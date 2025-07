Marius Budăi: ”România are nevoie de construcţie, nu de justificări sterile”

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a declarat marţi că România are nevoie de construcţie, nu de justificări sterile sau de vinovaţi de serviciu, menţionând că 'poate e momentul' ca partenerii de coaliţie ai social-democraţilor să ţină cont mai mult de părerea acestora, informează Agerpres.

'Nu ne pare rău că am investit în România! Vedem în ultimele zile tot mai multe insinuări şi atacuri voalate din partea partenerilor de coaliţie, legate de deficitul bugetar şi de 'greaua moştenire'. Vrem să fie foarte clar: nu ne pare rău că am făcut autostrăzi, nu ne pare rău că am crescut pensiile şi salariile, inclusiv salariul minim, nu ne pare rău că am făcut dreptate în sistemul de pensii - pentru ca la contribuţie egală să existe pensie egală, nu ne pare rău că am încurajat natalitatea şi am sprijinit familiile din România, nu ne pare rău că am susţinut agricultura românească şi am plătit subvenţiile la timp, nu ne pare rău pentru niciun program creat care a fost în slujba cetăţeanului român - fie el angajat sau angajator, nu ne pare rău că după pandemie, atunci când am venit la guvernare, am creat programe care să vină în sprijinul mediului de afaceri românesc, nu ne pare rău că, tot după pandemie, am schimbat abordarea privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor români', a scris Budăi pe Facebook.

El a adăugat că PSD a făcut ceea ce trebuie să facă un partid responsabil: a investit în oameni, în infrastructură, în viitor.

'Aşa cum au făcut toate ţările din Uniunea Europeană în perioadele lor de dezvoltare - cu deficite temporare, dar cu obiective clare. România are nevoie de construcţie, nu de justificări sterile sau de vinovaţi de serviciu. Şi poate că e momentul ca partenerii noştri de coaliţie să ţină cont mai mult de părerea PSD - pentru că românii ne-au spus clar, la ultimele alegeri parlamentare: suntem cel mai mare partid din România. A venit timpul să decidă dacă vor un partener real sau doar un ţap ispăşitor! Noi ştim ce am ales: să guvernăm pentru oameni! Am ales construcţia şi munca, nu pasatul responsabilităţii', a menţionat acesta.