Liderul PSD l-a îndemnat pe Iohannis ca la prezidenţiale să voteze Viorica Dăncilă

Liderul PSD, Viorica Dăncilă, a spus despre preşedintele României, Klaus Iohannis, că este "dictatorul de la Cotroceni", care îşi doreşte un nou mandat, şi l-a îndemnat ca la alegerile prezidenţiale să voteze Viorica Dăncilă. "Decât înalt ca bradul şi leneş, mai bine buturuga mică care răstoarnă carul mare", a afirmat ea, potrivit News.ro.

"De la Timişoara îi spun candidatului Iohannis că, dacă vrea binele acestei ţări, să meargă la vot şi să voteze Viorica Dăncilă (...) Decât înalt ca bradul şi leneş, mai bine buturuga mică care răstoarnă carul mare", a declarat Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, în cadrul unei adunări electorale care a avut loc, vineri, la Timişoara.

În discursul pe care l-a susţinut, Dăncilă a declarat că a rămas acelaşi om, cu aceeaşi credinţă de a munci şi că niciodată nu au speriat-o jignirile, în timp ce adversarii politici au împărţit România în două.

"Am mers de fiecare dată înainte, nu m-au speriat jignirile, ei au jignit, eu am luat decizii bune pentru oameni. Dar ce m-a îngrjorat e ura şi răzbunarea. Dictatorul de la Cotroceni ştie acest lucru, de aceea vrea să fie din nou preşedinte. Vrea Parlamentul meu, vrea Guvernul meu şi acum vrea comisarul meu. Candidatul Iohannis a împărţit România în două, România lui si guvernul lui şi România noastră a tuturor", a spus Dăncilă, conform News.ro.

Dăncilă a mai spus că cei care vor veni la guvernare au prezentat un program auster.

"Suntem într-un moment greu, în care 6 bărbaţi de stat, falnici şi puternici, conduşi de preşedintele României, a trebuit să fie 7 ca să dea jos o femeie, au hotărât să demită un guvern. Aşa e democraţia, moţiunea e instrumentul opoziţiei, am înţeles acest lucru, dar ce nu pot înţelege e de ce vrei să dai jos un guvern şi să pui nimic în loc? Trebuie să schimbi un program pentru oameni cu alt program pentru oameni. Dar ce văd acum? Au venit cu un program de austeritate în care vedem că îi interesează doar puterea, nu îi interesează că oamenii vor să aibă speranţe, că oamenii nu mai vor să fie trişti, că cei care lucrează nu vor să li se taie salariile, că se desfinţează programe importante, că vor să privatizeze companiile cum e Tarom, că vor să vândă această ţară", a declarat Dăncilă.

Viorica Dăncilă a vorbit şi despre protestele cu care a fost întâmpinată la Timişoara.

"Am mers azi la Consiluul Judeţean împreună cu deputaţii, cu senatorii de la Timiş şi ne-am bucurat de orice lucruri pe care le-am făcut pentru judeţ, am vorbit de toate realizările la care fiecare aţi contribuit. Când am intrat am văzut exponenţii lui Iohannis, iohaniştii, strigau: hoţii. Am vrut să le spun mergeţi la Cotroceni la Iohannis că el are 7 case. Au strigat apoi minicinoasa, am vrut să îi trimit tot acolo. Am văzut niste oameni disperaţi şi mă gândeam, aici, la Timişoara, unde oamneii sunt harnici, primitori, oare ce cred timişorenii când văd acesti oameni care zbierau, strigau, se comportau ca cineva care nu le face cinste. Mi-am dat seama că aşa ceva s-a vrut, să se vadă că aşa e România, nu numai în ţară, ci şi în afara graniţelor ţării", a declarat Dăncilă.

Liderul PSD i-a transmis, în final, preşedintelui Klaus Iohannis că: "limbajul violent, domnule Iohannis, e atributul oamenilor slabi care nu au argumente şi nu vă face cinste".

Premierul demis, Viorica Dăncilă, a fost aşteptată, vineri, la Consiliul Judeţean Timiş, de aproximativ 20 de protestatari care au strigat "Mincinoasa" şi "Analfabeta" în momentul în care aceasta a ajuns. Oamenii au pancarte cu mesaje împotriva PSD, dar şi cu o găleată plină cu pietre, informează aceaşi sursă.