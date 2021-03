Matthew McConaughey reia rolul din "A Time to Kill"

Actorul Matthew McConaughey va juca în adaptarea romanului "A Time for Mercy" din seria scrisă de John Grisham, care este în pregătire la HBO, potrivit Variety, care citează surse, conform News.ro.

Cartea, publicată în 2020, este continuarea scrierilor lui Grisham "A Time to Kill" şi "Sycamore Row", care îl au în centru pe avocatul Jake Brigance.

McConaughey l-a jucat anterior pe Brigance în adaptarea "A Time to Kill" din 1996. Rolul a fost un succes timpuriu pentru McConaughey, care a jucat alături de Samuel L. Jackson şi Sandra Bullock.

În "A Time to Kill", Brigance îl apăra pe Jackson, care a ucis doi bărbaţi care i-au violat brutal fiica.

În "A Time for Mercy" Brigance trebuie să apere un tânăr care l-a ucis pe iubitul mamei lui, un şerif adjunct, băiatul susţinând că bărbatul ar fi fost abuziv faţă de mama sa, de el şi de sora lui mai mică.

Potrivit surselor, niciun scenarist nu s-a alăturat proiectului, dar Lorenzo Di Bonaventura va fi producător executiv. Warner Bros. Television va fi producător.

HBO şi WBTV au refuzat să comenteze.

Matthew McConaughey, în vârstă de 51 de ani, a jucat în peste 50 de filme, între care "Dazed and Confused", "Mud", "The Wolf of Wall Street" şi "Serenity". A interpretat rolul principal în primul sezon al serialului "True Detective", pe care l-a şi produs. Rolul principal din "Dallas Buyers Club" i-a adus un premiu Oscar şi un Glob de Aur. Pentru cel din "True Detective" a fost nominalizat la Emmy şi Globurile de Aur.

"A Time to Kill" a fost primul roman al lui Grisham, dar nu şi primul adaptat pentru ecran, primul fiind "The Firm" cu Tom Cruise. De atunci, aproape zece cărţi ale scriitorului au fost transpuse în filme, printre care "The Pelican Brief", "Runaway Jury" şi "The Chamber".