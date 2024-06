Mihai Chirica: "Firesc să am emoţii, suntem într-un concurs"

Candidatul PNL la Primăria Iaşi, Mihai Chirica, a declarat imediat după ce a votat că a optat pentru continuitate, pentru democraţie şi pentru o Europă puternică, el recunoscând că are emoţii pentru că este vorba despre un concurs, informează news.ro.

"Este o zi emoţionantă. Am votat pentru democraţie, pentru o Europă puternică, am votat pentru continuitate. Am votat pentru a face din Iaşi şi din România tot ceea ce îşi doresc aceşti cetăţeni. Doresc succes tuturor, doresc ca toată lumea să îşi exprime democratic acest drept, indiferent de opţiunea fiecăruia. Să reuşim să facem din ţara noastră tot ceea ce îşi doresc atât cei care pot vota astăzi, dar mai ales copiii noştri. E firesc să fie emoţii, suntem într-un concurs şi aşa este şi normal. Sperăm că va fi un rezultat aşa cum mi-l doresc. Eu cred că suntem pe un drum bun. Viaţa ieşenilor este mai bună de la un scrutin la celălalt. Putem merge mai departe", a declarat Mihai Chirica.

La rândul său, candidatul PNL la şefia Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a spus după ce şi-a exprimat votul că are emoţii, pentru că "întotdeauna au emoţii cei care au învăţat".

"Am votat cu drag şi cu dragoste pentru Iaşi. Am votat cu gândul pentru cei 104.656 de ieşeni care şi-au pus încrederea în noi acum patru ani că vom aduce dezvoltare în judeţul Iaşi. Am votat cu speranţă, dar şi cu tot dragul pentru stabilitate şi dezvoltare şi mai ales să creştem rolul Iaşiului în Moldova dar şi la nivel naţional", a afirmat Alexe.

Candidatul PNL Iaşi pentru alegerile europarlamentare, Alexandru Muraru, i-a îndemnat pe ieşeni să meargă la vot, el afirmând că a votat pentru stabilitate în Iaşi şi pentru continuarea investiţiilor.

"Îi îndemn pe toţi ieşenii să meargă la vot. Am votat pentru un Iaşi puternic în Europa şi pentru un Iaşi dezvoltat. Am votat pentru continuarea investiţiilor, pentru stabilitate. Am votat pentru ca Iaşul şi Moldova să aibă o voce puternică la Bruxelles. Am votat pentru ca România să aibă o delegaţie puternică la Bruxelles care să obţină aderarea la Schengen şi cu frontierele terestre anul acesta. Am votat pentru ca România să fie reprezentată cu cinste şi demnitate în instituţiile europene", a declarat Alexandru Muraru.