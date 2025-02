Marea Britanie accelerează consultările privind industria siderurgică

Guvernul britanic a publicat duminică o consultare majoră privind industria siderurgică, cu câteva săptămâni mai devreme decât era planificat, ca reacţie la anunţul preşedintelui american Donald Trump privind impunerea unor tarife suplimentare pentru toate importurile de oţel în Statele Unite, transmite Reuters.

Planul, denumit "Plan for Steel", va analiza problemele cu care se confruntă industria britanică, inclusiv costurile ridicate ale energiei şi "practicile comerciale neloiale" din alte ţări, a precizat Departamentul pentru Afaceri şi Comerţ într-un comunicat.

Guvernul laburist anunţase anterior intenţia de a investi 2,5 miliarde de lire sterline (3,15 miliarde de dolari) în industria siderurgică şi de a publica în primăvară o strategie privind planurile sale de revigorare a acestui sector.

"Industria siderurgică britanică are un viitor pe termen lung sub acest guvern. Am spus acest lucru în timpul alegerilor şi acum livrăm ceea ce am promis", a declarat secretarul pentru afaceri şi comerţ, Jonathan Reynolds, în comunicat.

Săptămâna trecută, Reynolds a declarat că Marea Britanie va încerca să convingă guvernul SUA să excludă produsele sale din oţel şi aluminiu de la noile tarife, argumentând că acestea joacă un rol esenţial în sectorul apărării şi în lanţurile de aprovizionare ale industriei americane.

Trump a anunţat duminică intenţia de a introduce noi tarife de 25% pentru toate importurile de oţel şi aluminiu în SUA, pe lângă taxele existente pe metale. La începutul lunii februarie, referindu-se la tarife în general, Trump a sugerat că s-ar putea ajunge la un acord cu Marea Britanie.

Reynolds a declarat duminică, pentru posturile de televiziune britanice, că a construit relaţii cu oficiali ai administraţiei Trump, despre care a afirmat că privesc Marea Britanie "într-o lumină diferită" faţă de alte ţări vizate de tarife.

Marea Britanie şi Statele Unite fac schimb de bunuri şi servicii în valoare de sute de miliarde de dolari anual.

Asociaţia UK Steel a avertizat că noile tarife ar putea avea un efect "devastator" asupra industriei britanice, deoarece SUA este a doua cea mai mare piaţă de export pentru oţelul britanic, cu un volum anual de peste 400 de milioane de lire sterline.