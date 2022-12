Luna cadourilor pentru copii, în varianta financiară

Programul Junior Centenar din partea statului, dar şi conturile pentru copii din partea băncilor pot oferi ceva câştiguri suplimentare economiiilor destinate celor mici.

Până la finalul lunii decembrie se poate alimenta contul Junior Centenar, deschis pe numele fiecărui copil sub 18 ani la Trezorerie. Lansat în 2018, programul îşi propunea să stimuleze economisirea pentru copii, aceştia urmând să intre în posesia sumelor acumulate la majorat.

Cei care pot economişi minim 1200 lei pe an pe numele unuia sau mai multor copii, primesc din partea statului un bonus de 50% din suma economisită (în limita a 600 de lei), iar soldul contului primeşte o dobândă de 3% pe an. Aici ar mai fi de lucrat pentru că, în momentul lansării programului, o dobândă de 3% era chiar uşor mai bună decât media dobânzilor bancare, dar, între timp, pe fondul majorării inflaţiei, dobânzile la termen la un an au ajuns semnificativ peste acest nivel, uzual între 7-9% pe an.

Astfel încât cei care vor să culeagă maxim de beneficii de pe urma conturilor copiilor din dotare pot folosi contul Junior Centenar pentru economii de 1.200 de lei pentru a primi bonusul de 600 de lei pe an din partea statului, iar restul de bani ce pot fi economisiţi pot fi redirecţionaţi spre soluţiile oferite de bănci.

Trebuie spus că băncile oferă deja conturi curente cu card ataşat pentru copii şi depozite sau conturi de acumulare deschise pe numele acestora, în ideea familiarizării acestora din timp cu produsele şi ofertele financiare.

ING a lansat recent pachetul ING Youg, ce presupune un card de debit şi acces în aplicaţia Home Bank pentru copii între 10 şi 18 ani, produse oferite fără comisioane şi costuri de administrare. Dacă ING permite plăţile şi retragerile de numerar fără restricţii, UniCredit Bank prin pachetul Mastercard Young oferă tranzacţii doar în limita sumei de 200 de lei şi blochează tranzacţiile pentru adulţi de care ar putea fi tentaţi copiii.

În plus, nu sunt permise retragerile de numerar de la ATM, fiind un produs mai degrabă pentru economisire, putând fi ataşat contului Genius Junior ce funcţionează ca un cont de economii (dobânda este însă modestă, de 1% la lei).

Legarea cardului pentru adolescenţi (14-18 ani) de contul de economii Junior Plus se face şi la OTP, de acesta dată fără limite pentru tranzacţii şi retrageri iar dobânda este cuprinsă între 0,75-1,30% pentru economiile în lei.

Cei care nu vor însă card pentru copii legat de contul de economii şi ţintesc randamente mai bune găsesc la CEC un depozit pentru copii unde dobânda este de 8% pe an. Depozitul funcţionează, practic, ca un cont de economii unde soldul minim ce trebuie menţinut este de 500 de lei, iar depunerile şi retragerile se pot face oricând, dacă este menţinut soldul minim.

Banca Transilvania are, la rândul său, KidCont, un produs de economisire care poate fi deschis pe numele copilului, iar dobânda este de 6,5% pe an dacă se menţine soldul minim de 500 de lei. Există şi un bonus la aniversare: dacă pe parcursul anului depui cel puţin 500 de lei şi nu retragi bani, beneficiezi de un bonus egal cu dobânda lunară.

BCR are un Plan de economii pentru copii unde dobânda este de 7,3% pe an. În plus, la finalul perioadei de constituire, se acordă un bonus de dobânda de 0,2% dacă se respectă graficul de depuneri lunare (spre deosebire de CEC şi Banca Transilvania, produsul BCR presupune asumarea unor ţinte de depuneri lunare).