2016"

Liderul UDMR Kelemen Hunor a anunţat că Uniunea a obţinut la alegerile locale un număr de 199 de mandate de primari, mai mult ca la scrutinul din 2016, când era 195 de edili. El a adăugat că UDMR a reuşit să crească şi numărul de mandatel în consiliile locale, la Sfântu Gheorghe de la 15 la 18, la Târgu Secuiesc de la 11 la 13 şi în judeţul Covasna de la 20 la 22 de consilieri. Şi la Miercurea Ciuc, pe lângă mandatul la primărie câştigat de formaţiune sunt acum şi 15 consilieri locali, în loc de 13 câţi erau înainte, conform news.ro.

"Astăzi (luni - n.r.) putem spune că avem 199 de primari. Am avut în 2016, ca să facem o comparaţie, 195. Vorbesc de primari care au câştigat primăriile sub sigla UDMR, fiindcă sunt în jur de 9 sau 10 independenţi care au fost susţinuţi de noi şi au câştigat mandat. Dar aici vorbim de cei care sub sigla UDMR au câştigat alegerile. Acest lucru înseamnă că am mai câştigat câteva primării şi am mai pierdut câteva, dar am câştigat câteva în plus faţă de 2016. Trebuie să vă spun că sunt câteva localităţi unde am reuşit să mărim numărul de consilieri De exemplu, la Sfântu Gheorghe de la 15 la 18, la Târgu Secuiesc de la 11 la 13 şi în judeţul Covasna am avut 20 de consilieri la nivel judeţean, acum ave 22 de consilieri. La Miercurea-Ciuc am reuşit, dincolo de a câştiga primăria, la municipiu, am avut 13 consilieri, acum avem 15 consilieri, deci mai mult decât două treimi", a afirmat Kelemen Hunor luni într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că UDMR a câştigat în în cele patru judele Covasna, Harghita, Mureş şi Satu Mare.

"Nu ştim exact rezultatul la Consiliul Judeţean Harghita, dar mai mult ca sigur că şi acolo vom avea mai multe mandate. Am câştigat cele patru judeţe - Covasna, Harghita, Mureş şi Satu Mare. Toţi cei patru preşedinţi vor continua munca începută în mandatele anterioare. E un rezultat bun fiindcă în 2020 aceşti preşedinte de consiliu judeţean au fost aleşi prin vot direct. Am câştiga câteva localităţi importante unde suntem în minoritate şi totuşi candidaţii noştri au avut un program bun, au avut răspunsuri bune la problemele localităţilor respective şi au fost candidaţi credibili. La Reghin am câştigat primăria, am câştigat în Ghimeş-Făget, judeţul Bacău, prima localitate cum treceţi din Harghita în Bacău. Am câştigat din nou Lunca Mureşului, unde doamna primar a avut un mandat bun şi va continua. Am câştigat Baciu, judeţul Cluj. Putem spune în mare că avem mai mulţi primari, avem rezultate mai convingătoare şi am reuşit să creştem numărul de mandate în consiliile locale", a completat Kelemen Hunor.