MARIUS BUDĂI:"În programul de guvernare nu avem o nouă lege a pensiilor, ci modernizarea actualei legi"

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, astăzi, că în programul de guvernare nu este cuprinsă o nouă lege a pensiilor, ci modernizarea actualei legi, prioritatea zero a Executivului fiind implementarea pachetului social de la 1 ianuarie 2022, potrivit Agerpres.

"După cum ştiţi, prin PNRR stă prinsă o consultanţă pentru o nouă lege a pensiilor sau pentru legea pensiilor şi legea salarizării. În programul de guvernare noi nu am vorbit de o nouă lege a pensiilor, noi vorbim despre modernizarea legii pensiilor actuale şi cu siguranţă dacă vom găsi lucruri care trebuie îndreptate în lege este un lucru foarte bun şi vom pune în aplicare. (...) Am spus şi în programul de guvernare că avem la dispoziţie 120 de zile să stabilim un nou calendar de implementare. Deocamdată prioritatea zero pentru acest guvern, pentru Ministerul Muncii şi pentru această coaliţie este implementarea pachetului social, care trebuie şi este obligatoriu să fie implementat din ianuarie pentru a veni în sprijinul oamenilor şi a traversa această perioadă grea", a afirmat Budăi, după şedinţa de Guvern, întrebat dacă va exista o nouă lege a pensiilor.

Întrebat când va veni cu o nouă formulă de recalculare a pensiilor, ministrul Muncii a precizat: "Nu avem o nouă formulă de recalculare a pensiilor, avem o lege pe care o să o punem în vigoare şi avem un pachet social pe care o să-l punem în vigoare începând cu luna ianuarie 2022".

"Faţă de termenul (de recalculare a pensiilor - n.r.) asumat iniţial în lege suntem deja întârziaţi. După cum am spus, vom stabili un calendar şi cu siguranţă veţi afla public acest calendar. Noi continuăm activitatea în cadrul Caselor de pensii din ţară. Am deja două zile la minister (...), voi avea întâlnire cu toate structurile din teritoriu, mă refer la Casele de Pensii, agenţiile de ocupare, inspectoratele de muncă şi agenţiile de prestaţii şi plăţi şi vom stabili pe fiecare agenţie, pentru că am pentru fiecare agenţie câte un mesaj de dat şi de de impulsionare la treabă", a adăugat Marius Budăi.

El a spus că propunerile membrilor Federaţiei pensionarilor de majorare a pensiilor sunt "de bun simţ".

"Propunerile sunt de bun simţ şi am spus din punctul zero al negocierii programului de guvernare să nu-şi închipuie cineva că noi cu aceste majorări îi vom îmbogăţi pe pensionari. Nu, încercăm doar să creăm un scut în jurul pensionarilor în faţa acestui val de scumpiri năprasnic. Cu siguranţă că pe viitor trebuie să gândim majorări, pentru că nivelul pensiilor din România este mult mai mic faţă de media Uniunii Europene", a adăugat Budăi.

Ministrul a mai afirmat că în şedinţa de Guvern nu s-a luat o decizie privind prorogarea indemnizaţiilor speciale pentru aleşii locali, care ar urma să intre în plată de anul viitor şi a criticat prevederile din PNRR referitor la procentul din PIB pentru pensii.

"9,4% - aici ar trebui să ne spună fostul ministru care a prins acest lucru în PNRR, în contextul în care media UE cu plata pensiilor din sistemul public este de 13%. De ce USR şi domnul Ghinea i-a vrut săraci pe părinţii şi bunicii noştri, întrebaţi-l pe dumnealui. Nu am spus că există sau nu există (acest pericol de a fi depăşit procentul de 9,4% din PIB -n.r.). Eu critic acest 9,4% prins în PNRR pentru că nu-l înţeleg. De ce UE merge şi tinde spre 13%, are acum 13%, noi prin legea 127 ne-am propus 11,7%, iar domnul Ghinea a spus 9,4%. Eu personal nu înţeleg", a adăugat Budăi.

Referitor la acordarea sporurilor pentru bugetari, Budăi a menţionat că nu a fost luată nicio decizie.

"Nu este nimic stabilit la această oră vizavi de aceste sporuri şi indemnizaţii", a mai spus Budăi.