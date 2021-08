KPMG Legal - Toncescu şi Asociaţii a asistat Keywords International Limited în achiziţionarea AMC Ro Studio SRL, o companie românească lider în creaţie pe piaţa jocurilor video

KPMG Legal - Toncescu şi Asociaţii SPARL a asistat cu succes Keywords International Limited, companie parte din grupul Keywords Studios, ce oferă servicii tehnice şi creative pentru industria globală de jocuri video, în achiziţia AMC Ro Studio SRL (AMC), o companie cu tradiţie creată în 1996, ce oferă clienţilor din Europa şi Statele Unite servicii de dezvoltare şi design vizual 3D creativ, creând artă conceptuală şi grafică de mişcare pentru jocuri, filme şi media digitale, conform unui comunicat remis redacţiei.

AMC lucrează pentru editori şi dezvoltatori precum Activision, 2K, CD Projekt Red, Wargaming, Zynga şi alţii în proiecte şi francize mari, inclusiv Call of Duty, World of Tanks, Spider Man, seria Mafia şi Planet of the Apes.

Tranzacţia a fost finalizată recent, iar pe parcursul întregului proces KPMG Legal a oferit servicii juridice extinse cumpărătorului alături de firma de avocatură DWF din Londra, reprezentată prin intermediul echipei coordonate de Paddy Eaton, Partener DWF (Londra). KPMG Legal a oferit consultanţă în întregul proces al tranzacţiei, începând cu etapa due-diligence şi oferind asistenţă juridică pentru redactarea tuturor documentelor necesare tranzacţiei, negocierii şi semnării acestora.

Laura Toncescu, Head of KPMG Legal - Toncescu şi Asociaţii, şi Dragoş Iamandoiu, Managing Associate, KPMG Legal - Toncescu şi Asociaţii, au coordonat asistenţa juridică privind realizarea tranzacţiei, acţionând pentru Keyword International Limited, cu ajutorul semnificativ al colegelor Corina Roman, Managing Associate, şi Ruxandra Petcu, Senior Associate, KPMG Legal - Toncescu şi Asociaţii.

KPMG Legal a lucrat îndeaproape cu echipa de Consultanţă Fiscală din KPMG în România, coordonată de Daniel Pană, Director, experţii reunindu-şi competenţele pentru a oferi soluţii integrate pe tot parcursul tranzacţiei.

Dragoş Iamandoiu, Managing Associate, KPMG Legal - Toncescu şi Asociaţii, afirmă: "Suntem încântaţi că am avut ocazia să colaborăm cu Keywords Studios şi DWF într-o tranzacţie transfrontalieră atât de importantă şi interesantă, ajutând clienţii noştri să îşi extindă afacerea şi să se dezvolte în continuare atât în România, cât şi în întreaga regiune."

Paddy Eaton, Partener DWF Londra, a afirmat: "Suntem entuziasmaţi că am asistat la această achiziţie majoră împreună cu echipele KPMG Legal Romania coordinate de Laura şi Dragoş, care au demonstrat o calitate foarte buna a serviciilor juridice oferite, cunoaşterea pieţei specifice şi o vasta experienţă în tranzacţiile implicate în aceste cazuri complexe. Împreună am facilitat expansiunea şi dezvoltarea oportunităţilor pentru serviciile oferite de Keywords Studios prin adăugarea de talent, experienţă şi un alt nivel în industria serviciilor artistice de video gaming."

Jon Hauck, Joint Interim CEO al Keywords Studios, spune: "Colaborarea cu KPMG Legal România şi DWF Londra pe acest proiect a fost o experienţă deosebită şi vreau să mulţumesc echipelor de profesionişti talentaţi care ne-au ajutat şi au făcut posibilă această achiziţie şi în special Laurei şi lui Dragoş (KPMG Legal - Toncescu şi Asociaţii) şi lui Paddy (DWF). Am avut plăcerea să descoperim că, indiferent de graniţe, serviciile pe care ei le oferă reprezintă un nivel înalt de cunoştinte, receptivitate, angajament într-o abordare multi-disciplinară, rezultând servicii integrate extrem de profesioniste. "

Keywords Studios este un furnizor internaţional de servicii tehnice pentru industria globală a jocurilor video. Fondată în 1998 este situată strategic în Asia, Australia, America şi Europa cu peste 65 de locaţii în 22 de ţări si oferă servicii integrate de creaţie de artă, servicii de marketing, dezvoltare de jocuri, testare, localizare, servicii audio şi suport pentru jucători în peste 50 de limbi şi 16 platforme de jocuri, toate deservind o baza peste 950 de clienţi din întreaga lume. Keywords Studios are o poziţie puternică pe piaţă, deservind 23 dintre primele 25 de companii de jocuri, inclusiv Activision Blizzard, Bandai Namco, Bethesda, Electronic Arts, Konami, Microsoft, Riot Games, Square Enix, Supercell, TakeTwo, Epic Games and Ubisoft. Recent titles worked on include Call of Duty: Black Ops Cold War, Anthem, Star Wars Jedi: Fallen Order, Assassin's Creed Valhalla, Valorant, League of Legends, Fortnite, Clash Royale si Doom Eternal. Keywords Studios este listat pe AIM, piaţa reglementată a Bursei de Valori din Londra (KWS.L).