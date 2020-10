Ludovic Orban a declarat că nu avea informaţii referitoare la diplomele false ale lui Laurenţiu Barangă

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, că nu avea informaţii referitoare la diplomele false ale fostului preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Laurenţiu Barangă şi că au fost aplicate toate procedurile de evaluare a candidaturii, scrie g4media.

"Ieri am avut demisia pe masă. Am solicitat Ministerului Finanţelor demisia pe masă. Şi-a dat demisia, el nu mai este preşedinte. (...) Era într-o funcţie publică. Nu cunosc detaliile, vă mărturisesc că nu am urmărit cu foarte mare atenţie. A fost evaluată această numire, am aplicat toate procedurile de evaluare a candidaturii. Nu am avut această informaţie legată de falsul în privinţa diplomei. Şi am înţeles că e vorba de toate diplomele", a precizat premierul, la finalul unei vizite efectuate la Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti, potrivit Agerpres.

Povestea diplomei de bacalaureat

Diploma de bacalureat a şefului demisionar al Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Laurenţiu Barangă a fost anulată prin sentinţa Judecătoriei Sectorului 4, pronunţată în iulie 2016.

Deşi avea însemnele Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida, în realitate, diploma de bacalaureat nu a fost emisă de această instituţie din Bucureşti, potrivit unei adrese depuse de către reprezentanţii colegiului într-un proces tranşat de Judecătoria Sectorului 4, care l-a avut avut ca protagonist pe fostul rector al universităţilor "Alexandru Ghica" si Europa Ecor, Mina-Silviu Dobronăuţeanu, considerat "creierul Fabricii de dipliome false din Teleorman".

"Din conţinutul adresei de răspuns reiese faptul că această diplomă nu a intrat niciodată în gestiunea colegiului, numele titularului nu există în registrele matricole al e unităţii şcolare ca absolvent." potrivit motivării dintr-unul din procesele lui Dobronăuţeanu, potrivit g4media.

În acest proces, Barangă a şi fost audiat ca martor şi a dat explicaţii cu privire la modul obţinerii documentului de studii. El a declarat că "în anul 1984 a finalizat 10 clase, în anul 1985 s-a înscris la o Şcoală Profesională, la seral, din Râmnicu Vâlcea, iar în anul 1999 s-a decis să termine studiile liceale. Astfel, s-a înscris la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Bucureşti unde a susţinut şi promovat examenul de bacalaureat. Barangă a mai precizat că nu a ridicat personal diploma de bacalaureat, însă nici nu-şi mai aduce aminte cine i-a adus-o.

Mina-Silviu Dobronăuţeanu a fost cel care a completat olograf rubricile diplomei de bacalaureat ale lui Laurenţiu Barangă, potrivit unei expertize realizate de poliţiştii din Bucureşti. Cu diploma falsă, Barangă s-a înscris la examenul de licenţă, sesiunea februarie 2008, la Universitatea Ecologică din Bucureşti, după care a absolvit studiile postuniversitare la Academia de Poliţie-Alexandru loan Cuza din Bucureşti. În data de 1.09.2011, a susţinut teza de doctorat la Universitatea "VALAHIA", din Târgovişte, fiindu-i emisă DIPLOMA DE DOCTOR.

"Având în vedere probatoriul administrat în cauză se constată că documentele şcolare regăsite la dosarul martorului Barangă Laurenţiu sunt false, având la bază o diplomă de bacalaureat falsă, astfel acesta nu îndeplinea condiţiile pentru a se înscrie şi absolvi o facultate şi în continuare alte cursuri sau studii de doctorat.", se mai arată în motivarea Judecătoriei Sectorului 4.

Cazul "Fabricii diplomelor false de la Teleorman" l-a avut ca protagonist pe Mina-Silviu Dobronăuţeanu, fostul rector al universităţilor "Alexandru Ghica" si Europa Ecor, care a fost trimis în judecată în mai multe dosare, prin intermediul cărora s-a cerut anularea a sute de acte găsite în urma percheziţiilor de la sediul celor două universităţi. Şi în cazul fostului lider social- democrat, Liviu Dragnea, instanţa a anulat "Situaţia scolară" din anul 1999, ce poartă antetul "Fundatia Ergonom 79 - Universitatea Alexandru Ghica - Facultatea de Contabilitate şi Infomatică de Gestiune - Forma de învăţământ Zi.