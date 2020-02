LUDOVIC ORBAN, ÎN VIZITĂ LA FABRICA FORD:"Am discutat despre îmbunătăţirea infrastructurii de transport"

Premierul demis Ludovic Orban a declarat, vineri, într-o vizită la fabrica Ford de la Craiova, că s-a discutat despre îmbunătăţirea infrastructurii de transport, mai exact de drumul expres Craiova - Piteşti, tronsonul de autostradă Piteşti - Sibiu,

Totodată s-a discutat şi de posibila finanţare pe programul Connecting Europe Facility a legăturii pe autostradă între Craiova şi Lugoj, care să facă legătura cu Coridorul 4 pan-european. "Am discutat despre simplificarea procedurilor şi reducerea timpului de aşteptare la trecerea graniţei astfel încât să se consume mai puţin timp, iar costurile să fie mai mici", a spus el.

"Compania Ford a investit din 2008 până astăzi un miliard şi jumătate de euro în România, construind o fabrică foarte modernă, o fabrică care are o contribuţie majoră la dezvoltarea economică a zonei, care este pe locul doi ca exporturi între companii şi care iată că în ultimul produs chiar are proiecte extrem de ambiţioase. Am remarcat obiectivul de a creşte spectaculos producţia ca număr de unităţi, cu aproximativ 100.000 dacă am reţinut, ceea ce înseamnă un obiectiv extrem de ambiţios", a afirmat vineri, Ludovic Orban.

El a spus că există un interes mare pentru a stimula investiţii în România.

"De asemenea, am purtat discuţii pe mai multe teme. Sigur, pe primul loc e îmbunătăţirea infrastructurii de transport. Aici am discutat de mai multe proiecte, de drumul expres Craiova - Piteşti, de tronsonul de autostradă Piteşti - Sibiu, care închide Coridorul 4 Pan-european. De asemenea, împreună cu Marian Jean Marinescu, am avut o discuţie legată şi de posibila finanţare pe programul Connecting Europe Facility a legăturii pe autostradă între Craiova şi Lugoj, care să facă legătura cu Coridorul 4 Pan European. De asemenea, am discutat şi de posibila efectuarea a lucrărilor de asigurare a navigabilităţii Dunării astfel încât să putem să creem o variantă suplimentară de transport. Sigur că am discutat şi de proiectele de modernizare a infrastructurii de cale ferată. Nu în ultimul rând, legat de partea de transport care nu ţine numai de partea de transport şi ţine şi de alte instituţii, am discutat despre simplificarea procedurilor şi reducerea timpului de aşteptare la trecerea graniţei astfel încât să se consume mai puţin timp, iar costurile să fie mai mici", a afirmat Orban.

El a spus că toate aceste probleme cresc costurile.

Orban a adăugat: "Am reţinut studii comparative care arată foarte clar că din cauza acestor factori ai infrastructurii de transport, care nu e suficient dezvoltată, dificultăţile şi timpul mare consumat în trecerea frontierei, în îndeplinirea tuturor formalităţilor, practic e o creştere de cost în comparaţie cu posibilităţile de transport din alte fabrici şi semnificative care în mod evident trebuie reduse pentru a creşte competitivitatea Ford a fabricii din România".