MARCEL CIOLACU:''Guvernul Orban, cel mai incompetent şi corupt guvern postdecembrist''

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, astăzi, la Buzău, unde a participat la lansarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, că Guvernul Orban este cel mai "incompetent şi corupt" guvern postdecembrist şi şi-a exprimat convingerea că electoratul va sancţiona PNL la scrutinul din 6 decembrie, conform Agerpres.

"În afară de această criză sanitară mondială, cu accente din ce în ce mai drastice şi mai dezastruoase în ceea ce priveşte România, şi parcă nu era de ajuns acest ghinion, avem ghinionul să avem şi cel mai incompetent şi corupt Guvern postdecembrist, va fi o perioadă complicată. Astăzi este prima zi de campanie, din câte am înţeles şi eu de la preşedintele României, care nu are altă obsesie decât de a organiza alegeri parlamentare pe data de 6 decembrie, e posibil ca luni să termine această campanie electorală. Aşteptăm cu toţii explicaţii la restricţiile anunţate ieri în şedinţa de Guvern şi cum se va desfăşura această campanie electorală, astfel încât drepturile şi libertăţile românilor să nu fie încălcate prin acte normative pe care Guvernul nu are dreptul să le emită", a declarat Marcel Ciolacu, aflat primul pe lista PSD Buzău pentru Camera Deputaţilor.

Acesta a menţionat că, dacă restricţiile ar fi trebuit impuse mult mai devreme, nu am fi ajuns într-o situaţie epidemiologică atât de critică, notează sursa citată.

"Înţelegem necesitatea unor restricţii. Vreau să vă reamintesc că domnul profesor Rafila ne anunţă de aproape trei luni de zile că trebuie să luăm aceste restricţii, mai ales în ceea ce priveşte transportul în comun. Nu poate decât să ne bucure că, până la urmă, Guvernul o să impună anumite restricţii şi un anumit calendar în prezenţa la locul de muncă, atât în sectorul public cât şi privat. Nu înţelegem de ce au trebuit luate cu asemenea întârziere şi cu cât luăm decizii nu în timp real şi aşteptăm să ajungem la 10.000 de infectări pe zi, cu atât toate restricţiile sunt mai dureroase şi au un efect în economia naţională mult mai profund. Îmi menţin părere că este cel mai incompetent şi corupt guvern postdecembrist. Nu are nicio coerenţă în deciziile pe care le ia, le ia întotdeauna numai în funcţie de interesele politice, dar îi anunţ că indiferent cât vor dori să intimideze sau să sperie românii, românii deja ştiu că nu pot continua în următorii patru ani cu acest guvern compus din Orban, Câţu, Raluca Turcan, doamna Anisie, domnul Grindă. Nu cred că suntem atât de blestemaţi să mai stăm încă patru ani cu un asemenea guvern şi condus de un prim-ministru depăşit atât în ceea ce priveşte criza sanitară, cât şi în ceea ce priveşte criza economică", a mai spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a mai adăugat, printre altele, că partidul pe care îl conduce a pus pe lista pentru alegerile parlamentare oameni integri, profesionişti şi care au confirmat în domeniile lor de activitate.

"Priorităţile Partidului Social Democrat în acest moment sunt de a proteja românii şi de a stopa această pandemie. Sub nicio formă, chiar dacă am intrat în campania electorală, nu vor fi decizii politice luate în interiorul Partidului Social Democrat în funcţie de interesele politice ale partidului. O să ne menţinem pe agendă românilor. Am venit, la nivel naţional, cu o echipă integră. Am luat o decizie istorică pentru toate partidele politice din România, am luat decizia ca niciun corupt să nu candideze pentru demnitatea de a fi parlamentar pe listele Partidului Social Democrat, am luat decizia de a deschide partidul către specialişti confirmaţi atât pe plan naţional, cât şi internaţional, atât din domeniul sănătăţii, cât şi din domeniul economic şi, nu în ultimul rând, din zona de învăţământ. Credeam că dinamica desfăşurării lucrurilor va fi una alertă şi este evident că actualul Guvern este depăşit şi nu au decât un singur scop: să păcălească românii pe 6 decembrie, să ţină aceste alegeri vedeţi şi dumneavoastră în ce condiţii. Repet, românii vor arăta Partidului Naţional Liberal o lecţie pe 6 decembrie şi eu cred că în acest moment este evident pentru toată lumea în ce parte ne îndreptăm cu România, ne îndreptăm într-o direcţie total, total greşită", a mai spus Marcel Ciolacu.