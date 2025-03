Marcel Ciolacu: "Am mai făcut o coaliţie în acelaşi format PSD, PNL şi UDMR"

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că această coaliţie a mai fost în acelaşi format, având în componenţă PSD, PNL şi UDMR şi a precizat că prima greşeală făcută a fost scoaterea UDMR de la guvernare, potrivit news.ro.

Ciolacu a adăugat că această coaliţie a luat decizii politice bune la început, iar apoi au urmat hotărâri politice greşite, "ca să nu spun proaste". Marcel Ciolacu consideră că şi cei din coaliţie au pus umărul la crearea unei situaţii periculoase în România.

Marcel Ciolacu a fost prezent, vineri, la Adunarea Generală a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.

El a transmis că rolul de integrator trebuie să fie asumat de către candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu.

"Domnule preşedintele Antonescu, trebuie să vă asumaţi rolul de integrator, fiindcă noi am mai făcut o coaliţie în acelaşi format la început, şi PSD, şi PNL, şi UDMR. Pe urmă am făcut prima greşeală fiindcă a trebuit să dăm afară UDMR-ul. Pe urmă am luat nişte decizii bune politice, urmate, cum era de aşteptat, neavând un liant şi tocmai ce scosesem şi UDMR-ul din coaliţie, am luat nişte decizii greşite, ca să nu spun proaste, să fiu elegant. Şi noi am pus umărul la crearea unei situaţii periculoase, nu neapărat pentru actul de guvernare, dar unei situaţii foarte periculoase în România. Acesta este adevărul", a afirmat Marcel Ciolacu.

El a precizat că nu mai trebuie repetate greşelile trecutului.

"Şi trebuie să realizăm întotdeauna că prezentul e o consecinţă a trecutului şi dacă avem capacitatea totuşi de a nu mai repeta aceste greşeli şi de a nu mai intra în aceleaşi scenarii impuse de către anumite persoane care au anumite interese directe mai ales să influenţeze deciziile oamenilor politici şi de această dată am reuşit să rezistăm la tot asaltul şi la toată diversiunea care a fost cu cine-i candidatul, când se retrage Crin Antonescu, va fi candidat domnul preşedinte Bolojan, unii îl susţin pe Victor Ponta, alţii îl susţin pe Nicuşor Dan şi mă bucur că astăzi ne-am strâns ca să spunem lucrurile direct", a mai transmis premierul Ciolacu.

El a adăugat că singura coaliţie care poate implementa tot ce este nevoie în România este cea aflată la putere.

"Dacă această coaliţie, care este o coaliţie majoritară în Parlamentul României, nu are capacitatea şi continuă să stea într-o defensivă a unor formaţiuni sau a unor indivizii care nu reprezintă nimic la nivelul Parlamentului şi continuăm să stăm într-o aşteptare, facem o greşeală gravă. Singură coaliţie şi singura majoritate care poate asigura şi implementa tot ceea ce este nevoie în România, vreau să vă spun că este în această cameră", a mai afirmat Ciolacu.

El a declarat că nu va accepta niciodată o alianţă cu AUR.

"Aritmetica este foarte clară, este o ştiinţă fixă. Nu e ceva aleatoriu şi să încercăm să facem alte exerciţii. Eu nu o să accept niciodată o alianţă cu AUR. Ştiu că ne-am măcelărit PSD-ul cu PNL-ul timp de trei luni de zile, după ce trei ani de zile am stat spate în spate şi am depăşit cea mai complicată perioada a României. A fost o tâmpenie ce am făcut. Dar am găsit împreună cu domnul preşedinte Bolojan şi cu dumneavoastră resursele de a depăşi şi de a vedea nu interesul nostru de partid, nu interesul nostru personal, interesul şi situaţia complicată prin care trecea România. Avem un liant, este Crin Antonescu, este şi garantul, va fi şi în continuare şi cred că nu ne permitem să mai rătăm o asemenea şansă. Dar acest lucru se face prin implicare", a mai declarat Marcel Ciolacu.