Ministerul Educaţiei nu ştie dacă elevii vor avea tabletele promise, în 10 septembrie

Monica Anisie, ministrul Educaţiei, a declarat ieri că nu ştie dacă în 10 septembrie cele 250.000 de tablete necesare învăţământului online, pentru care Guvernul a dispus achiziţionarea şi a alocat 150 milioane lei, vor ajunge la elevii care au nevoie de acestea.

"Sunt total dezamăgită de modul în care ONAC (n.r.- Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate) a realizat această achiziţie. Ministerul Educaţiei a solicitat data de 10 septembrie pentru ca acele tablete să ajungă la elevi. Pentru că am prevăzut posibilitatea să se întâmple acest lucru, am luat decizia ca la nivelul unităţilor de învăţământ să se facă un necesar şi să ajutăm şcoala să achiziţioneze echipamentele de care are nevoie", a declarat Monica Anisie.

Întrebată cum va începe şcoala fără aceste tablete necesare într-un scenariu hibrid pe care Guvernul l-a propus, dar şi câte tablete sunt disponibile în prezent, Monica Anisie a precizat: "Tocmai v-am spus care e procedura. Decizia nu stă la Ministerul Educaţiei. În data de 7 septembrie vom şti care este situaţia epidemiologică. Pe 10 septembrie vom şti exact care e hotărârea în ceea ce priveşte scenariul. Nu vă pot răspunde eu acest lucru, nu mai ştiu. Întrebarea să o adresaţi instituţiei care se ocupă de acest lucru. Eu nu vă pot oferi soluţii, pentru că nu intră în atribuţiile Ministerului Educaţiei, soluţii referitoare la ONAC".

Declaraţiile ministrului Educaţiei sunt incorecte atât timp cât pregătirea anului şcolar intră în competenţa acestuia, iar achiziţia de tablete dispusă de Guvern pentru învăţământul online vizează tocmai anul şcolar care bate la uşă. Cu alte cuvinte, Monica Anisie era obligată să se intereseze zilnic la ONAC despre stadiul în care se află procedura de achiziţie, să urmărească derularea acesteia pentru a fi sigură că, în 10 septembrie, elevii vor primi tabletele respective.

În conferinţa de presă pe care a susţinut-o ieri, cu prilejul prezentării ghidurilor necesare pentru începerea anului şcolar, ministrul Educaţiei a fost întrebat dacă nu este mai bine să demisioneze în semn de protest, ţinând cont că niciuna dintre cele 250.000 de tablete este posibil să nu ajungă la elevi până în 10 septembrie.

Monica Anisie a răspuns: "Dar am realizat eu această achiziţie, ca să pot să spun acest lucru? Având în vedere că la Ministerul Educaţiei am făcut eforturi susţinute ca unităţile să aibă toate cele necesare pentru începutul noului an şcolar, atâta timp cât ne-am preocupat şi avem astăzi rezultate, nu văd de ce mi-aţi pune o astfel de întrebare. În semn de responsabilitate pentru copii, elevi şi colegii mei profesori, trebuie să continui acest mandat alături de ei, având în vedere că începem un an şcolar altfel".

Conform informaţiilor oferite de site-ul Edupedu.ro, la achiziţia publică derulată de ONAC numai trei dintre cele nouă loturi de tablete pentru elevi au fost adjudecate, adică numai 82.826 de tablete şcolare din cele 250.000 anunţate.

Câştigătoare a fost declarată compania Orange, potrivit Corneliei Nagy, şefa Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate.

Licitaţia pentru tablete a fost publicată pe SICAP (sistemul public de achiziţii) pe 14 iulie 2020, după ce Guvernul a anunţat că alocă 150 de milioane de lei pentru aceste dispozitive şi după ce Ministerul Educaţiei a făcut un recensământ al dispozitivelor pe care le au elevii şi profesorii, prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR).