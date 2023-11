LIFE IS HARD beneficiază de servicii de Market Maker al Emitentului din partea BRK Financial Group

Life IS HARD (LIH) companie de tehnologie listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) din anul 2015, beneficiază din data de 23 noiembrie 2023, de servicii de Market Maker al Emitentului oferite de BRK Financial Group, se arată într-un comunicat al BRK Financial Group, remis redacţiei. La data de 23 noiembrie 2023, capitalizarea companiei era de 57 milioane de lei, potrivit sursei menţionate.

Conform sursei citate, "Ultimii ani au adus pentru Life Is Hard creşteri semnificative. Acest trend vine atât din demersurile noastre de consolidare prin achiziţii şi fuziuni, cât şi din fundamentul de business. Direcţia trasată a contribuit la dezvoltarea unui ecosistem cu competenţe variate în digitalizare, atât în pieţe verticale (asigurări) cât şi într-o piaţă generală de IMM-uri şi comunităţi. Astfel, am început construcţia unei platforme regionale în Europa Centrala şi de Sud Est, pentru digitalizarea industriei de asigurări. Ca parte a strategiei noastre de creştere şi de generare de plus valoare pentru acţionari, am iniţiat acest parteneriat cu BRK. Intenţia noastră este de a aduce valoare adăugată acţiunii LIH, iar dacă rezultatele sunt cele aşteptate, vom duce parteneriatul cu BRK la noi paliere.", a declarat Cătălin Chiş, CEO & Preşedinte CA LIFE IS HARD.

Acţiunea LIH este a 4-a acţiune a unui emitent listat pe piaţa AeRO a BVB pentru care BRK Financial Group oferă servicii de Market Maker al Emitentului şi a 17-a acţiune a unui emitent listat la bursă pentru care BRK FINANCIAL GROUP oferă aceste servicii, transmite sursa indicată. Numărul total de instrumente financiare listate pe piaţa AeRO a bursei care beneficiază de servicii de Market Maker al Emitentului ajunge astfel la 4 şi numărul total de instrumente financiare listate pe ambele pieţe care beneficiază de servicii de Market Maker al Emitentului ajunge la 24, arată datele companiei.

Potrivit comunicatului, "Am calibrat un pachet de cotare competitiv, cu cate 10.000 de actiuni la cumpărare şi la vânzare şi ne propunem ca rezultatele acestui parteneriat să fie cât mai vizibile într-un timp cât mai scurt, în sensul îmbunătăţirii lichidităţii din toate unghiurile (volumul tranzacţionat, numărul de tranzacţii, adâncimea pieţei şi spread-ul de tranzacţionare). În acest fel subliniem angajamentul continuu al BRK Financial Group faţă de piaţa de capital şi apreciem încrederea companiei în expertiza noastră.", a declarat Monica Ivan, Director General BRK Financial Group.

Conform sursei menţionate, "Avem începând de astăzi un nou parteneriat pentru servicii de Market Maker al Emitentului, de data aceasta între emitentul LIFE IS HARD şi BRK Financial Group. LIFE IS HARD este al 4-lea emitent de pe piaţa AeRO a bursei care alege să beneficieze de aceste servicii şi o dovadă a faptului că emitenţii listaţi pe piaţa AeRO sunt interesaţi să îşi crească lichiditatea şi să ofere un plus de valoare acţiunii companiei lor. BRK Financial Group rămâne în continuare cel mai activ intermediar la bursă pentru creşterea lichidităţii şi le mulţumim pentru eforturile susţinute de creştere a notorietăţii acestui serviciu în rândul companiilor listate şi implicit de dezvoltare a bursei.", a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori Bucureşti.

LIFE IS HARD este listată pe piaţa AeRO a BVB , la categoria premium, din data de 8 decembrie 2015, informează compania. Acţiunile companiei fac parte din componenţa indicelui BET AeRO, arată datele comunicatului.